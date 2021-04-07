Президент Украины Владимир Зеленский призывает западных политиков как можно скорее принять его страну в ряды Североатлантического альянса, поскольку, по его словам, только так можно остановить войну в Донбассе, но представители НАТО открытым текстом говорят, что делать этого не собираются

Обострение боевых действий в Донбассе сохраняется на протяжении месяца, но, вместо того чтобы сесть за стол переговоров с другой стороной конфликта — народными республиками — и искать с руководством ВСУ пути деэскалации, президент Украины Владимир Зеленский активно проводит переговоры с иностранными коллегами. Причём речь вовсе не о гарантах Минских соглашений в лице канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Украинский лидер жалуется всем своим собеседникам на якобы готовящееся нападение России и в этом контексте поднимает тему перспектив вступления его страны в НАТО. Военный эксперт Игорь Коротченко раскрыл основные сценарии войны на Донбассе © скриншот видео Украина.ру

В телефонном разговоре с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Зеленский 6 апреля сказал, что в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальный вопрос — возможность получения Плана действий по членству в Альянсе.

«НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе», — подчеркнул Зеленский.

Австрийская газета Der Standard в своей статье, озаглавленной «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война», повторила фразу президента, добавив слово «гражданская». Тем самым журналисты не на шутку разозлили посла Украины Александра Щербу.

«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война», или у вас разрешена только одна точка зрения?» — возмутился дипломат в Twitter.

И это говорит представитель Украины — страны, где всех принуждают говорить на одном языке, хотя для половины населения он не родной, где политическая оппозиция подвергается давлению, где закрывают СМИ, транслирующие альтернативную точку зрения?

6 апреля Зеленский также провёл переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых предложил рассмотреть возможность расширения программы тренировок для ВСУ, в частности, увеличения количества канадских военных инструкторов на Украине, и сделал акцент на важности вопроса о возможности получения страной Плана действий по членству в НАТО. Кулеба объяснил, почему Украина не вступила в НАТО © Facebook, Dmytro Kuleba

«Как особый партнёр Украины Канада могла бы проявить лидерство среди союзников, которые поддерживают решение о ПДЧ для Украины. Содействие Канады будет важным сигналом поддержки со стороны настоящих друзей», — заявил Зеленский.

На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было принято заявление о том, что Украина и Грузия со временем станут членами альянса, но предоставить этим двум странам Планы действий по подготовке к членству, то есть сделать первый шаг в юридической процедуре их вступления в НАТО, отказались. 12 июня 2020 года Украине присвоили статус партнёра расширенных возможностей НАТО, что открывает более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, расширению возможности обмена информацией, однако не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО.

За последние дни со стороны Альянса также уделяли внимание украинской тематике. Так, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объявил о намерении обратиться к коллегам по НАТО с призывом рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине, что, по его словам, стало бы «сильным сигналом для России о том, что Украина избирает трансатлантическое направление, и это получило отклик среди стран НАТО».

В свою очередь, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил:

«Мы подтверждаем нашу поддержку политики «открытых дверей», которая была выражена в Бухарестской декларации в 2008 году. США стремятся к тому, чтобы страны-кандидаты, желающие вступить в НАТО, соответствовали стандартам организации, установленным для членства в ней. С этой целью мы продолжаем призывать правительство Украины осуществлять глубокие всеобъемлющие и своевременные реформы, необходимые для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной страны.

Мы поддерживаем усилия Украины по укреплению верховенства права. Мы поддерживаем реформы и экономический рост. США продолжают рассчитывать на тесное сотрудничество с Украиной по всем этим реформам. США продолжают поддерживать своего партнера Украину в борьбе против российской агрессии».

По его словам, президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсуждали этот вопрос с союзниками по НАТО. Абзалов: Украина может разменять Донбасс на членство в НАТО © РИА Новости, Александр Натрускин

Более того, 7 апреля в Киев прибыл глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич. Программа его поездки, в частности, включает посещение Международного центра миротворчества и безопасности и Национальной академии сухопутных войск в сопровождении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Звучит и выглядит всё очень вдохновляюще для украинских политиков, однако дальше показательной картинки и высокопарных речей о самом ценном партнёре в лице Киева, как написано в сообщении на странице Сухопутного командования НАТО в Twitter, причём на украинском языке, дело не заходит.

На брифинге 6 апреля пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, поднимал ли Зеленский вопрос вступления Украины в НАТО в телефонном разговоре с Байденом, состоявшемся 2 апреля. Очевидно, отсыл шёл к фразе украинского лидера в интервью программе Axios о том, у него есть один вопрос к американскому коллеге — почему его страна до сих пор не в НАТО.

«Этот вопрос поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет. В дополнение к нашим заверениям, которые мы постоянно предоставляем украинским официальным лицам относительно нашей поддержки, поддержки их суверенитета, мы также обсуждаем наши опасения по поводу растущей напряжённости, нарушений режима прекращения огня, региональной напряжённости с союзниками по НАТО», — ответила Псаки.

