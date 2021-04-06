Внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач обратился в Генеральную прокуратуру с заявлением о том, что на него готовится покушение. Причем, по словам Деркача, готовит это покушение крупное детективное агентство с Запада

«Готовится покушение на убийство, — написал во вторник Деркач в своем Telegram-канале. — На кого? На меня, народного депутата Украины и на экс-прокурора ГПУ Константина Кулика. Кто готовит? Группа из 9 лиц, преимущественно граждане Великобритании, которые прибыли в Украину. Сейчас они собирают данные обо мне и Кулике для составления плана и непосредственно физической ликвидации. Как удалось выяснить, одним из непосредственных исполнителей убийства должен стать гражданин Албании, член упомянутой группы».

Следующим постом Деркач опубликовал копию официального обращения, направленного на имя генерального прокурора. Обращение содержит развернутую версию поста, в частности, указано, что упомянутый албанец «имеет рост 170-172 сантиметров, «смуглую» арабскую внешность и худощавое острое лицо». Очевидно, нардеп даже не знает, как зовут приезжего из солнечной Албании.

Деркач заявил, что представители Burisma подослали к нему киллеров из Британии © CC0, Pixabay

Практически слово в слово это повторяется и в заявлении в Генеральную прокуратуру. Никаких конкретных фамилий Деркач там не называет — видимо, тоже не знает.

Стоит пояснить, о какой компании идет речь. Изначально Kroll это детективное агентство, созданное в 1972 году в США Джулсом Кроллом. Агентство быстро завоевало авторитет на ниве поисков выведенной за границу собственности, и уже в 1985 году к его услугам обращается Конгресс США (чтобы найти имущество филиппинского диктатора Маркоса), а в 1986-м — правительство Гаити (для поисков имущества диктатора Дювалье). В дальнейшем J. Kroll Associates расширило деятельность на весь мир, успешно решая сложные задачи для крупных компаний или правительств в десятках разных стран. Оно искало счета Саддама Хусейна в западных банках по заказу правительства Кувейта и т.д.

На базе детективного агентства в 1990-е годы путем слияний вырос целый холдинг J. Kroll Associates, занимавшийся также услугами безопасности, в том числе разработкой и производством охранных технологий и техники. Но в итоге расширение на рынке в новые сферы привело к кризису, в 2001-м холдинг «лопнул», детективное агентство приобрела международная страховая компания Marsh & McLennan Companies со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Упомянутая выше Kroll Associates UK Ltd представляет собой британское отделение компании, оказывающее разные услуги по безопасности.

«Пленки Деркача»: Арахамия ответил на обвинения Дубинского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк представил в 2018 году свой доклад. Далее Kroll продолжило «копать» вывод денег из «Приватбанка» в последующие за 2016-м годы, указав в представленном в 2020 году отчете на причастность к этому братьев Суркисов.

Стоит отметить, что Kroll уже в 1980-е годы активно набирало в свой штат бывших сотрудников спецслужб разных стран. Собственно, на рынке безопасности и поиска данных иначе и не работают, нужны специфические компетенции. Непонятно, правда, зачем при наличии высококлассных специалистов из числа бывших сотрудников MI-6 или «Моссада» понадобилось бы привлекать некоего албанца с «арабской внешностью».

«Тихо, Вова! Я — Дубинский». Опальный нардеп вступил на тропу войны с Офисом президента Украины © president.gov.ua, Facebook/112.ua провела обыски в офисах Kroll в этой стране, обвинив детективов в незаконном прослушивании телефонных разговоров в интересах крупного заказчика в лице местной компании. Но этим, опять же, частные детективы порой действительно грешат, хотя, как правило, крупные компании этого избегают. В прошлом году журнал New Yorker посвятил Kroll целую статью в контексте того, как «частные детективы стали орудием корпоративных интересов» и занимаются слежкой за гражданами.

Но в убийствах или покушениях на таковые Kroll нигде не обвиняли. Да и про некое «военизированное подразделение агентства» тоже не говорилось, хотя своя служба безопасности, конечно, в холдинге имеется.

Здесь Деркач либо что-то напутал, либо искажает действительность. Возможно, «кроллы» действительно им заинтересовались — 18 марта депутат как раз опубликовал очередные «пленки Порошенко», на этот раз посвященные «Приватбанку».