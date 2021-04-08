На фон угрозы начала боевых действий и медлительности властей с разных сторон зазвучали заявления о готовности мобилизовать людей. Отметилась в этом и партия Петра Порошенко

«Руководство нашей страны, два года подряд рассказывая про «мирные инициативы и прекращение огня», завело ситуацию в тупик. Отведя войска, запретив проводить разведку и адекватно реагировать на провокации, они ослабили наши позиции в условиях обострения ситуации на фронте… Не дожидаясь от власти инициатив и быстрых решений, штаб «ЕС» начал проведение учета резервистов и ветеранов АТО и ООС для обеспечения быстрого реагирования на случай возникновения реальных угроз», — написал 2 апреля на своих страницах в соцсетях Александр Турчинов, с 30 июня 2020 года возглавляющий штаб партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

Турчинов объявил о сборе «ветеранов» войны в Донбассе © СНБО | СНБО | Перейти в фотобанк

Никакой конкретики по данной инициативе в дальнейшем не появлялось ни странице Турчинова, ни на официальных страницах «ЕС» и Петра Порошенко. 2 апреля официальные ресурсы «ЕС» в соцсетях просто сделали репост сообщения Турчинова, кратко повторив изложенную в нем информацию. И все.

Ничего не говорили журналистам и не писали об этом авторитетные в ветеранской среде члены партии, такие как служивший в 2015 — 2017 годах в 95-й отдельной аэромобильной бригаде Высокомобильных десантных войск (с 21 ноября 2017 года, после переименования данного рода войск, ставшей 95-й отдельной десантно-штурмовой бригадой Десантно-штурмовых войск) Александр Погребиский, в 2020 году избранный депутатом Киевской городской рады от «ЕС», или командующий упомянутой бригадой в 2013 — 2015 годах, а затем командующий в 2015 — 2019 годах упомянутым родом войск Михаил Забродский, в 2019 году избранный депутатом Верховной Рады от «ЕС».

Ничего не пишет об этом и такой близкий соратник Порошенко, как Юрий Бирюков, который, занимаясь по волонтерской линии снабжением армии, в 2014 — 2019 годах занимал посты помощника министра обороны и советника президента.

Поэтому первый вариант, который приходит в голову, — предложение ветеранам самим обращаться в местные отделения «ЕС», чтобы их там записали в списки готовых к мобилизации, передаваемые затем в военкоматы, — придется отбросить. В этом случае без масштабного продвижения инициативы в публичном пространстве не обошлось бы.

«За два года уволились 70 тысяч военных с боевым опытом»: Зеленскому поставили в вину ослабление армии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Facebook ставить лайки тем, кто «в случае, если начнется полномасштабная агрессия РФ в нашу с вами Украину, готов стать плечом к плечу против агрессора». Конечно, ему накидали 7,6 тыс. лайков, но опять же на перепись ветеранов не тянет.

Напомню, что речь идет об огромных цифрах. 17 сентября 2019 года Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины отмечало, что по состоянию на 1 июля 2019 года статус участника боевых действий в АТО официально получили 369 270 человек, из которых 251 568 человек относились к Министерству обороны Украины, 29 773 участника к МВД (причем отдельно от этой цифры упомянуты 32 778 ветеранов из числа Национальной гвардии и 6958 из числа сотрудников Национальной полиции), 17 296 к Государственной пограничной службе, 10 473 к СБУ и т.д.

Конечно, «ЕС» может и внутренними распоряжениями обязать свои отделения на местах провести учет состоящих в их рядах ветеранов и представить списки таковых «наверх», но очевидно, что на общую перепись таковых по стране это, мягко говоря, не тянет.

Так каким же образом партия Порошенко-Турчинова может провести учет ветеранов, полные данные о которых есть только в государственных ведомствах — Министерстве обороны, Министерстве внутренних дел и Министерстве по делам ветеранов (создано в 2020 году при разделении Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины)?

Подсказку дает заявление, опубликованное 6 апреля на официальных страницах «ЕС» в соцсетях: «Президент обязан немедленно объявить всеукраинские сборы теробороны и полную проверку боеготовности ВСУ».

Дело в том, что принятая еще при исполняющем обязанности президента Александре Турчинове концепция территориальной обороны предусматривает создание отрядов (сначала батальонов, к 2018-му дошло до создания бригад) по территориальному признаку. Изначально 19 марта 2019 года Совет национальной обороны и безопасности Украины возложил создание таких отрядов на оперативные штабы в регионах, однако 30 апреля 2014 года эти задачи были переданы в ведение областных военкоматов.

Но одно дело — существующие на бумаге десятки батальонов, другое дело — реальность. Издание «Фокус» опубликовало 26 ноября 2018 года, как раз после объявления Петром Порошенко военного положения, большой материал, где постаралось разобраться в ситуации. Комментарии по этому поводу дал журналистам издания глава общественной организации «Украинский легион» (с 2016 года действует в Киеве, затем распространила географию и на другие города, например, Харьков) Алексей Санников, бывший офицер ВСУ.

