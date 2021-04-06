Через неделю — в понедельник, 12 апреля, исполнится 60 лет с момента первого полёта человека в космос. Одним из тех, без кого это было бы попросту невозможно, был отец советской космонавтики — конструктор Сергей Королёв. И у него, как и у любого человека, были свои любимые блюда

На 60-ю годовщину первого полёта человека в космос одним из наиболее часто прослушиваемых в сети аудио является запись переговоров Юрия Гагарина с Сергеем Королёвым.

«Там в укладке тубы — обед. Обед, ужин и завтрак. Понял?» — напоминает среди прочего Королёв.

«Колбаса, драже там и варенье к чаю… 63 штуки, будешь толстый. Сегодня прилетишь, сразу всё съешь», — наставляет космонавта конструктор.

«Не, главное — колбаска есть, чтобы самогон закусывать», — шутит Гагарин.

Они смеются, а после Королёв со смехом добавляет: «Зараза. А ведь он записывает всё, мерзавец. Хе-хе».

И первый космонавт, и прославленный конструктор были прежде всего людьми. Со всеми своими сильными и слабыми сторонами. В том числе у них были и свои любимые блюда. О том, что любил есть Гагарин, издание Украина.ру уже рассказывало. Любимое блюдо Гагарина. Что объединяет белорусов и первого космонавта © РИА Новости, Андрей Павлов | Перейти в фотобанк

А вот у главного конструктора ОКБ-1 были совсем другие вкусы.

Ел мало, но любил разнообразие

О вкусах Королёва мы знаем благодаря его жене — Нине Королёвой (Котенковой). Её воспоминания вошли в книгу «Королёв. Горизонт событий. Нежные письма сурового человека. 1947-1965», изданную Музеем космонавтики совместно с издательством «Бослен».

«Ел мало, но любил, чтобы пищу разнообразили. Иногда, закончив ужин, отламывал небольшой кусочек белого хлеба, мазал маслом и отправлял в рот. Делал это машинально. Иногда спохватывался сам, иногда приходилось напоминать рекомендацию врача — меньше есть масла, чтобы не полнеть», — описывала жена генерального конструктора его привычки.

И действительно, даже в том, что касается любимого блюда, Королёв вряд ли бы назвал какое-то одно блюдо.

«Любил голубцы в сметане, фаршированные кабачки в сметане и др. блюда (медовая коврижка). А вот пшённую кашу любил сваренную на воде и поливал её шкварками из свиного сала и луком (репчатым)», — писала Нина Королёва.

Здесь, однако, обращает на себя внимание то, что два блюда из этого перечня довольно похожи — речь о голубцах и фаршированных кабачках. В некоторых кулинарных книгах или работах, посвящённых истории голубцов, фаршированные кабачки называют одним из вариантов голубцов.

Если посмотреть статью о голубцах на англоязычной «Википедии», то можно поразиться, насколько обширен раздел, посвящённый голубцам на Украине, и сколь мал раздел, посвящённый этому же блюду в России. Тут можно с равным основанием предположить как большее рвение украинцев, стремящихся рассказать о своей кухне «городу и миру», так и очередной виток «кулинарных войн», которые ведут украинцы в стремлении доказать, что многие блюда русской кухни на самом деле — украинские. Кулинарные битвы народов бывшего СССР

Но «присвоить» голубцы украинцам будет трудновато. Ведь это блюдо существовало задолго до появления на землях, ныне входящих в состав Украины, да и России, славян.

История голубцов — не темна и не непонятна. Это — древнее блюдо, неоднократно «участвовавшее» в политике.

От демоса до жира, или Кого не любил Аристофан

В 424 году до н.э. на афинском празднике Ленеи в честь бога вина и виноделия Диониса прославленный комедиограф Аристофан представил свою пьесу «Всадники». Эта пьеса человека, которого древние греки называли «отцом комедии», стала самой острой из всех политических пьес Аристофана.

Пьеса была направлена против популярного и влиятельного политика Древних Афин Клеона, которого Аристофан считал главой партии войны.

