Украина продолжает бить рекорды, но, увы, лишь печальные. Теперь самая бедная страна европейского континента вышла еще и на первое место по количеству смертей от коронавируса. Только во вторник, 6 апреля, от него скончались 430 пациентов, и это наивысший показатель в Европе и четвертый в мире

За Украиной в Европе следует Италия с показателем 421 смерть в тот же день, а во Франции вирус унес 398 жизней.

Глава НБУ рассказал, что весенние локдауны сделают с экономикой Украины © Facebook, Кирило Шевченко

По количеству проводимых ПЦР-тестов Украина тоже находится в самом конце списка стран европейского континента, пропуская вперед Албанию, Молдавию и Боснию.

За прошедшие сутки на Украине выявлено 15 415 новых случаев заражения COVID-19. Из них 5587 человек госпитализировали. На сегодня прививки получили лишь 0,7% населения. Такими темпами вакцинация растянется на пять лет, даже если не будут сорваны графики поставок.

На фоне очередной вспышки заболеваемости и смертности большую часть Украины снова закрыли на карантин. В Киеве уже закрыли рестораны, часть непродовольственных магазинов и развлекательные центры. В общественный транспорт вход только по спецпропускам. В результате киевляне целый день не могут добраться в другой конец города, а таксисты немилосердно взвинтили цены. Чтобы проехать пару станций метро, нужно выложить около 500 гривен (1500 руб.), а доехать из пригорода в центр стоит около 2000 грн (6000 руб. — Ред.). Для сравнения: стоимость такой поездки больше, чем месячная пенсия 2 миллионов украинских пенсионеров.

В среду, 7 апреля, к «красным» зонам решили добавить Запорожскую и Хмельницкую. Таким образом, общее число регионов, закрытых на локдаун, составит 13. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в тот же день заявил, что внедрять тотальный локдаун по всей Украине сейчас нет необходимости, так как это негативно скажется на экономике страны.

«Шмыгаль на данный момент находится на волоске от отставки, и решение теперь должны принимать СНБО, ОП и сам Зеленский. Локдаунский кейс уже давно стал политическим, о жизни и здоровье украинцев никто уже не задумывается, тут речь идет о своих рейтингах и в случае чего не нести ответственность за провал кейса», — объясняет его решение Telegram-канал «Легитимный».

В Офисе президента также опасаются, что карантинные меры уронят и без того падающий рейтинг президента и его политической силы.

Тем временем киевские медики жалуются, что не справляются с потоком пациентов, и требуют ввести не просто локдаун, а комендантский час. Старший преподаватель Школы здравоохранения Киево-Могилянской академии, кандидат медицинских наук и инфекционист Владимир Курпита утверждает, что киевляне просто игнорируют ограничения.

«Выжидать нечего — комендантский час нужен уже сейчас. Потому что уже сегодня заполненность коек в Киеве дошла до ручки! Чего еще ждать? В большинстве больниц койки заняты на 100% и более. Власть больше не может "дорисовывать" места. При таких условиях госпитализация фактически будет равна смертному приговору, поскольку кислорода на дополнительные койки просто может не хватить. Нам остается только одно — ввести административные меры. Комендантский час — это те же ограничения, но с усилением админответственности граждан», — заявил киевский инфекционист.

Катастрофическая ситуация с заболеваемостью ставит власти Украины перед нелегким выбором: либо удар по экономике и недовольство предпринимателей, либо гибель тысяч сограждан, которых можно было спасти. Однако в такой ситуации власти оказались прежде всего по причине провала вакцинации населения. И не последнюю роль в этом провале сыграли вопросы политические и русофобия.

Медицинский аналитик Евгений Истребин утверждает, что после достижения пика нынешней волны заболеваемости снижения не произойдет.

«После прохода пика не будет за один-два месяца снижения в 5-10 раз. Причина? Полный провал программы вакцинации», — говорит Истребин.

«Пока власть играет в локдаун»: «слуга народа» наплевал на карантин в Киеве и поужинал в ресторане © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В данном контексте следует напомнить слова президента Зеленского, отвергнувшего в прошлом году российскую вакцину «Спутник V» со словами: «Украинцы не кролики, чтобы над ними экспериментировать».

Власти РФ и руководство партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» тогда предлагали наладить в Харькове выпуск по лицензии «Спутника V». Уже сейчас украинские производители «Спутника» могли бы осуществлять массовые поставки вакцин в регионы и тем самым спасти многие жизни.

Однако русофобия оказалась сильнее. И на всякий случай в начале года Верховная Рада даже законодательно запретила российскую вакцину.

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В сложившейся ситуации глава Минздрава заговорил о необходимости разработки украинской вакцины. И это спустя почти полтора года после начала пандемии. Разработка вакцины и прохождение всех стадий испытаний, как известно, дело не быстрое. Пока появится украинская вакцина, пройдет еще минимум год, а к тому времени умрут еще тысячи пациентов, а на мировом рынке, глядишь, другие вакцины появятся в избытке.

Однако, похоже, власти Украины просто усмотрели в производстве собственной вакцины возможность наладить очередную коррупционную схему. Глава Минздрава Максим Степанов требует гарантий государственных закупок будущей украинской вакцины, предупреждая, что она окажется дороже импортных. «Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это вопрос национальной безопасности», — подчеркнул Степанов. В любом случае даже дорогая отечественная вакцина не сможет появиться в доступе раньше 2022 года. В течение же этого года власти Украины будут традиционно обещать предпринять что-нибудь в скором времени, уповать на США, а попутно валить вину с одного ведомства на другое.