Отказ украинских властей вести переговоры о судьбе Донбасса в Минске — это не демарш в сторону Белоруссии как таковой, а одна из составляющих для ликвидации Минских соглашений и расправы с представителями ДНР и ЛНР

На фоне обострения боевых действий в Донбассе конфликтующие стороны должны интенсифицировать переговоры для скорейшего наступления мира. Это в теории, а в действительности всё обстроит с точностью да наоборот — украинские власти отказываются отправлять свою делегацию на заседания Контактной группы в Минск после окончания пандемии коронавируса и возвращения к очному формату, потому что, как утверждает министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, Белоруссия якобы находится под влиянием России и у Киева нет доверия к этой территории. Пока Зеленский строит несбыточный план по Донбассу, США изменили позицию по конфликту на Украине © пресс-служба президента Украины

Кто может заменить Минск

Вопрос о переносе переговорной площадки по Донбассу поднимается не впервые. В качестве альтернативы предлагали несколько вариантов, в частности государства, придерживающиеся нейтралитета. Этот статус предусматривает не только отказ от участия в войне, а в мирное время — от присоединения к военным блокам, но и предоставление своей территории в качестве переговорной площадки для конфликтующих сторон, поэтому идея о переносе заседаний Контактной группы, если всё-таки он произошёл, в одну из нейтральных стран вполне логична и обоснованна.

Швеция

13 августа 2020 года, когда в Белоруссии проходили массовые акции протестов против переизбрания Александра Лукашенко на очередной срок, первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киева в Контактной группе, заявил в эфире «Украинского радио»: «Беларусь участия в трёхсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно».

Соответствующий опыт у североевропейской страны есть — она выступает посредником в конфликте между правительством Йемена и повстанцами-хуситами. Именно на переговорах в Швеции произошёл исторический момент — в декабре 2018 года конфликтующие стороны впервые пожали друг другу руки. Более того, в ходе политических консультаций они добились ощутимых результатов: договорились о прекращении огня в провинции Ходейда и решили вопрос о передаче одноименного порта под управление ООН, детально проработали план обмена пленными и согласовали пути разрядки конфликта.

Однако бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) связал инициативу Кравчука вовсе не с желанием прибегнуть к помощи успешного европейского посредника, а с происходившими в те дни событиями в самой Белоруссии и ролью в них украинской стороны. Матвейчев: при нападении на Донбасс украинской государственности конец — видео

«Возможно, Кравчук полагает, что в ситуации, когда Украина послала своих боевиков на помощь белорусскому майдану, то Лукашенко сделает соответствующие выводы в отношении своих киевских партнёров и не будет столь лоялен, как был ранее. Украинские ультрас активно бунтуют и участвуют в уличных столкновениях по всей Белоруссии», — говорил он.

Финляндия

Это нейтральное государство известно как посредник на переговорах между Южной Кореей и КНДР. В марте 2018 года, рассказывая о проходящих в Хельсинки консультациях между дипломатами двух стран, глава МИД Финляндии Тимо Сойни уточнил, что Финляндия на той встрече исполняет лишь роль посредника, помогает в мероприятии, но в самих переговорах не участвует — всё решают исключительно представители двух Корей. Как рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё, запрос в Хельсинки пришёл через посредников.

Однако нейтральные государства не на все просьбы о содействии переговорам отвечают согласием. Совсем недавно, в марте, Финляндия отказалась стать посредником между властями и оппозицией Белоруссии, о чём просила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Наша страна не предлагает себя на роль посредника. Конечно, мы в целом поддерживаем ту философию, в рамках которой продвигаются диалог и взаимодействие. Сейчас существует конкретная возможность на самом деле начать диалог. Если нам не удастся распутать этот клубок, то ситуация в Белоруссии продолжится», — сказал представитель Финляндии в ОБСЕ Илкка Канерва.

Казахстан

Изначально для проведения регулярных заседаний Контактной группы наравне с Белоруссией рассматривался Казахстан. Челночная дипломатия: Назарбаев как посредник между Путиным и Порошенко © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

По словам руководителя экспертной инициативы «Минский диалог» Евгения Прейгермана, желание обеих этих стран взять на себя роль провайдера дипломатических «добрых услуг» связано с их положением в системе международных отношений.

