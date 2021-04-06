В своих мемуарах сын президента США Хантер Байден признаётся, что если бы ему предложили место в совете директоров Burisma, то отказался бы, не раздумывая, поскольку работа в украинской компании только усугубила его пагубные привычки - все заработанные деньги он тратил на выпивку, кокаин и крэк

6 апреля в продажу поступит книга сына президента США Хантера Байдена, в которой он откровенно рассказывает о своей жизни, причём с той стороны, о которой многие люди предпочли бы вообще вслух не упоминать. Из-за своего развязного образ жизни он неоднократно попадал в скандалы, и это чуть не стоило его отцу Джо Байдену победы на выборах.

В предисловии к мемуарам говорится: «Я 51-летний отец, который помог вырастить трёх прекрасных дочерей, но я также покупал кокаин в Вашингтоне и варил крэк в своём бунгало в Лос-Анджелесе. Мне так хотелось выпить, что я и квартал, отделяющий мою квартиру от магазина, торгующего спиртным, не мог пройти, чтобы не сделать пару глотков прямо из бутылки. Однажды я бесследно исчез, скрываясь от всех в номере мотеля Super 8 стоимостью $59 за ночь где-то вдоль автострады I-95, чем напугал мою семью больше, чем самого себя…» Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходили © Burisma Group

Свою книгу Хантер Байден назвал «Прекрасные вещи», и не случайно — эту фразу они часто использовали со старшим братом Бо после того, как узнали, что у того рак мозга. Несмотря на страшный диагноз, дети президента настраивались только на лучшее.

Во все тяжкие

Накануне Байден-младший дал большое интервью телеканалу CBS, в котором рассказал о содержании книги.

«Я провёл кучу времени, ползая на коленях по коврикам и пытаясь найти что-то, что хоть отдаленно было бы похоже на кокаин. Я, вероятно, выкурил больше крошек сыра пармезан, чем кто-либо, кого вы знаете», — сказал Хантер Байден.

«То есть там были крошки, смешанные с чем-то?» — уточнила журналист.

«Да. Я не спал по 30 дней и только курил крэк и пил водку», — продолжил он.

Пагубные привычки появились у Хантера давно. В интервью газете The New Yorker он рассказывал, что во время учёбы в престижном Йельском университете употреблял кокаин и спиртное, в начале 2000-х вредные пристрастия усугубились настолько, что ему пришлось пройти лечение в реабилитационном центре, а потом посещать группы анонимных алкоголиков.

В книге Хантер пишет, что впервые кокаин попробовал в 2016 году, а его поставщиком стала бездомная женщина, с которой он познакомился в Вашингтоне и которая даже жила с ним в его квартире около 5 месяцев.

«Я потратил пару тысяч долларов на крэк в те первые недели употребления, Рея (его знакомая. — Ред.) была моим проводником в этом», — пишет он.

К 2018 году Байден-младший уже плотно подсел на наркотики. После того как ему на улице приставили пистолет к голове, он стал реже появляться на улицах и научился сам изготавливать крэк.

«Я проводил время с ворами, наркоманами и аферистами. Я почти не спал. День превратился в ночь, а ночь в день. Я курил крэк каждые 15 минут. <…> Я бродил по трущобам Лос-Анджелеса в поисках очередной дозы. Переступал через наркоманов, которые лежали скрючившись на кусках картона. Однажды заметил палатку и попытался залезть в неё. И тут мне в лицо уткнулся ствол…» — рассказывает Хантер. Хантер Байден, нанеся удар по отцу, закрывает бизнес в Китае © AFP, GREG BAKER

Во время одной из таких прогулок, если это можно так назвать, по кварталам Лос-Анджелеса поздно вечером Джо Байден нашёл своего сына.

«Отец схватил меня, развернул к себе лицом и обнял. Мы стояли так несколько минут, и он крепко сжимал меня в объятиях и плакал», — пишет Байден-младший.

Вкус алкоголя он узнал в 8 лет, попробовав шампанское на вечеринке в честь избрания отца в Сенат, а зависимость от спиртных напитков появилась в 1990-х. К слову, Джо Байден не пьёт, потому что с детства видел, как пагубно спиртное влияет на людей — от алкогольной зависимости страдали его мать, младший брат Фрэнк и ещё несколько родственников.

Хантер несколько раз уходил в длительные запои. В частности, это произошло после назначения Джо Байдена вице-президентом США, но самый серьёзный срыв случился после смерти брата, которого не стало 30 мая 2015 года.

«Мои запои длились по 12-16 часов. Я потерял 20 фунтов (более 9 килограммов. — Ред.). Не ел ничего, кроме того, что можно было купить в винном магазине: доритос, орешки, крекеры, лапшу быстрого приготовления, прочие снеки. В итоге мой желудок отказался принимать даже эту лапшу. Я пил водку. Открыв новую бутылку с помощью кухонного ножа, вырезал из горлышка пластиковый дозатор, чтобы водка легко лилась. Часть пил из горла. Дешевле было покупать большие бутылки. Но они были тяжёлые. Я научился так распределять вес моего тела, чтобы было легче держать бутылку и заливать из неё водку прямо себе в глотку», — вспоминает Хантер в своих мемуарах.