Журналист попросил уточнить, какова официальная позиция Белого дома о перспективах вступления Украины в НАТО.

«Мы давно обсуждаем это стремление с Украиной, мы решительно поддерживаем их, мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение принимать НАТО», — сказала Псаки.

То есть она ответила в духе «моя хата с краю», так и не обозначив позицию Белого дома. Более конкретно по этому вопросу высказалась Германия. Американский эксперт объяснил, почему Россия справедливо опасается вторжения НАТО © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

«Как вы знаете, НАТО в целом проводит политику открытых дверей. Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по её членству в настоящее время не предусмотрены», — заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Так почему же западные страны, которые на словах так рьяно поддерживают Украину, не спешат предоставлять ей членство в НАТО?

«На Украине идёт война, поставлять ей оружие опасно из-за высокого уровня коррупции, а руководство страны периодически делает противоречивые заявления. Интересно, как Украина усилит НАТО? Втянет весь альянс в войну? Пока что страна не защищает Европу от России, а только создаёт сложности для партнёров», — говорит высокопоставленный источник телеканала RT в ВСУ.

А утверждение Руслана Хомчака о том, что членство Украины в НАТО только усилит альянс, по словам источника, лишь вызывает улыбку у многих военных специалистов на Украине. Не говоря уже о НАТО.

Более того, источник RT в партии «Слуга народа» уверен, что Украина никогда не станет членом НАТО, а разговоры — это просто-напросто самообман для Киева.

«О чём можно говорить, если президент США Джо Байден вынужден уговаривать украинского коллегу Владимира Зеленского проводить реформы в собственной стране? О каком НАТО может идти речь? Альянс получит вместе с Украиной такое количество проблем, что будет и не рад, что связался с ней», — заявил собеседник.

Ключевой момент для государств-членов НАТО заключается в том, что если они принимают Украину в свои ряды, то накладывают на себя обязательство воевать на её стороне, поскольку Устав Альянса гласит, что нападение на одну страну-члена НАТО рассматривается как нападение на все страны НАТО. Зная умение официального Киева устраивать провокации, а потом обвинять Москву, подписываться под этим не хочет никто, поскольку это прямой путь к открытой войне с Россией.

Каким может быть исход такого противостояния, эксперты просчитывают регулярно. В статье для издания The National Interest американский военный аналитик Джон Россомандо предупреждает, что Россия может нанести армии Польши в случае вторжения с востока разгромное поражение всего за 5 дней. В свою очередь, подотчётное Министерству обороны Швеции агентство оборонных исследований приходит к выводу, что у России есть «неплохие шансы на успех» при нападении на страны Балтии. К тому же у российской стороны, по заключению экспертов, есть военное преимущество в целом, «особенно на земле».

«Это преимущество будет довольно долго. По крайней мере для того, чтобы США могли прибыть сюда с более крупными сухопутными войсками, потребуется как минимум пара месяцев», — пояснил один из авторов отчёта Кристер Паллин.

А вот если конфликт произойдёт на калининградском направлении, то, как пишет американский журнал The National Interest, у НАТО не хватит сил противостоять России, поскольку в этом российском анклаве сосредоточено большое количество вооружений, и страны Балтии в военном плане противостоять Москве не могут, даже при условии, что союзники окажут им поддержку. Баранов рассказал, «впишется» ли НАТО за Украину в случае эскалации в Донбассе © Facebook, Сергей Баранов

Более того, США могут просто-напросто проигнорировать союзнические обязательства перед НАТО. К такому выводу в 2017 году пришло немецкое издание Der Spiegel, изучив секретный документ из архивов МИД Германии под названием «Обязательства США перед ФРГ».

Таким образом, Зеленский, используя обострение военных действий в Донбассе как дымовую завесу, пытается убедить Запад в усилении угрозы со стороны России, что, по его утверждению, ставит Украину на грань существования, и спасти её как государство можно единственным способом — принять в НАТО.

Вот только альянсу это не нужно. Во-первых, Украина никакой пользы как член не принесёт, а лишь создаст дополнительные проблемы, которых и без неё хватает, во-вторых, собственными руками подталкивать себя к военному столкновению с Россией никто не собирается (они же не камикадзе), в-третьих, сейчас никто даже при желании Украину принять в НАТО не сможет из-за вооружённого конфликта на её территории.

По мнению ведущего эксперта Центра координации исследований РИСИ Сергея Ермакова, единственная роль, которую НАТО готово отвести Украине, — инструмент для сдерживания России. Члены альянса ценят, что Украина предоставляет для этого свои незначительные ресурсы, в первую очередь территориальные, но все понимают, что принятие страны в НАТО повысит риски для всех участников альянса и степень неопределённости в сфере безопасности, отмечает эксперт.