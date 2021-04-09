Венгрия в рамках доктрины «Открытие Востока» расширяет евразийское сотрудничество. Если Будапешту удастся перетянуть на себя часть китайского транзита, идущего через Казахстан, выгоду получит и Украина

В минувший вторник, 6 апреля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетил Казахстан. Поначалу визит казался «паркетным»: Сийярто встретился со своим коллегой Мухтаром Тлеуберди, с которым обсудил двустороннее сотрудничество Будапешта и Нур-Султана, в том числе в рамках Тюркского совета (Венгрия — единственная страна ЕС, которая входит в эту международную организацию в качестве наблюдателя). Никакой конкретики на этой встрече не было: по сообщению МИД Казахстана, «рассмотрен ряд вопросов международного характера, представляющих взаимный интерес, в том числе в отношении упрощения визового режима ЕС для казахстанцев». Документы, подписанные по её результатам, тоже носили рамочный характер: Меморандум о взаимопонимании между внешнеполитическими ведомствами двух стран по сотрудничеству в области официальной помощи развитию, а также Программа сотрудничества в области культуры на 2021-2023 годы между Министерством культуры и спорта РК и Министерством человеческих ресурсов Венгрии. Сийярто объяснил Украине, почему Венгрия покупает вакцину у России © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако после встречи Петера Сийярто с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и министром торговли и интеграции Бахытом Султановым на брифинге главы МИД Венгрии речь, наконец, пошла о чём-то реальном. Итак, Венгрия намерена стать первой страной Европейского Союза, которая присоединится к Евразийскому банку развития (ЕАБР), соучредителями которого являются Россия и Казахстан, а участницами — Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Членство в этом банке поможет Венгрии расширить свои инвестиции в Среднюю Азию, заявил Сийярто.

Первым шагом по развитию сотрудничества Венгрии с ЕАБР станет открытие через этот банк кредитной линии на сумму в 170 миллионов долларов для развития деловых связей с Казахстаном в крупнейшем банке Будапешта Eximbank. Это очень серьёзная сумма для двух стран: по словам Бахыта Султанова, хотя объем взаимной торговли по итогам 2020 года и вырос на 9,7%, но пока составил 111,8 миллиона долларов. Аналитики отмечают, что заявление Сийярто полностью соответствует политике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно подчеркивал намерение официального Будапешта расширять деловые связи со странами Востока.

Позже на своей странице в Facebook Сийярто подчеркнул, что данный шаг является частью дипломатической доктрины венгерского правительства под названием «Открытие Востока», которая также включает в себя налаживание тесных отношений с Китаем, строящим в Европе крупную железнодорожную линию Будапешт-Белград с перспективой выхода на греческий порт Пирей, принадлежащий китайским компаниям. «Это (вступление в ЕАБР — прим.) нацелено на открытие новых источников финансирования для венгерских фирм, чтобы помочь им быть ещё более успешными на евразийских рынках», — написал Сийярто в своем статусе. Венгерскому посольству пригрозили перед приездом Сийярто на Украину © Валерий Мельников | Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Собственно, тема Китая постоянно возникала в ходе визита венгерского министра в Казахстан. К примеру, Сийярто сообщил, что авиасообщение между Венгрией и Казахстаном возобновится в июне 2021-го, авиакомпания WizzAir откроет рейсы из Будапешта в Нур-Султан. «Кроме того, будет запущено авиасообщение Будапешт — Нур-Султан — Пекин» — сразу же добавил он. А на встрече Петера Сийярто и Бахыта Султанова венгерской стороне было предложено использовать потенциал Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» для привлечения венгерских инвестиций, а также использовать его в качестве площадки для оптово-розничного экспорта на рынок Китая. Этот центр беспошлинной торговли находится на сопредельных территориях Казахстана и Китая, и соединен специальным переходом через государственную границу.

Султанов также отметил, что транзитный потенциал Казахстана уже используется Венгрией для скорейшей доставки экспортно-импортной продукции в составах регулярных контейнерных поездов, которые курсируют из китайских городов Сиань и Шэньси, а также в обратном направлении через Казахстан, Россию и Украину. Действительно, открытый в январе 2018 года железнодорожный маршрут между Китаем и Венгрией используется весьма активно, и Будапешт прикладывает максимум усилий для увеличения его мощности.

Так, в январе 2021 года в СМИ появилась информация, что в венгерском городке Fényeslitke на границе с Украиной (менее чем в 20 километрах от железнодорожного пограничного перехода Чоп-Захонь) на 125 гектарах начато строительство огромного мультимодального терминала. Его инвестор, компания East-West Gate (EWG) объявила, что её объект будет самым современным и самым большим сухопутным терминалом в Европе с возможностью переработки 1 миллиона TEU (эквивалента 20-футового контейнера) грузов в год. В частности, запланировано сооружение пяти узких и пяти широких колей, оборудованных кранами, что позволит одновременно обслуживать четыре 740-метровых контейнерных поезда одновременно. Правительство Венгрии поддержало проект, выделив 8,2 миллиона евро в рамках программы создания новых рабочих мест, а объём инвестиций самой компании EWG составляет 61 миллион евро.

Хотя в проспекте терминала указано, что он послужит «лучшему использованию возможностей Транссибирской железнодорожной магистрали, которая претерпела значительные улучшения за последние годы», однако он явно нацелен в первую очередь на поезда из Китая, идущие через Казахстан, а не через Сибирь. Причём причины для этого как политические, так и экономические.

Во-первых, существует отлаженный маршрут контейнерных поездов из Китая в ЕС через Россию, Белоруссию и Польшу, которая также активно развивает свои железнодорожные терминалы. Сийярто призвал не политизировать вопрос поставки российской вакцины в Венгрию © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Во-вторых, России нет особого смысла развивать транзит через Украину, где платформы с маркировкой «РЖД» могут в любой момент подвергнуться нападению радикалов.

Ну и в-третьих, если Москве всё же удастся решить политические проблемы с Киевом, то РЖД будет заинтересована в развитии транзита через Словакию в Австрию, поскольку давно существует российско-австрийский проект продления широкой колеи от словацко-украинской границы до Вены.