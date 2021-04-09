Нашумевшая история с фотосессией обнажённых девушек на небоскрёбе в Дубае приобрела международно-политический окрас – выяснилось, что организатором этого мероприятия был уроженец Киева, работавший в избирательном штабе 44-го президента США Барака Обамы, Виталий Гречин

Богатая биография

Мужчина родился в столице УССР в 1980 году, а прямо накануне распада Советского Союза уехал с родителями в США — в 10-летнем возрасте. В Америке Виталий Гречин получил высшее образование, даже два — по финансам и кадровой психологии, — отслужил в армии, работал в казначействе фирмы Ford, а затем вернулся на свою историческую родину с паспортом гражданина США. Голые украинки в Дубае. Секс-бизнес в эпоху пандемии и карантина © realist online

В интервью журналу Exclusive style в 2010 году он рассказывал о своём участии в первой избирательной кампании Барака Обамы: «В 2008 году, когда в Америке предвыборная кампания была в разгаре, я пошёл в букмекерскую контору и спросил, кто выиграет выборы. На тот момент я уже 6 лет прожил на Украине. Мне сказали, что 3 к 1 победит Барак Обама. Я стал участником его предвыборной кампании. Поскольку у меня не было идейной приверженности одному или другому кандидату, хотелось быть в команде победителя. Я поддержал его идейно, финансово, организационно и другими ресурсами. Это была хорошая возможность познакомиться с ним ещё до президентства. Сейчас состою в комитете советников Демократической партии, в котором не так много людей. Также вхожу в небольшое количество доноров, которые ежегодно помогают. Знакомство послужило нужными рычагами для другой стороны. Я познакомился с Бараком Обамой, Хиллари Клинтон и всеми самыми влиятельными политиками страны».

Подтверждением его слов служат фотографии с бывшим американским лидером и бывшей первой леди США.

В 2013 году, то есть во второй президентский срок Обамы, Гречин фигурировал как советник Демократической партии США, а в 2019-м, когда Штатами руководил Дональд Трамп, — как финансовый советник самого Обамы и основатель нетворкинг-платформы для блогеров Megalikes.

В Киеве, как рассказывал сам Гречин, он в сотрудничестве с посольством США на Украине участвовал в проекте по строительству американского дипломатического городка, который так и не был реализован. Кроме того, он говорил, что в 2002-2003 годах помогал братьям Кличко и их партнёрам открыть магазины в Киеве, а Виталия поддерживал на выборах мэра. «Вышли убивать коронавирус»: Ургант объяснил появление украинок на балконе в ОАЭ © Вечерний Ургант/Скриншот

А увлечения у мужчины, вращавшегося в таких серьёзных политических кругах, были не столь серьёзными. На просторах интернета есть фото- и видеосъёмки эротического характера с участием Гречина. Например, свой день рождения в 2011 году он отметил оргией с участием большого количества обнажённых женщин, кадры которой опубликованы на Youtube с подписью «Вспомнить есть что, но детям рассказать нечего». Он выступил в качестве продюсера видеоролика в стиле Playboy, где за покерным столом сидят полуголые девушки в масках и один из лучших американских игроков в покер Дэн Кейтс. На фотографиях, находящихся в открытом доступе, Гречин позирует на фоне больших групп девушек, то в купальниках, то обнажённых, меняется только фон, а так все снимки выполнены в одном стиле и с атрибутами роскошной жизни: яхты, побережье, дорогие клубы и т.п.

«У Гречина квартира в центре Киева, и с ним постоянно живёт больше 10 девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он «женат» на всех сразу. Никто толком не знает, чем конкретно Гречин занимается. Известно, что у него было своё дело в США. Говорят, что он занимается недвижимостью. Публично Гречин ведёт лакшери-жизнь. Он собирает тусовки из простых сельских девчонок, не моделей, которые готовы на всё ради заграничной поездки. Он своё «стадо» девочек регулярно «выгуливает», и не скрывает этого», — рассказал его знакомый изданию «Страна.ua» на условиях анонимности.

По имеющейся информации, Гречин организовывает вечеринки для украинских депутатов с участием своих девушек.

Девушки — лучшее лекарство

В свою очередь, московский фотограф Сергей Ленинин, раньше сотрудничавший с Гречиным, говорит, что слухи о 10 девушках слишком преувеличены, — с ним живут постоянно 2-3.

«Но не потому, что он секс-гигант, просто у него существуют психологические проблемы. Виталий — глубоко одинокий человек. И страшно боялся одиночества, сам признавался в этом. Ему необходимо, чтобы рядом с ним кто-то находился. Насильно девушек в квартире никто не держал, никакой кабалы, жести не было, у Гречина существуют границы в этом плане. Деревенским простушкам за счастье было жить с ним. Он заботился о них, если кто заболеет, ехал сам и покупал лекарства. Все эти дамы чувствовали себя прекрасно, но белых и пушистых среди них нет. Он собирал тех, кто хотел вырваться из своей унылой жизни», — рассказал он в интервью изданию «МК».

По словам Ленинина, с девушками Гречин знакомился в основном в соцсетях, раньше к нему приезжали из разных стран постсоветского пространства, но пандемия затруднила поездки, и сейчас он работает с украинками. Максимум оголения: украинка потроллила власти Дубая © Марианна Федчук/Инстаграм

«У него были какие-то сайты, возможно, что-то типа эскорта, но это не основной его заработок. Вроде у него были кафе, во что-то ещё вкладывал деньги. В Киеве у него есть серьёзные знакомые, но не все хотели светиться с ним рядом. Своих знакомых девушек он, скорее всего, пристраивал обеспеченным приятелям. Не думаю, что за деньги, скорее, по дружбе. Девушкам это было удобно. Виталий мог найти им богатого надёжного спонсора на постоянной основе без рисков. Хотя, не исключаю, что он мог иметь процент с этого. Он своеобразный, эксцентричный, с ним интересно, он отличный психолог. Неординарный, что называется, с тараканами головы. Такие люди притягивают к себе. Виталя, конечно, что называется, мутный человек. Но весьма умен и своеобразен. Его поступки не всегда поддаются логике», — сказал фотограф.

Однако, когда запахло жареным, Гречин всё же бросил девушек в Дубае, а сам успел уехать из Эмиратов, избежав ареста. Участниц же эротической фотосессии арестовали на период проведения расследования, за нарушение законов ОАЭ о приличии им грозило до полугода тюрьмы и штраф на сумму 5000 дирхамов (более 38 000 гривен, или $1360), но в конечном итоге местная прокуратура ограничилась предписанием депортировать девушек на Украину.