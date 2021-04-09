На Украине стартовал весенний призыв срочников в ряды вооруженных сил. Но с фальстарта

Призывники игнорируют повестки, а местные власти не везде нашли деньги на медкомиссии и прочие нужды военных, хотя раньше ничем подобным не занимались. А при этом уклонистов хотят безбожно штрафовать.

Весенний призыв под угрозой

Армия на износе. Срочники и контрактники уже не обеспечивают боеготовности ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Весенний призыв имеет свои особенности. Он проходит в условиях карантина, связанных с пандемией COVID-19, во-вторых — в условиях административно-территориальной реформы и изменений структуры административных единиц области. А так как ни ВСУ, ни МВД, куда направляют призывников, ни копейки не выделяют для нужд набора, происходят задержки.

В то же время, на уровне административных единиц средства на призыв выделяются немалые. Скажем, в Харькове, где этой весной нужно набрать 1213 призывников — почти 45% на службу в ВСУ, а остальные 55% в Нацгвардию Украины, Госпогранслужбу и спецслужбу транспорта, — собираются потратить 1 млн 890 тыс. грн из местного бюджета.

Кроме этого основная беда всех военкоматов — это то, что из нескольких тысяч призывников, которым разосланы повестки, в военкомат являются единицы. И то из категории непригодных к службе по состоянию здоровья. Все остальные, здоровые и годные, прячутся. Потому как нет большого желания терять год или два в казарме.

Депутаты собираются повысить штрафы уклонистам

Операция «могилизация»? Что ждет украинских призывников и военных весной 2020 года © пресс-служба президента Украины

«С одной стороны, он позволит облегчить мобилизацию резервистов, с другой — создает дополнительный геморрой украинцам, например, при трудоустройстве. Если его примут, то без военного билета к работодателю можно даже не соваться — попросту не заключат трудовой договор. Результат такого «новшества» предсказуем — нелегальное трудоустройство и зарплата в конвертах», — подчеркнула нардеп Виктория Гриб.

Законопроект предлагает полицейским доставлять уклонистов прямиком в военкомат, откуда их уже в принудительном порядке будут отправлять на срочную службу. При этом в случае неявки по повестке в военкомат предусматриваются штрафы, которые увеличатся в шесть-семь раз. За нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами суммы взысканий огромны: от 30 тыс. грн до 500 тыс.

Первая неявка по повестке, несвоевременная постановка на учет и т. п. влекут штраф от 34 050 грн. до 56 750 грн. (было 5675-7945 грн.). Повторное нарушение в течение года — штраф от 56 750 до 113 500 грн (было 11 350-18 160 грн.).

Потеря военного билета или приписного листа либо его порча — штраф от 34 050 грн. до 56 750 грн. (было 1135-3405 грн.), при этом брать на работу человека без военбилета/приписного запретят.

За нарушение законов по обороне/мобилизации, к примеру, неподача в срок списков призывников в терцентр по комплектованию (так теперь назовут военкоматы) штраф для граждан — от 113 500 до 227 000 грн (было от 11 350 до 34 050 грн), для должностных лиц предприятий — от 227 000 до 340 500 грн (было 34 050 до 113 500 грн).

Украина выразила протест из-за военного призыва в Крыму © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

Как отмечает нардеп Виктория Гриб, особо пикантная история — доставка призывников в военкомат. Теперь никаких церемоний. Полиция получила фамилию уклониста — розыск, задержание и прямиком на службу.

«Плюс этого законопроекта в том, что он оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте позволит привлечь уже имеющийся резерв. В условиях противостояния на востоке, которое длится уже седьмой год, решение здравое и логичное. Но в остальном его нормы достаточно спорные и усложняют жизнь многим украинцам, которые по объективным причинам не могут оперативно предоставить военный билет (работают не по месту прописки, прописаны на неподконтрольных территориях и т.д.) Хотя опять-таки уверена, найдется немало тех, кто посчитает их закономерными и справедливыми в условиях войны. Другое дело, чтобы их не применяли выборочно, как это часто бывает в нашей стране», — отметила народный депутат.

Как это все будет происходить и какую модель армии строят, неизвестно. Также нет ответов на вопрос, где же у нас реестр призывников? Его нам обещали еще по предыдущему закону, но так и не сделали. И эти огромные штрафы не подтолкнут украинцев идти отдавать долг родине, которая о них не заботится с рождения.