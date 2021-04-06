Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный способ остановить войну — вступление страны в НАТО, а Госдепартамент США тем временем выразил готовность к диалогу с Москвой по Донбассу

На фоне эскалации вооружённого конфликта в Донбассе украинская сторона инициировала экстренное внеочередное заседание Контактной группы из-за ситуации в регионе, но при этом отказалась направлять свою делегацию в Минск, потому что, как объяснил министр по вопросам временно оккупированных территорий, вице-премьер Украины Алексей Резников, «Белоруссия сегодня находится под влиянием РФ, и для Киева нет доверия к этой территории». В связи с этим, по словам политика, придётся искать другую площадку для переговоров. Николай Стариков: Наступление ВСУ в Донбассе приведёт к краху украинской власти © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Мир Донбассу только снится

Отвечая на вопрос журналистов о том, готова ли Москва пересмотреть место переговоров с Киевом, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украиной, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск. Но мы знаем, что группа является трёхсторонней, поэтому здесь также необходимо будет выработать позицию ещё двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счёт нет».

Разговоры о необходимости переезда Контактной группы из Минска периодически звучат на протяжении всего периода боевых действий в Донбассе, но сейчас этот вопрос не обсуждается, сообщил информированный источник РИА Новости в Москве.

«Украина пытается сместить переговорную площадку с минского формата на нормандский или найти другие переговорные форматы: будапештский, хельсинский. Так как это всё происходит дистанционно, то пока что обсуждение места играет исключительно символически-политическую роль. Сегодня эти заявления играют роль в качестве инструмента давления на Белоруссию и Россию и как попытка дискредитировать минскую переговорную площадку», — уверен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина

Очевидно, что Киев любыми способами пытается оттянуть реальное урегулирование внутригосударственного кризиса и наступление мирной жизни в регионе.

С конца февраля на линии соприкосновения в Донбассе возобновились интенсивные перестрелки, в результате которых погибли и ранены военнослужащие с обеих сторон, а также мирное население. Донецк и Луганск возлагают вину за эскалацию на Киев, а Киев — на народные республики.

«Ситуация действительно оставляет желать лучшего. Но пока мы не видим намерения украинской стороны как-то успокоиться, отойти от воинствующей тематики, прикрываясь какой-то эфемерной угрозой, взять под контроль всё-таки свои подразделения Вооружённых сил, которые непосредственно стоят рядом с линией разграничения и которые, собственно, чаще всего и являются причиной вот этих провокаций. Главное, чтобы ничто не спровоцировало опять боевые действия украинских Вооружённых сил по отношению к собственному народу. По отношению к людям, которые живут в самопровозглашённых республиках», — заявил Песков. Татарский: Украина сможет безнаказанно расстреливать Донбасс © пресс-служба министерства обороны Украины

Москва пристально следит за ситуацией в Донбассе не только потому, что выступает одним из гарантов выполнения Минских соглашений, но и потому, что сотни тысяч жителей ДНР и ЛНР имеют российские паспорта. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, какие действия власти РФ могут предпринять для защиты своих граждан, но Песков не стал отвечать, отметив, что обстановка очень напряжённая, и любые высказывания, которые потом могут использоваться для создания неправильной картины, могут только способствовать увеличению этой напряжённости. Он также подчеркнул, что «безопасность российских граждан, их судьбы являются безусловным приоритетом российского государства и президента России Владимира Путина лично».

Запад смотрит на обострение в Донбассе и молчит

Тему Донбасса поднял также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся с визитом в Нью-Дели, на пресс-конференции со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

«Мы не видим энергичных действий со стороны наших французских и германских коллег по приведению украинской стороны в чувства, а сейчас уже слишком много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно. Очевидные нарушения всех Минских договорённостей Киевом налицо. Киев перешёл от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они всё же потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договорённости в полной мере», — сказал глава МИД РФ.

