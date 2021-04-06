Кто нарушает

Украинская делегация инициировала экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из-за грубых нарушений режима прекращения огня «на фоне беспрецедентного усиления группировки войск РФ вблизи государственной границы Украины».

В сообщении украинской делегации в Facebook утверждается, что в период с 30 марта (когда состоялось предыдущее заседание ТКГ в онлайн-режиме) погибли трое украинских военнослужащих, четверо ранены. Кроме того, в результате обстрела ранения получил мирный житель Красногоровки.

В непризнанных республиках Донбасса, в свою очередь, говорят о многочисленных нарушениях режима тишины именно украинской стороной. Накануне состоялись похороны пятилетнего мальчика, погибшего в посёлке Александровское. Как утверждают в Народной милиции ДНР, ребёнок погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного с беспилотника. 

Татарский: Украина сможет безнаказанно расстреливать Донбасс
Татарский: Украина сможет безнаказанно расстреливать Донбасс
© пресс-служба министерства обороны Украины

Украинская делегация в ТКГ заявила в связи с этим, что отправила СММ ОБСЕ в Украине ноту «о намерениях оккупационной администрации сфальсифицировать события в населённом пункте Александровское Донецкой области Украины». Как говорится в сообщении, не было предоставлено доказательств причастности Украины к произошедшему.

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели ребёнка и ранении двух взрослых в результате обстрелов со стороны ВСУ. В ведомстве сообщают, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Возможна атака: ждут разрешения?

В Донецке считают, что не исключена полномасштабная атака силовиков Киева. Об этом сказал глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово».

«Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал глава непризнанной республики.

Полпред ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила в интервью РИА Новости, что решение Киева о силовом варианте будет зависеть от того, «будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка». 

Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс
Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс
© из личного архива Дениса Пушилина

Киев нарушает Минские соглашения, однако Запад игнорирует эти нарушения и продолжает поддерживать Украину в её «абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России, передаёт РИА Новости.

Запад привычно обвиняет во всём РФ. Так, США выразили обеспокоенность «недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины». В частности, речь идёт о передвижении российских войск. 

«Обозначить свою позицию»

Обсуждая в видеоинтервью изданию Украина.ру возможные варианты развития событий на востоке Украины, военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что сначала «надо ответить на вопрос, который звучит так: хотят ли русские войны?».

«Потому что совершенно очевидно, что нас провоцируют, совершенно очевидно, что поведение Украины — оно выходит за рамки вообще любых договорных отношений, даже не только с нами (с Россией. — Ред.), а даже по части Минского процесса», — сказал он, добавив, что «за Украиной маячит поводок хозяина, который находится за океаном». 

«Репетиция серьезного наступления»: Баранов о планах Киева на Донбасс
«Репетиция серьезного наступления»: Баранов о планах Киева на Донбасс
© Facebook, Сергей Баранов

Что делать России, если она не хочет никакого крупномасштабного конфликта? По мнению Шурыгина, в этом случае Москве необходимо предельно откровенно и жёстко обозначить свою позицию, которая будет заключаться в следующем: «Мы не хотим конфликта, но если конфликт начнётся, то мы не будем соблюдать никакие предыдущие соглашения, в том числе и соглашение, по которому когда-то было создано государство Украина».

Эксперт предположил, что «такое жёсткое заявление, вполне возможно, кого-то немножко и отрезвит».

«Минск-2» без Минска

После отмены карантинных ограничений Украина не будет направлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск, для встреч придётся искать другую страну. Об этом сказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» 5 апреля. 

Он пояснил, что у Киева «нет доверия к этой территории», поскольку «Белоруссия находится сегодня под влиянием РФ».

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трёхсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, всё равно придётся искать другую страну, другой город», — сказал Резников. 

США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал
США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал
© CC0, Pixabay

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову. В противном случае, по его словам, делегация Киева покинет переговоры. 

Напомним, с конца прошлого года заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса проходят в режиме видеоконференций в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трёхсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.