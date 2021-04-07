Официально, по данным Государственной службы занятости, на Украине зарегистрировано более 480 000 безработных. По оценкам экспертов, уровень реальной безработицы на Украине в разы выше и может достигать от 1,5 до 4 миллионов человек. Мы считаем, что эта цифра — более 10 миллионов

Но действительность оказалась ещё ужасней

Конечно, официальные данные и реальное положение дел в таком щекотливом вопросе — это две большие разницы, особенно в условиях состояния перманентного падения промышленного производства, абсолютной зависимости Киева от Запада, непрозрачности бизнеса и жёстких карантинных мер, вызванных всеобщей борьбой с коронавирусом.

Сразу сделаю оговорку: население Украины, находящееся на территории страны и отображённое в статистических отчётах, которым особого доверия нет, — это не одно и то же, поэтому нам пришлось прибегнуть к эмпирическому методу вычисления искомых значений для выяснения уровня безработицы на Украине.

Сколько же граждан имеется на подконтрольной Киеву территории?

Начнём с численности населения, проживающего на территории Украины на начало 2014 года. Украинская статистика называет цифру почти 45,5 миллиона человек. Она и будет отправной точкой в расчётах.

Население Крыма и г. Севастополя на тот период составляло до 2 300 000 человек.

(На 14 октября 2014 года 2 284 769 человек, в период 2014–2016 годов с территории полуострова на Украину переселилось 22 437 человек, т.е. приблизительно 1%, — цифра, соответствующая данным ежегодного доклада «Глобальные тенденции» УВКБ ООН и Агентства ООН по делам беженцев о том, что вынужденное перемещение затрагивает порядка 1% человечества.) На Украине безработица во время карантина выросла до 10% © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Донецкая (4 343 900 чел.) и Луганская (2 239 500 чел.) области — в сумме более 6 583 400 человек.

По утверждению руководства непризнанных Киевом донецких республик, сегодня на территориях, неподконтрольных Киеву, проживает порядка 3 725 351 чел. — ЛНР (1 480 804 чел.) и ДНР (2 244 547 чел.) соответственно.

Следовательно, на подконтрольных Киеву территориях находится около 2 775 000 человек.

По факту после событий 2014–2015 годов к началу 2016 года население Украины без Крыма и непризнанных ЛДНР сократилось на 6 миллионов чел. и составило не более 39 500 000 человек.

Разумеется, эта цифра условная. И тем не менее это не 42 760 500 человек, про которые в официальной статистике на 2016 год заявляет Киев.

Для чего «дорисовывать» более трёх миллионов человек, можно только догадываться. Но думаю, ответ тут следует искать во множестве коррупционных скандалов, в которых погрязла постмайданная украинская власть, управляемая западными партнёрами, и неважно, кто её представляет: магнат с повадками олигарха Пётр Порошенко или артист комического жанра с повадками телепродюсера Владимир Зеленский.

Это и манипуляции в период выборов со средствами Пенсионного фонда и бюджетной сферы, а также многих социальных программ. Но суть не в этом.

Наша задача — выяснить, сколько людей проживает в стране и какое примерно количество украинцев работоспособного возраста продолжительное время находится за пределами государства Украина, чтобы представить масштабы безработицы.

Если население Крыма и непризнанных ЛДНР — 6 миллионов человек — мы берём за константу, то с учётом зафиксированной официально убыли населения Украины (высокая смертность при низкой рождаемости) по состоянию на начало 2021 года на территории страны, подконтрольной Киеву, может быть зафиксировано не более 35,5 миллиона человек!

Это в то время, когда, по данным Госслужбы статистики Украины, общая численность населения страны на 01.01.2021 составляет 41 588 400 человек.

Сколько миллионов человек находится в Украине постоянно?

Тут нам поможет метод определения численности населения, основанный на количестве потребляемого хлеба и хлебобулочных изделий, а ещё лучше — на количестве производимой муки, необходимой для производства этих хлебобулочных изделий. Когда вам рассказывают, что потребление хлебобулочного продукта на Украине снизилось в разы — не верьте, это брехня!

Не мною установлен факт, что чем беднее население, тем больше хлеба и макарон оно потребляет. А то, что украинцы официально признаны одним из беднейших народов в Европе, с этим может спорить только «справжний» украинец. МВФ советует украинцам готовиться к снижению зарплат и росту безработицы © CC0, Pixabay



Известно, что из 1 кг муки в среднем получается 1,6 кг хлебобулочной продукции. В 2020 году потребление на Украине муки составило 1,5 млн тонн, из которых получили примерно 2,4 миллиона тонн хлебобулочных изделий.

Среднестатистический украинец (с учётом возраста), согласно нормам потребительской корзины, потребляет около 97 кг хлебобулочных изделий в год. Это значит, что на территории Украины в 2020 году находилось 24 740 000 человек.

Грубо говоря, всего 25 миллионов человек сегодня проживают на Украине.

Из которых 52% — это люди в возрасте 15-64 лет.

25,4% — это люди старше 65 лет.

22,6% — дети от 0 до 14 лет.

То есть не менее 13 миллионов — работоспособное население. Сколько из этих людей реально заняты работой, сегодня сказать очень сложно, причины мы уже перечислили выше. Поэтому ссылка на недавнее заявление главы Налоговой службы Украины Алексея Любченко про «11,2 млн записей в реестре», читай — рабочих мест, некорректна и не соответствует реальной ситуации.

Сколько граждан Украины находится за её пределами вот уже несколько лет?

Математика тут несложная: из 35,5 миллиона вычитаем 25 миллионов постоянно проживающих и получаем 10-11 миллионов украинцев, постоянно находящихся вне Украины.

Кто эти люди?

А это и есть то самое трудоспособное, но безработное население Украины — люди, для которых нет рабочих мест на их родине. Нет заводов, нет фабрик, нет колхозов или фермерских хозяйств, нет больниц и школ, нет институтов и конструкторских бюро, нет морских портов и аэропортов…

Ничего уже не осталось на Украине, где бы эти 10 миллионов (только вдумайтесь в эту цифру!) образованных, работящих людей своим трудом могли бы зарабатывать себе на жизнь и обеспечивать свои семьи — всё декоммунизировано, приватизировано, утилизировано.

10-12 миллионов — вот он, реальный показатель безработицы на Украине.

Конечно, эта цифра довольно условная, и о ней можно спорить. Но главное в другом: она отражает масштаб катастрофы, произошедшей с украинской экономикой и обществом, масштаб деградации экономики и, соответственно, социальной сферы.

Украина как государство не в состоянии 1/3 своих граждан обеспечить работой, поэтому эти люди вынуждены покидать страну в поисках лучшей доли.

И эта же цифра отражает абсолютную незаинтересованность официального Киева заниматься множественными проблемами в стране.

Косвенно эта цифра подтверждает явное нежелание Офиса президента проводить уже давно назревшую перепись населения, которая сразу же вскроет всю гниль этого многолетнего «цеевропэйського» обмана, грабежа и позора.

И эта же самая цифра вскрывает неумение власти страны обеспечить своих сограждан работой и минимальной соцзащитой. А нежелание смотреть правде в глаза толкает украинский режим на войну, которая «всё спишет».