В одной из сцен народ требует у Клеона вернуть перстень с печатью. Когда Клеон выполняет требование, выясняется, что печать на перстне не та.

На народном перстне должен быть изображён «δημοῦ βοείου θρῖον ἐξωπτημένον».

В русском переводе Адриана Пиотровского эта фраза передана как «в оливках поросёнок доморощенный». Это красиво с точки зрения поэзии, но не совсем верно. «Нечестивые сыроядцы». Что ели захватчики Киева © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Дело в том, что здесь Аристофан играл со словами. Слово δῆμος — «народ», а вот то же слово, но с ударением на другой слог — δημός — означает «жир».

Эту игру слов разгадали и те, кто жил гораздо позже Аристофана. Так, на неё указывал Бенджамин Бикли Роджерс — английский учёный-классик (1828-1919).

Он это словосочетание переводил как "a leaf of beef-fat stuffling roasted well" — «хорошо прожаренный лист с начинкой из жира и говядины».

Но что за лист?

Более поздние переводы пытались внести ясность в этот вопрос. Так, канадский профессор Иэн Джонстон перевёл это словосочетание как "fig leaf stuffed with beef fat" — «начинённый говяжьим жиром фиговый лист».

А вот Джордж Теодоридис — выпускник Университета Мельбурна и переводчик античных текстов, передаёт это словосочетание как "stuffed cabbage leaf… with beef dripping" — «голубцы с говяжьим смальцем (начинённый говяжьим смальцем лист капусты)».

В общем, в своей самой острой политической пьесе Аристофан писал в том числе и о голубцах.

Прошли столетия, и вот в ХХI веке одна из разновидностей голубцов снова оказалась замешанной в политическом скандале.

Вражда народов

Мясной фарш, завёрнутый не в капустный, но в виноградный лист, стал «блюдом преткновения» Армении и Азербайджана. Армяне называют это блюдо толма, азербайджанцы — долма. Борьба за то, кто же изобрёл это блюдо, вышла на международный уровень.

Так, в 2013 году издание Al Jazeera описывало в том числе и эту армяно-азербайджанскую кулинарную битву в материале «На Кавказе продолжается продовольственная вражда». От Керчи до Одессы и дальше. Что ели пиндосы на берегах Черного моря

Два соседних государства обвиняли друг друга в плагиате. При этом блюдо упоминалось на высшем государственном уровне. Так, то, что долма — это азербайджанское блюдо, во всеуслышание заявил даже президент страны Ильхам Алиев.

Армяне в ответ указывали на то, что готовили это блюдо ещё до того, как огузы появились в Закавказье. В этом их поддерживали некоторые кулинары и историки кулинарии.

«С XVII до начала XIX в. Армения была поделена между Турцией и Ираном. В этот период хозяйство Армении, её людские и материальные ресурсы пришли в упадок, но духовная и материальная культура не изменилась, не погибла и армянская кухня. Наоборот, армяне внесли свой вклад в кухню турок-сельджуков, так что многие истинно армянские блюда стали позднее известны в Европе через турок как якобы блюда турецкой кухни (например, долма)», — писал историк Вильям Похлёбкин в своей книге «Национальные кухни наших народов».

Масла в огонь армяно-азербайджанской кулинарной войны подлило решение, принятое в 2017 году на 12-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Согласно ему, традиция приготовления долмы в Азербайджане была признана одним из элементов нематериального культурного наследия человечества.

Остаётся лишь добавить, что толма, она же долма, не единственный вариант голубцов. Помимо завёртывания мясного фарша в виноградные листья, его можно завернуть не только в капустные, но и в свекольные листья. Можно вместо обычной капусты использовать пекинскую, чтобы облегчить себе работу.

Кстати, один из рецептов голубцов — от повара Максима Сырникова — объединяет ингредиенты и других любимых Королёвым блюд: кабачки и пшённую кашу.

Примечательно, что этот рецепт хорош для поста, так как в нём не используется мясо.

В общем, тем, кто желает отпраздновать День космонавтики, не нужно ломать голову над меню праздничного обеда.