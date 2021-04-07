Переговоры о мирном урегулировании конфликта в Донбассе заходят в тупик. В Киеве заявили, что делегация страны больше не поедет в Минск, при этом звучат предложения максимально привлечь к переговорному процессу США

Привлечь Америку

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что «США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы».

«Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма», — сказал Кравчук в комментарии «РБК-Украина» 7 апреля.

Предложения привлечь США к решению проблемы Донбасса звучат в Киеве не впервые. В начале марта замглавы Офиса президента Украины Юлия Свириденко заявляла, что для Украины чрезвычайно важно, чтобы США присоединились к переговорному процессу относительно Донбасса в «нормандском» и «минском» форматах. При этом, по её словам, США, ЕС и Украина должны координировать свои действия.

«На фоне угрожающей эскалации»

Теперь предложение привлечь к переговорам Америку выдвигает экс-президент Леонид Кравчук. А действующий президент Владимир Зеленский говорит о необходимости вступления Украины в НАТО, считая это единственным путем к миру в Донбассе. Зеленский собрался в Донбасс на фоне эскалации в регионе © president.gov.ua

На это уже отреагировали в самопровозглашенных республиках Донбасса. Полпред ДНР в Контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что президент Украины вновь обращается за помощью к своим западным покровителям, и происходит это «на фоне угрожающей эскалации вдоль линии соприкосновения».

«Очевидно, он (Зеленский. — Ред.) решил повторить все ошибки предыдущего украинского руководителя и искать решение конфликта где угодно, лишь бы не в Минских соглашениях и не в диалоге с Республиками Донбасса», — говорится в комментарии Никоноровой, который приводит Донецкое агентство новостей.

«Для нас очевидно, что подобные высказывания президента Украины, в совокупности с циничными обстрелами нашей территории со стороны украинских вооруженных формирований и дальнейшим ростом напряженности на линии соприкосновения, прямо указывают на то, что Киев, в надежде уйти от своих обязательств по Комплексу мер, пытается всеми возможными способами спровоцировать Республики к реализации силового сценария и переводу конфликта в горячую фазу», — отметила полпред ДНР.

Только не Минск

Ранее сообщалось, что Украина не собирается отправлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск после завершения карантина, предлагается искать другую страну. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр Украины Алексей Резников.

«Мы категорически уведомили, что не будем принимать участие в заседаниях Трехсторонней контактной группы, если вдруг закончатся сегодня карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встречи в реальной жизни и что все равно придется ждать другую страну и другой город», — сказал Резников, пояснив, что Белоруссия находится под влиянием РФ. Украинская делегация в ТКГ отказалась ездить в Минск на переговоры © Y27 / wikimedia.org

О российском влиянии на Минск говорит и Кравчук. Выступая в эфире телеканала «Украина 24», он пояснил, чем теперь не устраивает Белоруссия: эта страна, по его мнению, «находится под каблуком России, и она недемократична, поскольку тушит митингующих».

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в предложениях сменить место действия переговорной площадки усмотрели желание Киева уйти от переговоров вообще. Так, представитель самопровозглашенной ЛНР Родион Мирошник в комментарии газете «Московский комсомолец» отметил, что сама тема переезда из Минска высосана из пальца. По его мнению, «это лишь еще один повод сорвать переговоры и ввергнуть Донбасс в войну».

Донбасс: ситуация накаляется

Пока политики спорят, люди в зоне конфликта вынуждены жить и умирать под обстрелами. Как заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции 7 апреля, «ситуация на линии соприкосновения остается, увы, крайне неспокойной, ситуация идет по нарастающей, меняется в худшую сторону, количество обстрелов увеличивается».

По его словам, за первый квартал текущего года число обстрелов ДНР со стороны ВСУ увеличилось почти вдвое в сравнении с последним кварталом 2020 года.

При этом Пушилин отметил, что в республике связывают рост напряженности с визитами западных гостей, тогда, по его словам, «идет какая-то демонстрация со стороны ВСУ, наверняка по команде». Пушилин высказался о необходимости всеобщей мобилизации в ДНР © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

В Киеве, в свою очередь, обвиняют в эскалации Россию и самопровозглашенные республики. Как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо проинформировал своего собеседника «о постоянных нарушениях режима прекращения огня на Донбассе, приводящих к росту потерь среди украинских военных, а также о повышении военной угрозы для Украины со стороны России».

Сообщается также, что Зеленский отметил необходимость усиления международного давления на Россию и «сделал акцент на важности вопроса о возможности получения Украиной Плана действий по членству в НАТО».

«Всеми видами оружия»

Похоже на то, что в Киеве готовы сделать ставку на военное решение, рассчитывая на помощь Запада. По крайней мере, риторика становится все более воинственной. Леонид Кравчук даже заявил в эфире интернет-канала «Апостроф», что готов стрелять во врага из всех видов оружия.

Кто этот враг для Кравчука? Это Россия.

«Пока буду живой, пока буду держать оружие, я буду врага уничтожать и убивать. И я верю, что не только я так говорю. 55% украинцев сегодня поддерживают вступление в НАТО. Эти люди почувствовали, что такое Россия», — заявил Кравчук, добавив: «Пусть они не думают, что мы кого-то боимся». Для незваных гостей: Кравчук признался, что спит с оружием под подушкой © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В связи с этим заявлением можно вспомнить о том, что Кравчук рассказывал в программе «Шустер live», как в 2014 году был вынужден спать, держа рядом ружье и пистолет. В интервью «Новому времени» уже в 2019 году экс-президент признавался, что давно спит с огнестрельным оружием под подушкой и готов открыть огонь на поражение по «непрошеным гостям».

Как бы то ни было, воинственные заявления украинских политиков наводят на размышления.

В свою очередь, в Москве отреагировали на заявления Вашингтона об увеличении численности российских войск на границе с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «Россия никому не угрожала и не угрожает» и что российские силы находятся на территории РФ там, где это целесообразно. По его словам, они и будут там находится «так долго, сколько посчитают целесообразным военное ведомство и главнокомандующий».