«С системной точки зрения Казахстан является малым государством, то есть государством, которое самостоятельно или даже в союзе с другими равными себе государствами не способно формировать собственную среду международной безопасности. К тому же это государство расположено в зоне конкурентных интересов нескольких крупных региональных и глобальных игроков. В таких структурных условиях главная задача малого государства — устоять на суверенных ногах и не стать жертвой чужого противостояния. И один из способов достижения этой цели — поиск нейтральной или посреднической ниши, которая позволяет хотя бы частично вынести государство за скобки геополитического противостояния. В результате оно минимизирует для себя риски неопределённости и непредсказуемости действий внешних факторов, несколько расширяет поле для собственного внешнеполитического манёвра и тем самым приобретает дополнительную опору для своего суверенитета», — объясняет он.

На мировой арене Казахстан старается позиционировать себя как миротворца, регионального и внерегионального посредника, чему в частности должен способствовать аргумент добровольного отказа от ядерного арсенала после распада СССР.

В конечном итоге Контактная группа в Казахстан не поехала, в частности из-за неудобного географического положения. Да и с имиджевой точки зрения проводить переговоры о конфликте на территории Европы в азиатской стране, когда есть европейская альтернатива, означало бы признать несостоятельность Европы решать собственные проблемы.

Австрия

Звучали также предложения о переносе переговоров в Вену, где расположена штаб-квартира ОБСЕ — организации, чьи представители участвуют в работе Контактной группы и чья мониторинговая миссия отслеживает реальную ситуацию в Донбассе.

15 сентября 2020 года по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер Австрии Себастьян Курц выразил готовность принять в Вене заседания Контактной группы из-за внутриполитического кризиса в Белоруссии. Австрия решила принять участие в урегулировании украинского кризиса © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

«При всём глубоком уважении к господину Курцу и любви к Вене хотим напомнить, что в состав Контактной группы, помимо России, Украины и ОБСЕ, входят также Донецк и Луганск, чьё мнение является не менее важным, чем позиция других её участников. К сожалению, господин канцлер забыл об этом упомянуть», — констатировал МИД РФ.

Швейцария

Самый опытный посредник на мировой арене — эту роль Швейцария исполняет с XIX века.

Швейцарские дипломаты играли важную роль в урегулировании Кубинского кризиса 1962 года, скандала с захватом в заложники сотрудников посольства США в Иране в 1979-1981 годах. Сейчас, когда исламская республика находится в международной изоляции, Швейцария представляет её дипломатические интересы в Канаде (а интересы Канады в Иране представляет Италия), в Саудовской Аравии, в Египте (с 1979 года), а также интересы США в Иране (с 1980 года).

Посредническими услугами европейской страны пользуется и Москва. После пятидневной войны в августе 2008 года Михаил Саакашвили, будучи президентом Грузии, разорвал дипломатические отношения с Россией. С того времени работают не посольства обоих государств, а секции интересов при посольстве Швейцарии, которая выступила с предложением оказать такую услуги для обеих стран. Офис Зеленского рассказал, зачем президента Швейцарии повезли в Донбасс © пресс-служба президента Украины

Берн действует не только в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Так, в 2019 году при его содействии США и Иран произвели обмен заключёнными (что стало мимолётной разрядкой в стремительно ухудшающихся отношениях двух стран), Украина и народные республики — обмен пленными, а также швейцарская сторона помогла добиться освобождения гражданина США из тюрьмы в Венесуэле.

Список потенциальных площадок для заседаний Контактной группы не ограничивается нейтральными государствами.

Польша

В эфире телеканала «Украина 24» 6 апреля Кравчук сказал: «Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Потому что тут не будет вопросов — мы с Польшей не всегда были друзьями… Поэтому никто не скажет, что Польша — верный вечный друг Украины. Это было бы нормально. Если вне социалистического лагеря, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине, она под каблуком России».

Его утверждение о том, что Польшу сложно назвать верным другом Украины, не столь однозначно — в постмайданный период Варшава и Киев сблизились ещё больше на русофобской волне, хотя проблем в двусторонних отношениях остаётся немало.

