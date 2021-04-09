Стадионы «Стад де Франс» в Париже и «Олимпик» в Лионе после европейских пасхальных выходных превратились в центры вакцинации от COVID-19. А в Британии на стадионы будут пускать только с «ковид-паспортом»

Хроники вакцинации в России и в мире

Россия договорилась о выпуске вакцины от COVID-19 «Спутник V» с 10 странами и с 20 производителями, включая крупнейших в мире, заявил 2 апреля глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Дмитриев отметил, что большинство зарубежных площадок по производству российской вакцины «выйдут на полную мощность» уже в апреле. Произведенные за рубежом вакцины смогут, «безусловно, ускорять темп российской вакцинации», считает глава РФПИ.

Китайский концерн Sinovac 2 апреля объявил об удвоении производственных мощностей для изготовления вакцины от COVID-19 Coronavac. Теперь станет возможным производство 2 миллиарда доз вакцины в год, заявили в концерне. До сих пор Китай поставил более чем 20 странам мира свыше 200 миллионов доз этого препарата. Глава Минздрава обвинил Порошенко в проблемах с поставкой вакцины © Facebook, Максим Степанов

Прививку от COVID-19 сделала 106-летняя Елизавета Бойко из Волгоградской области, сообщила 2 апреля администрация региона. «Елизавета Ильинична Бойко стала самой зрелой представительницей старшего поколения в Волгоградской области, получившей защиту от коронавируса», — сказано в сообщении. Отмечается, что Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года. Прививку ей сделали в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где проживает женщина. По информации администрации, чувствует она себя хорошо.

А на следующий день сотрудники поликлиники города Нови Сад сделали старейшей жительнице второго по величине города Сербии Илоне Ковач, 1914 года рождения, повторную прививку от COVID-19 на дому. На странице учреждения в соцсети они поместили фото своего визита. «Не можем раскрывать, какая именно поставлена вакцина, потому что все они полезные. Госпожа Ковач чувствует себя отлично. Важно, что она сама выразила желание вакцинироваться и сейчас жива и здорова», — заявила журналистам представитель поликлиники Зорка Бакович.

В США по состоянию на 3 апреля уже почти треть населения — более 100 миллионов человек — получила как минимум первую прививку от COVID-19. Около 58 миллионов американцев привиты полностью, двумя дозами. В Соединенных Штатах ежедневно делают около 3 миллионов противовирусных инъекций. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний, в особо уязвимой возрастной группе — старше 65 лет — вакцинированы три четверти американцев, причём около 54% — полностью.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил 4 апреля, что Евросоюз сможет производить около 200 миллионов доз вакцины от коронавируса в месяц, начиная с сентября 2021 года. В январе ЕС произвел 14 миллионов доз, в феврале — 28 миллионов, в марте — 60 миллионов. Во втором квартале планируется выйти на показатель в 100 миллионов доз. «Летом показатель будет равняться 120 миллионов, а начиная с сентября мы выйдем на крейсерскую скорость производства в 200 миллионов», — заявил Бретон.

По состоянию на 4 апреля в Великобритании более пяти миллионов человек полностью привиты от коронавируса, в том числе, более половины людей старше 80 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он уточнил, что обе дозы вакцины получили 5,2 млн жителей, еще 31,4 млн человек была сделана первая прививка. Всего в Соединенном Королевстве проживают около 66,7 миллионов человек. Pfizer может не поставлять вакцину Украине, несмотря на подписанный договор — «Медзакупки» © REUTERS, Yves Herman

При этом правительство Великобритании намерено ввести специальные удостоверения для того, чтобы ускорить нормализацию жизни в стране. Такой «ковид-паспорт» планируется выдавать лицам, либо переболевшим COVID-19, либо привитым от коронавируса, либо имеющим на руках доказательство отрицательного теста. По информации источника с Даунинг-стрит, систему идентификации начнут тестировать с середины апреля на разных крупных мероприятиях, включая полуфинал и финал Кубка Англии по футболу на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Стадионы «Стад де Франс» в Париже и «Олимпик» в Лионе 6 апреля, после европейских пасхальных выходных, превратились в «вакцинодромы» — центры массовой вакцинации от COVID-19. Власти ожидают, что на каждом стадионе будет проводиться по 3 тысячи прививок ежедневно. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «во время вакцинации нет праздников или выходных». Пока одну дозу вакцины получили около 14% французов, 5% полностью вакцинированы.

Итальянский политик из партии «Лига Севера» Алессандро Равальоли, уставший ждать вакцинации от коронавирусной инфекции в ЕС, привился препаратом «Спутник V» в России. Женатый на россиянке итальянец прилетел в Москву в марте для получения первой дозы вакцины, а 6 апреля политику сделали второй укол. «Если бы мне пришлось ждать моей очереди в Италии, мне бы сделали прививку, может быть, осенью», — сказал Равальоли, отметив, что для него это было бы слишком долго. По мнению Равальоли, ЕС не дает согласие на использование российского препарата исключительно по политическим причинам.

