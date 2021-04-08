Пакистан - это та страна, где пересекаются интересы Москвы и Киева, и сотрудничество с которой украинская сторона может попытаться использовать против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках своего азиатского турне 7 апреля прибыл в Пакистан, где последний раз был в 2012 году. Отношения между Москвой и Исламабадом начиная с советских времён не всегда были гладкими, но за последние два десятилетия появились предпосылки для укрепления сотрудничества, прежде всего торгово-экономического и военно-политического. По итогам 2020 года товарооборот вырос по сравнению с 2019-м на 45%, достигнув рекордной отметки $790 млн. «Это уже не сырьевая страна». Казахстанский эксперт о будущем сотрудничестве с Россией © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

На втором направлении возникает украинский аспект. Параллельно с оживлением российско-пакистанских отношений происходит сближение Исламабада и Киева. В конце апреля Украину по приглашению премьер-министра страны Дениса Шмыгаля посетит начальник генерального штаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва. Визита такого уровня не было ни разу за всю историю независимости Украины, то есть почти за 30 лет. Принимая приглашение, пакистанский офицер подчеркнул, что его страна будет развивать отношения с Киевом по всем направлениям. По имеющейся информации, в ходе поездки Баджва проведёт переговоры с руководством ВСУ, представителями предприятий «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», а также посетит Международную специализированную выставку «Оружие и безопасность-2021» и Международный авиакосмический салон «Авиасвит-XXI», которые пройдут в Киеве 27-30 апреля, чтобы ознакомиться с продукцией украинского ВПК. Вопросы военно-технического сотрудничества, взаимодействия в оборонном секторе и военной подготовки вооружённых сил двух стран начальник генерального штаба сухопутных войск Пакистана обсуждал в начале апреля с послом Украины Маркияном Чучуком.

А ведь совсем недавно Исламабад, который в начале 1990-х годов закупал у Украины крупную партию танков, отказывался от украинского вооружения из-за задержек с поставками, низкого качества и завышенной стоимости, ограничившись лишь приобретением запчастей для уже находящихся в распоряжении армии танков. Пакистан предпочел модернизировать украинские танки в России © commons.wikimedia.org, Владимир Саппинен

«Сегодня Пакистан как страна с развивающейся программой ракетных вооружений и значительными военно-промышленными амбициями заинтересована в сотрудничестве с Украиной. Однако активизация таких контактов на фоне обострения ситуации в Донбассе может быть воспринята как недружественный шаг в отношении России», — заявил заместитель директора Центра комплексных европейских исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии изданию «Коммерсантъ».

В таком случае Исламабад может отказаться от идеи закупать вооружение у Украины и нарастить поставки продукции ВПК из России, которая за последние годы сделала серьёзный прорыв в этой отрасли, тем более все предпосылки для этого есть. 16 февраля тот самый Баджва, который в конце апреля приедет в Киев, объявил в кулуарах международных военно-морских учений AMAN-2021 о подписании контракта с Россией на поставку крупной партии противотанковых комплексов, средств ПВО и стрелкового оружия. Яков Кедми рассказал о защитном вооружении России, которое заставляет американцев волноваться © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

«Пакистан не просто хочет, он очень заинтересован в закупках российских вооружений. Вообще пакистанцы ещё со времен Афганской войны прониклись глубоким уважением и где-то даже любовью к российскому, тогда ещё советскому вооружению. Они увидели и поняли, что российское оружие в мирное время, возможно, кажется не таким «комфортным», удобным, как американское. Но во время войны этот якобы недостаток не принципиален. Принципиальны уже другие, конкретно — боевые качества. Пакистанцы любят российское вооружение и глубоко его уважают, потому что они его все плюсы почувствовали, как говорится, на своей шкуре», — заявил заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий, один из авторов книги «Пакистан: за рамками стереотипов» Константин Макиенко.

До 2014 года Пакистана вообще не было в списке стран, с которыми у России разрешено военно-техническое сотрудничество. Вероятно, это было, в частности, обусловлено соблюдением интересов Индии, для которой Россия была привилегированным партнёром в области закупок вооружений. Однако в 2008 году Нью-Дели сменил стратегию, и этот статус получили США. Тем не менее, это не означает, что Индия отказалась от российского вооружения, — она закупает оборонительные виды оружия, например, ракетные системы С-400, танки Т-90, многоцелевые фрегаты проекта 11356 с управляемым ракетным вооружением. По словам Макиенко, если Индия и Пакистан, конфликт между которыми длится с 1947 года и периодически перерастает в военное столкновение, покупают у тех или иных стран оружие нового поколения, значит, они, соперники, просто хотят соблюдать паритет между собой. Бессмертный назвал две вопиющие ошибки команды Зеленского в Катаре

Сотрудничество с Пакистаном в оборонной сфере позволило бы Украине вернуться на рынок этого южноазиатского государства, но не только — это может принести и политические выгоды Киеву.

«Предстоящий визит пакистанского главкома в Киев вполне укладывается в логику новой «восточной дипломатии» Украины. Президент Владимир Зеленский только что побывал в Катаре, анонсирована его поездка в Турцию. На этом фоне стремление Киева перезагрузить украино-пакистанские отношения выглядит многоходовой геополитической комбинацией, а не просто попыткой оживить ВТС. Выбор Киевом новых приоритетов в восточной политике обусловлен тем, что Пакистан, Турция и Катар способны играть роль ограничителей влияния Москвы на Кавказе, в Средней Азии и Афганистане», — уверен директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.