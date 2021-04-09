Призывники игнорируют повестки, а местные власти не везде нашли деньги на медкомиссии и прочие нужды военных, хотя раньше ничем подобным не занимались. А при этом уклонистов хотят безбожно штрафовать.
Весенний призыв под угрозой
С вновь активизировавшейся на Украине военной кампанией этой весной собрались призвать на срочную службу 32 тысячи юношей, на три тысячи больше, чем в предыдущий призыв. Но, как уже жалуются военкомы, призыв под угрозой срыва. К примеру, в Болградском районе Одесской области на рабочем совещании руководства райгосадминистрации с руководителями правоохранительных органов района рассматривали вопросы выполнения плановых заданий по призыву в апреле — июне 2021 и меры по их обеспечению. С Болградского района по плану нужно направить 20, с Тарутино — 15 и с Арциза — 20 юношей. Но, как выяснилось, на медицинское обследование призывников и их перевозки в пункт назначения денег нет в бюджете. Финансирование отсутствует в связи с тем, что проект программы по поддержке Болградского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки не рассматривался на сессиях ОТГ района. То есть денег на это мероприятие не выделили вообще.
Весенний призыв имеет свои особенности. Он проходит в условиях карантина, связанных с пандемией COVID-19, во-вторых — в условиях административно-территориальной реформы и изменений структуры административных единиц области. А так как ни ВСУ, ни МВД, куда направляют призывников, ни копейки не выделяют для нужд набора, происходят задержки.
В то же время, на уровне административных единиц средства на призыв выделяются немалые. Скажем, в Харькове, где этой весной нужно набрать 1213 призывников — почти 45% на службу в ВСУ, а остальные 55% в Нацгвардию Украины, Госпогранслужбу и спецслужбу транспорта, — собираются потратить 1 млн 890 тыс. грн из местного бюджета.
Кроме этого основная беда всех военкоматов — это то, что из нескольких тысяч призывников, которым разосланы повестки, в военкомат являются единицы. И то из категории непригодных к службе по состоянию здоровья. Все остальные, здоровые и годные, прячутся. Потому как нет большого желания терять год или два в казарме.
Депутаты собираются повысить штрафы уклонистам
Так как каждый год военкоматы натыкаются на одну и ту же проблему — отсутствие добровольцев терять золотые годы, — Минобороны лоббирует принятие законопроекта об ужесточении правил призыва в армию в Украине, который уже прошел первое чтение и отправлен на второе. Законопроект №3553 предполагает ряд серьезных ужесточений не только для призывников, но и для резервистов, которые уже прошли воинскую службу.
«С одной стороны, он позволит облегчить мобилизацию резервистов, с другой — создает дополнительный геморрой украинцам, например, при трудоустройстве. Если его примут, то без военного билета к работодателю можно даже не соваться — попросту не заключат трудовой договор. Результат такого «новшества» предсказуем — нелегальное трудоустройство и зарплата в конвертах», — подчеркнула нардеп Виктория Гриб.
Законопроект предлагает полицейским доставлять уклонистов прямиком в военкомат, откуда их уже в принудительном порядке будут отправлять на срочную службу. При этом в случае неявки по повестке в военкомат предусматриваются штрафы, которые увеличатся в шесть-семь раз. За нарушение военного учета как призывниками, так и должностными лицами суммы взысканий огромны: от 30 тыс. грн до 500 тыс.
Первая неявка по повестке, несвоевременная постановка на учет и т. п. влекут штраф от 34 050 грн. до 56 750 грн. (было 5675-7945 грн.). Повторное нарушение в течение года — штраф от 56 750 до 113 500 грн (было 11 350-18 160 грн.).
Потеря военного билета или приписного листа либо его порча — штраф от 34 050 грн. до 56 750 грн. (было 1135-3405 грн.), при этом брать на работу человека без военбилета/приписного запретят.
За нарушение законов по обороне/мобилизации, к примеру, неподача в срок списков призывников в терцентр по комплектованию (так теперь назовут военкоматы) штраф для граждан — от 113 500 до 227 000 грн (было от 11 350 до 34 050 грн), для должностных лиц предприятий — от 227 000 до 340 500 грн (было 34 050 до 113 500 грн).
Решившему уклониться от службы — три года тюрьмы + штраф до полумиллиона гривен. Уклонился от сборов — 700 тысяч.
Как отмечает нардеп Виктория Гриб, особо пикантная история — доставка призывников в военкомат. Теперь никаких церемоний. Полиция получила фамилию уклониста — розыск, задержание и прямиком на службу.
«Плюс этого законопроекта в том, что он оперативно, на протяжении суток, в случае обострения ситуации на фронте позволит привлечь уже имеющийся резерв. В условиях противостояния на востоке, которое длится уже седьмой год, решение здравое и логичное. Но в остальном его нормы достаточно спорные и усложняют жизнь многим украинцам, которые по объективным причинам не могут оперативно предоставить военный билет (работают не по месту прописки, прописаны на неподконтрольных территориях и т.д.) Хотя опять-таки уверена, найдется немало тех, кто посчитает их закономерными и справедливыми в условиях войны. Другое дело, чтобы их не применяли выборочно, как это часто бывает в нашей стране», — отметила народный депутат.
Как это все будет происходить и какую модель армии строят, неизвестно. Также нет ответов на вопрос, где же у нас реестр призывников? Его нам обещали еще по предыдущему закону, но так и не сделали. И эти огромные штрафы не подтолкнут украинцев идти отдавать долг родине, которая о них не заботится с рождения.