«В 2014 — 2015 годах после опубликования указа президента о создании ТРО мы пробовали привлекать людей в отряды территориальной обороны, для этого требовалось сотрудничество с военкоматами, с Минобороны», — вспоминает Санников. Опыт этот оказался кошмарным: «Летом 2014 года было наступление на Мариуполь с той стороны. Рассчитывая на тероборону, приехал полковник с «Уралом», груженным оружием, и приказал: «Вызывайте людей, нам уже нарезали рубеж». В итоге, когда всех обзвонили, только 40 человек подняли трубку, пришли 15, а оружие взяли в руки трое. В этом вся суть территориальной обороны, построенной по бумажному принципу».

В итоге «Украинский легион» решил взять дело в свои руки, и его активисты вошли в состав отрядов территориальной обороны, получив затем в военкоматах списки военнообязанных: «Когда получили списки, стали всех обзванивать. Нам либо не отвечали, либо просто посылали. То есть тероборона, которая организовывалась через военкоматы, была бумажной, там почти нет живых людей».

Может быть, с тех пор все изменилось? Нет. 7 апреля «Страна» опубликовала материал Александра Сибирцева. «Бумажные войска. В каком состоянии сейчас находятся подразделения теробороны Украины». Друзья одесского журналиста из числа военных говорят ровно о том же, хотя и на примере других регионов.

Инструктор подразделения территориальной обороны в Одесской области отмечал:

Киевский эксперт сказал, что будет с Зеленским и Порошенко в случае их объединения © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Об этом же говорил его коллега, офицер бригады территориальной обороны в Николаевской области: «Части территориальной обороны — это «бумажные» войска. Никто из гражданских не хочет бегать по полигону с автоматом. Выезжаем из ситуации лишь за счет уже воевавших идейных резервистов. Но их очень мало. Даже среди них есть те, которые говорят, что уже отдали долг Родине. Мол, числюсь у вас в резерве — и этого достаточно. А на сборы их не дозовешься… Если начнется война, то в ряды теробороны станут лишь те, кто уже воевал в АТО. В Генштабе и командовании территориальной обороны, конечно, думают по-другому. В отчетах о прохождении сборов числятся сотни и тысячи солдат. Но это фикция бюрократов из военкоматов».

Однако если войти в систему территориальной обороны, то можно получить данные о списочном составе военнообязанных и ветеранов и работать с ними. И более того — наполнять эти части своими людьми. Создатель «Украинского легиона» Санников рассказал в 2018-м «Фокусу», что путем активной работы «только при Святошинском военкомате (в Киеве. — Авт.) мы укомплектовали три взвода, по два отделения в каждом, третье приписали военные: в каждый взвод добавили людей извне».

Кстати, «легионеры», а точнее «Движение содействия территориальной обороне Украины», в состав которого входит и «Украинский легион», регулярно проводят и учения. Например, накануне коронакризиса движение отчиталось о том, что «27 — 28 июня 2020 году около с. Лютеж Вышгородского района Киевской области прошли учения ответственных граждан по обороне города Киева «Рух100 — Суховей», в ходе которых «подразделения развернулись в целях выполнения задач обороны территории столицы, а именно: контрдиверсионной борьбы, обеспечения деятельности органов власти, охраны и обороны важных объектов и других задач».

«Организатором учений является общественная организация «Украинский Легион», которая является соучредителем Движения содействия территориальной обороне Украины — уточняется в сообщении. — В учениях также приняли участие сообщества «ARMS», «Рейд», «Рекон» и «Украинская Тактика».

Странно, что «ЕС» не занималось аналогичной деятельностью ранее. Впрочем, и Турчинов примкнул к партии Порошенко лишь 30 июня 2020 года, а без его авторитета в военных и околовоенных кругах можно было опираться лишь на фигуры тех же Забродского и Погребиского, популярных больше в кругах бывших десантников.

Социологи Украины успокаивают: Зеленский по-прежнему на коне © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но в перспективе такое начинание может дать многое, позволив легализовать на базе батальонов и бригад территориальной обороны отряды сторонников «ЕС», как это уже описывал Санников. В теории, конечно. На практике рулят в системе по-прежнему военные, да и доступ к оружию у бойцов территориальной обороны есть только во время сборов или мобилизации. Однако если действительно максимально насытить части территориальной обороны своими сторонниками, в случае войны это получатся по факту вооруженные части сторонников «ЕС». Либо же как минимум «ЕС» может завоевать дополнительную популярность в ветеранских кругах за счет свой инициативы.

Да и в мирное время реально существующие отряды территориальной обороны со структурой и отлаженными сбором и взаимодействием, могут неплохо пригодиться, например, если понадобится поднимать ветеранов против Зеленского.