В среду, 7 апреля, были опубликованы данные очередного опроса, проведённого Центром «Социальный мониторинг» с 24 по 30 марта 2021 года в 24 областях Украины и в Киеве. Результаты соцопроса оказались довольно красноречивыми и подсветили ряд весьма любопытных тенденций

Ключевые результаты этого опроса в основном ожидаемы и показывают, что в случае внеочередных выборов в Раду заходят 4 партии:

— «Слуга народа» — 23,9% (145 мандатов);

— ОПЗЖ — 20,5% (128 мандатов);

— «Европейская солидарность» — 16,1% (101 мандат); Шанс для страны: пророссийские силы лидируют в украинском соцопросе © platform.org.ua

— «Батькивщина» — 11,5% (78 мандатов).

Возможно, будет пять фракций в Раде — пока на роль подсевшего «Голоса» претендует партия Смешко «Сила и честь» с 4,9% доверия, но при условии, что за Гройсмана с его «Украинской стратегией» не дадут больше.

В общем, в сознании украинца уже определены лидеры и закреплены предварительные результаты вероятных внеочередных парламентских выборов.

Но эти и другие результаты проведенного опроса любой интересующийся политическим процессом на Украине может найти в новостях и на многочисленных сайтах.

«Слуга народа» как манипулятор

«Слуга народа» — явный лидер рейтинга, и, будь выборы в эти дни, эта политсила заняла бы в Раде свои 145 мест. Но в то же время респонденты по эффективности работы депутатов Верховной Рады однозначно высказываются в пользу «Оппозиционной платформы — За жизнь» — 17,4%, представители которой предлагают «наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира», в отличие от «Слуги народа» с её 15,3%.

Да, разрыв тут невелик, но по сравнению с другими эти 2% разницы — величина солидная. Особенно если учесть, что в этом же рейтинге Порошенко с его «Европейской солидарностью» за вклад в дело мира имеют 11,4%, по мнению украинцев. А «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 8,1%.

Так же обстоит дело и с работой парламентских партий в вопросах «наиболее продуманных и реалистичных решений для экономического роста и увеличения уровня жизни населения Украины» — ОПЗЖ наиболее эффективна, за ней идут «Слуга народа», «Батькивщина» и «Европейская солидарность».

Или вот: «Какие партии ВР, по вашему мнению, сделали больше всего для того, чтобы на постоянной основе ограничить необоснованно высокие выплаты чиновникам, менеджерам и членам набсоветов государственных компаний?» Тут опять лидирует ОПЗЖ.

Та же картина — по «вопросам принятия закона о земле и отстаивания интересов обычных людей», снова лидирует фракция партии В. Медведчука, а «Слуга народа» на третьем месте, уступив позицию «Батькивщине». «Слуга народа» обогнала ОПЗЖ в новом рейтинге партий на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И по иным, не менее злободневным проблемам, ситуация примерно такая же — по мнению потенциальных избирателей, наиболее эффективную работу в Раде демонстрируют депутаты фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь», в отличие от «Слуги народа».

Но почему же тогда в случае внеочередных выборов предпочтение отдаётся менее эффективным в своей заботе о народе представителям «Слуги народа»?

Это позволяет предположить, что речь идёт о банальной манипуляции общественным мнением.

Президента отменят?

Некоторые из вопросов соцопроса были довольно красноречивыми:

«Согласны ли вы с тем, что с каждым следующим президентом жить в Украине становится хуже?»

«Согласны ли вы с тем, что новый президент будет представлять интересы только своей политической силы, избирателей, проживающих на конкретной территории, а не всей Украины?»

«С каждыми новыми выборами президента Украины усиливается ли политический раскол в стране?»

В целом ответы респондентов отражают негативное отношение к институту президента, потому что большинство (более 50%) согласны с тем, что президент — это скорее разделяющий Украину фактор, чем объединяющий. Новые приключения «слуг народа». Чем могут быть чреваты для Зеленского махинации на выборах в Прикарпатье

Такого рода вопросы, всё чаще появляющиеся в социологических опросах, склоняют к мысли, что Украина движется курсом отмены института президентства. Некоторые из экспертов связывали появление Владимира Зеленского именно с этой задачей — дискредитацией института президента Украины.

Лишение голоса

Опыт местных выборов 2020 года, когда около полумиллиона избирателей Донбасса волей Зеленского и «Слуги народа» были лишены избирательного права, вопреки Конституции Украины, может повториться.

А это значит, что конечные результаты возможных внеочередных выборов в парламент могут претерпеть существенные изменения, явно не в пользу «лидера» опубликованного рейтинга.