Польша летом прошлого года сама выражала готовность стать посредником в одном из внутриполитических конфликтов на постсоветском пространстве — в Белоруссии. Впрочем, власти и оппозиция до сих пор не вступили в диалог. 7 апреля Тихановская назвала страны, которые подошли бы на роль посредника, среди них Россия, США, Швеция, Финляндия, а вот Польшу наравне со странами Балтии она отнесла к числу тех, кто имеет гораздо меньший интерес к Белоруссии, поскольку находятся в остром конфликте с официальным Минском. Лукаш: Польша разрушила миф «С Украиной вся Европа» и закупила уголь в Донбассе © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Как сообщил накануне источник издания «Медуза» в руководстве партии «Слуга народа», в качестве новой переговорной площадки по Донбассу украинские власти рассматривают Швейцарию и Польшу.

Место встречи изменить нельзя. Или всё-таки можно?

Выбор на Белоруссию в 2014 году как на место переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе пал в частности из-за удобного расположения и как на страну, занимающую нейтральную позицию по этому вопросу.

В августе 2020-го, когда сама Белоруссия оказалась охвачена протестными акциями и предложения вывести оттуда Контактную группу звучали всё чаще (на тот момент все переговоры велись в видеоформате из-за эпидемиологических ограничений), Зеленский ответил отказом.

«Я считаю, что от площадки, или от города, или места формат не зависит вовсе. Зависит только от людей, которые вовлечены в Контактную группу. Слишком рано говорить об изменении города, и мне кажется, это неправильно, особенно сейчас, это делать», — сказал он 22 августа в интервью телеканалу «Украина 24».

Свою позицию он повторил 15 сентября на пресс-конференции с Курцем, когда тот предлагал посреднические услуги Вены. Зеленский подчеркнул, что вопрос о смене переговорной площадки обсуждать не стоит, потому что Украина ждёт стабилизации сложной ситуации, которая происходит в Минске. Просто о сложном. Почему Донбасс вышел из состава Украины?

Перенос заседаний Контактной группы влечёт за собой не просто хлопоты организационного характера, а серьёзные политические последствия. Для начала до места назначения нужно добраться, а если речь идёт, к примеру, о Швеции, Финляндии, Австрии, Польше, то членам делегаций, не обладающим дипломатическими паспортами, нужна виза. Переговорщики от Киева этой заботы лишены — как граждане Украины они пользуются безвизовым режимом с ЕС; а как быть представителям народных республик? Запад не признаёт их, и никто не выдаст гражданам ДНР и ЛНР визы, соответственно, делегаты от Донбасса просто-напросто будут лишены возможности физически присутствовать в зале заседаний, а в Минск они приезжают без каких-либо препон. Во-вторых, существует реальный риск, что поездка на переговоры в европейскую страну окончится тюрьмой.

Комментируя предложение Кравчука перевести Контактную группу в Швецию, депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг 13 августа написал в Telegram-канале: «Любому, даже самому глупому шароварнику, понятно, что наших представителей, осуждённых на Украине по 110-й статье как минимум без принятия закона об амнистии, предусмотренного Минскими соглашениями, примут сразу в аэропорту Стокгольма и выдадут на Украину. Слушайте, а может его (Кравчука) действительно назначили, чтобы он все развалил, как собственную страну в свое время?» Зеленский хочет ценой Донбасса вступить в НАТО. Но альянс открестился от Украины © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Как отмечал в интервью изданию «Украина.ру» социолог Евгений Копатько, все жители Донбасса, согласно Минским соглашениям, остаются гражданами Украины, хотя уже несколько сотен тысяч человек получили российские паспорта.

Отказ от заседаний в Белоруссии вписывается в стратегию Киева полностью перенести обсуждение будущего Донбасса в какой-либо международный формат, будь то «нормандский», будапештский или какой-либо ещё, в котором не будет места ДНР и ЛНР, а это прямо противоречит Минским соглашениям, предписывающим решать все вопросы на основе диалога между украинскими властями и руководством народных республик. Однако сделать это без согласия всех сторон переговорного процесса невозможно, а ни Россия, ни Донецк с Луганском на это не пойдут, поэтому разговоры о смене площадки не имеют под собой вытекающих реальных шагов. К тому же место, где стоит стол, за которым сидят делегации, на ход переговоров никак не влияет — на протяжении карантина Контактная группа общалась посредством видеоконференции, но никаких прорывов на пути к миру не произошло, поэтому дело явно не в Минске.