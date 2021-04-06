На фоне эскалации вооружённого конфликта в Донбассе украинская сторона инициировала экстренное внеочередное заседание Контактной группы из-за ситуации в регионе, но при этом отказалась направлять свою делегацию в Минск, потому что, как объяснил министр по вопросам временно оккупированных территорий, вице-премьер Украины Алексей Резников, «Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ, и для Киева нет доверия к этой территории». В связи с этим, по словам политика, придётся искать другую площадку для переговоров.
Мир Донбассу только снится
Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Москва пересмотреть место переговоров с Киевом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но мы знаем, что группа является трёхсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию ещё двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счёт нет».
Разговоры о необходимости переезда Контактной группы из Минска периодически звучат на протяжении всего периода боевых действий в Донбассе, но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщил информированный источник РИА Новости в Москве.
«Украина пытается сместить переговорную площадку с минского формата на нормандский или найти другие переговорные форматы: будапештский, хельсинский. Так как это всё происходит дистанционно, то пока что обсуждение места играет исключительно символически-политическую роль. Сегодня эти заявления играют роль в качестве инструмента давления на Белоруссию и Россию и как попытка дискредитировать минскую переговорную площадку», — уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Очевидно, что Киев любыми способами пытается оттянуть реальное урегулирование внутригосударственного кризиса и наступление мирной жизни в регионе.
С конца февраля на линии соприкосновения в Донбассе возобновились интенсивные перестрелки, в результате которых погибли и ранены военнослужащие с обеих сторон, а также мирное население. Донецк и Луганск возлагают вину за эскалацию на Киев, а Киев — на народные республики.
«Ситуация действительно оставляет желать лучшего. Но пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения Вооружённых сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения и которые, собственно, чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять боевые действия украинских Вооружённых сил по отношению к собственному народу. По отношению к людям, которые живут в самопровозглашённых республиках», — заявил Песков.
Москва пристально следит за ситуацией в Донбассе не только потому, что выступает одним из гарантов выполнения Минских соглашений, но и потому, что сотни тысяч жителей ДНР и ЛНР имеют российские паспорта. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, какие действия власти РФ могут предпринять для защиты своих граждан, но Песков не стал отвечать, отметив, что обстановка очень напряжённая, и любые высказывания, которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, могут только способствовать увеличению этой напряжённости. Он также подчеркнул, что «безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента России Владимира Путина лично».
Запад смотрит на обострение в Донбассе и молчит
Тему Донбасса поднял также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Нью-Дели, на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
«Мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства, а сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно. Очевидные нарушения всех Минских договорённостей Киевом налицо. Киев перешёл от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они всё же потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договорённости в полной мере», — сказал глава МИД РФ.
Ситуацию в Донбассе Владимир Путин обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совсем недавно, 30 марта. Если российский лидер в беседе подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса, то в итоговом коммюнике Елисейского дворца содержался призыв решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня не к сторонам конфликта, а к Москве; официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт просто отметил необходимость продолжения переговоров в «нормандском формате».
Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал от Москвы предоставить объяснения сообщениям о якобы имеющих место «провокациях» со стороны РФ вблизи восточной границы Украины, добавив, что Вашингтон открыт к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.
«Это просто уловка, нас пытаются умиротворить как "агрессора". Нельзя на это (продуктивное общение. — Ред.) рассчитывать, но использовать необходимо», — заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.
По словам политолога, Вашингтон с согласия Киева устроил информационную войну против России о «перемещении» её вооружённых сил к границам Украины, чтобы Киев из виновника ситуации превратить в «жертву». Он обратил внимание на тот факт, что провокация произошла в конце февраля — начале марта, то есть в момент начала движения украинских войск к границе размежевания в Донбассе. Сейчас все мировые СМИ пестрят сообщениями о «готовящемся нападении России на Украину».
«Это заявление Госдепартамента смотрится как миротворчество, как принуждение к миру "агрессора", то есть Москвы. Это очень недружественная позиция, она провокационная, неравноправная для России. К этому надо относиться очень серьёзно. И в то же время очень надеюсь на мастерство российской дипломатии, она воспользуется этим предложением Госдепартамента и попытается его использовать в свою пользу. В любом минусе можно найти плюсы», — продолжил Суздальцев.
Иллюзии Зеленского по Донбассу
Пока Россия обращает внимание мировой общественности на невыполнение Минских соглашений, мысли президента Украины Владимира Зеленского заняты другим.
В телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил: «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.) станет настоящим сигналом для РФ».
Комментируя этот тезис, Песков выразил глубокие сомнения, что вступление в Североатлантический альянс как-то поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой.
«С нашей точки зрения, это ещё более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашённых республиках, то вы поймёте, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», — добавил он.
Однако не всё зависит только от мнения украинских властей и простых украинцев — согласно уставу НАТО, в Альянс не могут вступить государства с неурегулированным конфликтом на своей территории. По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, теоретически НАТО может изменить свой устав ради Украины (для чего требуется полный консенсус государств-членов).
«Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ, мол, станет сигналом России — «вишенка на торте» всей кампании Киева по эскалации в Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернёт Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а, наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине», — заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, Зеленский озвучил конечную цель всех провокаций последних дней, невзирая ни на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса.
«Запад вместо потворства Киеву должен жёстко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договорённостей от Украины, а не от России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик», — подчеркнул парламентарий.
Украинские власти каждый раз пытаются оправдать своё нежелание установить мир в Донбассе потребностью помощи со стороны западных государств, однако вооружённый конфликт на Юго-Востоке — это вопрос исключительно внутриполитического характера, и кроме Украины и Донбасса его не решит никто.