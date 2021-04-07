На Украине бьют тревогу: коронавирус наступает, смертность растёт, оборудованных для лечения койко-мест не хватает, ситуация с вакцинацией катастрофическая. По показателю смертности в Европе Украина заняла первое место

Сомнительное лидерство

По состоянию на утро среды, 7 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 15 415 человек. При этом 6 апреля в стране было выявлено 13 276 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днём число официально выявленных заболевших COVID-19 выросло на 2139 человек.

По состоянию на среду во всем мире зафиксировали 133 026 334 случая заражения COVID-19, погибли 2 886 069 человек. За сутки добавилось еще 576 636 в целом и 107 207 новых больных в Европе.

Антилидерами по общему числу случаев COVID-19 за все время пандемии стали США — 31 560 438, Бразилия — 13 106 058, а также Индия — 12 799 746. Россия в рейтинге занимает пятое место — 4 597 868, а Украина — 16-е место — 1 769 164. Минздрав Украины ожидает резкого ухудшения ситуации с COVID-19 © AP, Evgeniy Maloletka

По числу выявленных за сутки новых больных — 13 276 случаев — Украина оказалась на первом месте в Европе. Далее следуют Германия (9600) и Россия (8328). Также, по статистике случаев за сутки во всем мире, Украина заняла седьмое место.

Антирекорды

К сожалению, в Украине снова поставлены два «ковидных» антирекорда — по смертности и по числу госпитализированных, 481 человек и 5587 соответственно. Таким образом, превзойдены печальные достижения 31 марта 2021 года, когда в больницы попали 5558 человек, и 2 апреля 2021 года, когда умерли 433 человека.

В Украине 6 апреля умерли 430 пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель в Европе и четвертый показатель в мире. Об этом свидетельствуют данные сервиса Worldometers.

По показателю смертности в Европе Украина заняла 6 апреля первое место. На втором месте — Италия, там от коронавируса скончался 421 человек. На третьем — Франция, где накануне зафиксировали 398 смертей. В России во вторник умерли 389 пациентов с коронавирусом, в Германии — 232. Коронавирус убил почти 500 украинцев за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Нужно учитывать, что по количеству тестов на один миллион человек населения Украина сейчас находится вообще на последнем месте в Европе. Но даже при таком низком охвате тестированием страна бьет рекорды по смертности. Среди причин высокой смертности наблюдатели называют нехватку оборудованных мест в больницах и агрессивность новых штаммов вируса.

Вакцинация: всё впереди

В Украине за минувшие сутки было привито от коронавируса 15 585 человек. С начала кампании по вакцинации инъекции были сделаны 320 265 гражданам. Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19.

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, который состоялся у меня с ним 8 февраля, он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это», — сказал Владимир Зеленский, чьи слова приводит 6 апреля пресс-служба президента. Украинский шансонье Кричевский рассказал, является ли коронавирус заговором © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он также добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться. Сообщается, что первые партии вакцины Pfizer должны начать поступать в ближайшие месяцы.

Однако текущую ситуацию с вакцинацией в Украине многие специалисты считают катастрофической.

Зато в будущем украинцам придется вакцинироваться от коронавируса раз в год. Об этом 6 апреля в интервью «РБК-Украина» заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

«Мы уже привыкли, что раз в год нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в год теперь нужно будет вакцинироваться от COVID-19. Это еще одна причина мировой войны за рынок», — сказал депутат.

Ранее президент Зеленский подписал указ, согласно которому правительство Украины и СНБО должны в семидневный срок разработать и принять национальный план вакцинации против COVID-19.