Ситуация в зоне конфликта в Донбассе по-прежнему остаётся крайне напряжённой, гибнут люди, противоборствующие стороны обвиняют друг друга в нарушениях режима прекращения огня. Перспектива решить проблему путём переговоров выглядит всё более туманной

Кто нарушает

Украинская делегация инициировала экстренное заседание Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) из-за грубых нарушений режима прекращения огня «на фоне беспрецедентного усиления группировки войск РФ вблизи государственной границы Украины».

В сообщении украинской делегации в Facebook утверждается, что в период с 30 марта (когда состоялось предыдущее заседание ТКГ в онлайн-режиме) погибли трое украинских военнослужащих, четверо ранены. Кроме того, в результате обстрела ранения получил мирный житель Красногоровки.

В непризнанных республиках Донбасса, в свою очередь, говорят о многочисленных нарушениях режима тишины именно украинской стороной. Накануне состоялись похороны пятилетнего мальчика, погибшего в посёлке Александровское. Как утверждают в Народной милиции ДНР, ребёнок погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного с беспилотника. Татарский: Украина сможет безнаказанно расстреливать Донбасс © пресс-служба министерства обороны Украины

Украинская делегация в ТКГ заявила в связи с этим, что отправила СММ ОБСЕ в Украине ноту «о намерениях оккупационной администрации сфальсифицировать события в населённом пункте Александровское Донецкой области Украины». Как говорится в сообщении, не было предоставлено доказательств причастности Украины к произошедшему.

Следственный комитет России возбудил дело по факту гибели ребёнка и ранении двух взрослых в результате обстрелов со стороны ВСУ. В ведомстве сообщают, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Возможна атака: ждут разрешения?

В Донецке считают, что не исключена полномасштабная атака силовиков Киева. Об этом сказал глава самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, «физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово».

«Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», — сказал глава непризнанной республики.

Полпред ДНР в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), глава МИД ДНР Наталья Никонорова отметила в интервью РИА Новости, что решение Киева о силовом варианте будет зависеть от того, «будет ли разрешение со стороны США, будет ли поддержка». Глава ДНР не исключает возможной атаки Киева на Донбасс © из личного архива Дениса Пушилина

Киев нарушает Минские соглашения, однако Запад игнорирует эти нарушения и продолжает поддерживать Украину в её «абсолютно неприемлемых действиях и заявлениях», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он напомнил, что украинские власти неоднократно заявляли о том, что Минские соглашения нужны только для сохранения санкций против России, передаёт РИА Новости.

Запад привычно обвиняет во всём РФ. Так, США выразили обеспокоенность «недавней эскалацией российской агрессии на востоке Украины». В частности, речь идёт о передвижении российских войск.

«Обозначить свою позицию»

Обсуждая в видеоинтервью изданию Украина.ру возможные варианты развития событий на востоке Украины, военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что сначала «надо ответить на вопрос, который звучит так: хотят ли русские войны?».

«Потому что совершенно очевидно, что нас провоцируют, совершенно очевидно, что поведение Украины — оно выходит за рамки вообще любых договорных отношений, даже не только с нами (с Россией. — Ред.), а даже по части Минского процесса», — сказал он, добавив, что «за Украиной маячит поводок хозяина, который находится за океаном». «Репетиция серьезного наступления»: Баранов о планах Киева на Донбасс © Facebook, Сергей Баранов

Что делать России, если она не хочет никакого крупномасштабного конфликта? По мнению Шурыгина, в этом случае Москве необходимо предельно откровенно и жёстко обозначить свою позицию, которая будет заключаться в следующем: «Мы не хотим конфликта, но если конфликт начнётся, то мы не будем соблюдать никакие предыдущие соглашения, в том числе и соглашение, по которому когда-то было создано государство Украина».

Эксперт предположил, что «такое жёсткое заявление, вполне возможно, кого-то немножко и отрезвит».

«Минск-2» без Минска

После отмены карантинных ограничений Украина не будет направлять свою делегацию на переговоры ТКГ в Минск, для встреч придётся искать другую страну. Об этом сказал вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова» 5 апреля.

Он пояснил, что у Киева «нет доверия к этой территории», поскольку «Белоруссия находится сегодня под влиянием РФ».

«Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях Трёхсторонней контактной группы, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить эти консультации, как ранее непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов делегации в Минск для встреч в реальной жизни, всё равно придётся искать другую страну, другой город», — сказал Резников. США не будут участвовать в войне за Донбасс — украинский генерал © CC0, Pixabay

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук потребовал исключить из политической подгруппы представителя ДНР Майю Пирогову. В противном случае, по его словам, делегация Киева покинет переговоры.

Напомним, с конца прошлого года заседания ТКГ и подгрупп в рамках Минского переговорного процесса проходят в режиме видеоконференций в связи с карантинными ограничениями из-за распространения коронавируса.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трёхсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в «нормандском формате» — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.