Правительство Украины заключило с американской компанией Pfizer договор на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса. «Украина заключила важный контракт с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины. Я глубоко благодарен гендиректору Pfizer Альберту Бурле за то, что после нашего разговора он сдержал слово и сделал все, чтобы помочь гражданам Украины», — написал 6 апреля президент Владимир Зеленский в своем Twitter. В свою очередь, директор предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов написал в Facebook, что с компанией Pfizer подписан лишь предварительный рамочный договор, который не гарантирует ни объёмов, ни сроков поставки вакцины.

В Берлине в краткосрочной перспективе будут закрыты два из шести действующих центров вакцинации. Как сообщило агентство dpa со ссылкой на источники в берлинском Сенате, причиной такого шага стал недостаток вакцин. Несмотря на это, в целом темпы вакцинации в Германии увеличились на фоне разрешений врачам частных практик делать прививки от коронавируса (к кампании подключились порядка 35 тысяч практик). Так, 7 апреля были введены около 656 тысяч доз — на 290 тысяч больше, чем днем ранее. До этого в Германии за день ни разу не вводилось более 367 тысяч доз вакцин. Таким образом, минимум одну дозу получили 13,8% немцев, обе — 5,7%. Численность населения ФРГ превышает 83 миллиона человек.

Германия всё ближе к закупкам российской вакцины «Спутник V»

Большинство немцев не имеют ничего против прививки российской вакциной «Спутник V» при условии, что она будет допущена Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Таков результат опроса общественного мнения, проведенного институтом YouGov по заказу немецкой деловой газеты Handelsblatt. Так, 55% респондентов готовы вакцинироваться «Спутником V» в случае его одобрения ЕМА. В то же время 19% опрошенных не хотят прививаться российским препаратом, 14% затруднились ответить на вопрос, а 12% участников исследования заявили, что вообще не собираются прививаться от COVID-19. Результаты опроса обнародованы в четверг, 8 апреля.

В тот же день глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия будет в двустороннем порядке говорить с Россией по поводу вакцины «Спутник V», потому что нужно выяснить, когда и в каком объеме она может быть поставлена. «Еврокомиссия сообщила вчера вечером, что она не будет заключать договоры с Россией, как с другими производителями, например, с BioNTech. В этой связи мы заявили, что в двустороннем порядке будем говорить, в том числе, с Россией. В первую очередь мы будем говорить о том, когда и какие объемы вообще могут быть поставлены», — сказал Шпан в прямом эфире телеканала ZDF. Регулятор ЕС признал смертельную опасность вакцины AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

После этого заявления немецкого министра официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер сообщил на брифинге в Брюсселе, что ЕК не собирается отказываться от общей стратегии по вакцинам от COVID-19 для Евросоюза. В свою очередь, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в эфире австрийского телеканала ORF сказал: «Когда ЕМА проверит «Спутник V», нам стоит приобрести эту вакцину. Вирус не знает границ. Происхождение вакцин не имеет значения, и если препарат эффективен, то его нужно использовать, когда он станет доступен». Днём ранее федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что эта страна может зарегистрировать российскую вакцину «Спутник V» на национальном уровне, если ее одобрение EMA затянется.

А вечером 8 апреля в аккаунте российской вакцины в Twitter появилось сообщение: «РФПИ начал обсуждения с представителями правительства Германии по поводу закупки вакцины «Спутник V» для Германии». Незадолго перед этим Минэкономики ФРГ сообщило, что рабочая группа по производству вакцин при министерстве ведет переговоры по российской вакцине «Спутник V», но они проходят конфиденциально. По информации Reuters, Берлин готов начать двусторонние переговоры с Россией о поставках вакцины «Спутник V». В то же время, по данным агентства, решение о закупках ставится Германией в зависимость от того, предоставит ли Москва европейскому регулятору все необходимые данные о препарате.

В тот же день, 8 апреля, власти федеральных земель ФРГ Мекленбург — Передняя Померания и Бранденбург заявили о готовности начать переговоры с Москвой о поставках и производстве российской вакцины «Спутник V». В земле Рейнланд-Пфальце считают, что этим должно заниматься федеральное правительство, но отмечают, что были бы рады сертификации российской вакцины в EMA.

При этом в среду, 7 апреля, премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер заявил, что власти региона подготовили предварительный контракт с местной фирмой на поставку российской вакцины «Спутник V» после её регистрации в Евросоюзе. «Мы подготовили предварительный контракт, который будет подписан позже с фирмой в Иллертиссене. Речь идет о поставках «Спутника». Если «Спутник» будет зарегистрирован в Европе, тогда Бавария с помощью этой фирмы получит дополнительные дозы», — сказал Зёдер на пресс-конференции.

После этого председатель постоянной комиссии по вакцинации при немецком Институте Роберта Коха (STIKO) Томас Мертенс положительно отозвался о возможных поставках в Баварию российской вакцины «Спутник V». «Считаю принципиально положительным, что делаются сейчас попытки обеспечить себя вакциной», — заявил 8 апреля глава STIKO в прямом эфире телеканала ZDF.