Ситуацию в Донбассе Владимир Путин обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном совсем недавно, 30 марта. Если российский лидер в беседе подчеркнул важность выполнения Киевом всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса, то в итоговом коммюнике Елисейского дворца содержался призыв решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня не к сторонам конфликта, а к Москве; официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт просто отметил необходимость продолжения переговоров в «нормандском формате».

Накануне представитель Госдепартамента США Нед Прайс потребовал от Москвы предоставить объяснения сообщениям о якобы имеющих место «провокациях» со стороны РФ вблизи восточной границы Украины, добавив, что Вашингтон открыт к общению с Россией по ситуации вокруг Украины.

«Это просто уловка, нас пытаются умиротворить как "агрессора". Нельзя на это (продуктивное общение. — Ред.) рассчитывать, но использовать необходимо», — заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Эксперт: Чтобы принять США в «нормандский формат», нужно исключить из него Украину © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам политолога, Вашингтон с согласия Киева устроил информационную войну против России о «перемещении» её вооружённых сил к границам Украины, чтобы Киев из виновника ситуации превратить в «жертву». Он обратил внимание на тот факт, что провокация произошла в конце февраля — начале марта, то есть в момент начала движения украинских войск к границе размежевания в Донбассе. Сейчас все мировые СМИ пестрят сообщениями о «готовящемся нападении России на Украину».

«Это заявление Госдепартамента смотрится как миротворчество, как принуждение к миру "агрессора", то есть Москвы. Это очень недружественная позиция, она провокационная, неравноправная для России. К этому надо относиться очень серьёзно. И в то же время очень надеюсь на мастерство российской дипломатии, она воспользуется этим предложением Госдепартамента и попытается его использовать в свою пользу. В любом минусе можно найти плюсы», — продолжил Суздальцев.

Иллюзии Зеленского по Донбассу

Пока Россия обращает внимание мировой общественности на невыполнение Минских соглашений, мысли президента Украины Владимира Зеленского заняты другим.

В телефонном разговоре с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом он заявил: «Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ (план действий по членству в НАТО. — Ред.) станет настоящим сигналом для РФ». США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал © CC0, Pixabay

Комментируя этот тезис, Песков выразил глубокие сомнения, что вступление в Североатлантический альянс как-то поможет Украине справиться со своей внутренней проблемой.

«С нашей точки зрения, это ещё более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей. А если вы спросите мнение нескольких миллионов людей в самопровозглашённых республиках, то вы поймёте, что такое членство в НАТО для этих людей является глубоко неприемлемой перспективой», — добавил он.

Однако не всё зависит только от мнения украинских властей и простых украинцев — согласно уставу НАТО, в Альянс не могут вступить государства с неурегулированным конфликтом на своей территории. По словам директора Института новейших государств Алексея Мартынова, теоретически НАТО может изменить свой устав ради Украины (для чего требуется полный консенсус государств-членов).

«Заявления президента Зеленского о том, что только вступление Украины в НАТО остановит войну в ДНР и ЛНР, а ПДПЧ, мол, станет сигналом России — «вишенка на торте» всей кампании Киева по эскалации в Донбассе и намеренному обострению обстановки. Но подобная позиция не вернёт Донецк и Луганск в зону влияния Киева, а, наоборот, может способствовать реализации югославского сценария на Украине», — заявил председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Украина: извилистый путь в НАТО © nato.int

По его словам, Зеленский озвучил конечную цель всех провокаций последних дней, невзирая ни на горячую фазу внутриукраинского конфликта, ни на мнение народа, в том числе жителей Донбасса.

«Запад вместо потворства Киеву должен жёстко требовать выполнения Минских соглашений и Парижских договорённостей от Украины, а не от России. Иначе весь процесс содействия внутриукраинскому урегулированию может просто зайти в тупик», — подчеркнул парламентарий.

Украинские власти каждый раз пытаются оправдать своё нежелание установить мир в Донбассе потребностью помощи со стороны западных государств, однако вооружённый конфликт на Юго-Востоке — это вопрос исключительно внутриполитического характера, и кроме Украины и Донбасса его не решит никто.