Байден-младший подчёркивает, что отец, несмотря ни на что, не бросал его, не упрекал, не ругал, не осуждал, а верил в него, как бы плохи ни были дела, и это в итоге спасло сына политика.

После смерти Бо между его вдовой Холли и Хантером завязались романтические отношения, и вот как он это объясняет: «Мой первый брак был разрушен. Мой старший брат умер. Я пытался быть рядом со своими племянником и племянницей, хотел поддержать их и Холли. Наши отношения с ней… Это была отчаянная попытка вернуть любовь, которую мы оба потеряли, вернуть Бо. Но мы ошибались, обманывали друг друга иллюзией, что это возможно. Разочарование лишь усилило трагедию».

Эта история стала причиной развода Хантера в 2017 году с супругой Кэтлин, на которой был женат 22 года и которая родила ему дочерей Наоми, Финнеган и Мэйзи.

Байден-младший дважды проходил реабилитацию в клинике для наркозависимых, но результата, судя по всему, это не давало. Для того чтобы пройти тесты на наркотики, Байден-младший шёл на различные уловки, в частности, покупал чистую мочу для анализов. Окончательно побороть тягу к запрещённым веществам и алкоголю ему помогла вторая супруга Мелисса. Дробницкий рассказал, как сыновья Байдена, Пелоси и Керри занимались рэкетом в постсоветских странах © AP, Visar Kryeziu

В мемуарах Хантер вспоминает ещё об одной страшной трагедии своей жизни — гибели матери и годовалой сестры Наоми в автокатастрофе. Женщина ехала с детьми за рождественской ёлкой, когда в её машину врезался грузовик.

«Наоми заснула на переднем сиденье в своей люльке. Внезапно я вижу, как мамочка поворачивает голову вправо. И я навсегда запомнил её профиль. Точнее, её взгляд в тот момент, выражение лица. И вдруг её голова просто ныряет вниз… Я провалился в темноту. Следующее, что помню, — это больничная палата. Я пришёл в себя. Рядом сидит Бо и повторяет снова и снова, глядя на меня: «Я люблю тебя. Я люблю тебя», — пишет Хантер.

Это произошло в 1972 году, когда 30-летнего Джо Байдена впервые избрали в Сенат. Он хотел отказаться от мандата, чтобы иметь время на воспитание детей, но в итоге всё-таки решил начать работу в Конгрессе. Присягу в качестве сенатора Джо Байден принял в больнице, где в тот момент лежали его сыновья. Чтобы видеться с ними, он каждый день ездил на поезде из Вашингтона домой в Делавэр, а это около 180 км.

«Я хочу объяснить, что трагическая гибель моей мамочки и сестрёнки не является причиной моего дальнейшего поведения. Семейные трагедии действительно порой приводят к алкоголизму и наркотикам, но это необязательно. Иначе это было бы ужасно. Истинной причиной, как мне кажется, является одиночество. Это чувство, которое я всякий раз испытываю, оказавшись в толпе. О таком же ощущении мне рассказывали и другие наркоманы и алкоголики», — пишет Хантер.

Украина и Burisma Хантера Байдена

В книге речь идёт не только о похождениях сына президента, но и о его профессиональной деятельности, в частности, о работе в совете директоров одной из крупнейших частных добывающих компаний на Украине Burisma Holdings, которой руководил бывший министр экологии страны Николай Злочевский, в период с апреля 2014 года по апрель 2019-го. Фирма, в частности, занималась разработкой месторождений в Днепровско-Донецком, Карпатском и Азово-Кубанском бассейнах. Деркач заявил, что представители Burisma подослали к нему киллеров из Британии © CC0, Pixabay

«Нет никаких сомнений в том, что моя фамилия послужила своего рода верительной грамотой. И так было всегда — как вы думаете, если бы кто-нибудь из детей Трампа отправился искать работу вне отцовской организации, неужели их фамилию не взяли бы в расчёт?» — написано в мемуарах.

Хантера, не имевшего никакого опыта работы в энергетической сфере, конечно же, не могли воспринимать в этой отрасли как профильного профессионала, его знали прежде всего как сына влиятельного американского политика, курировавшего в администрации Барака Обамы украинское направление. Об этом свидетельствует переписка из личного ноутбука Хантера, забытого в одной их компьютерных мастерских Делавэра, а потом попавшего в распоряжение ФБР. В письме, преданном огласке газетой New York Post осенью прошлого года, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский благодарит его за встречу с отцом, когда тот ещё был вице-президентом США. Подлинность информации никто не отрицал, как сообщил политический консультант Стивен Бэннон, работавший помощником Дональда Трампа, когда тот был президентом США. Хантер через адвоката просил вернуть ему жёсткий диск.

Когда ведущая телеканала CBS начала спрашивать про этот ноутбук, Байден-младший явно не хотел развивать эту тему:

— Это был ваш ноутбук?

— Я, честно говоря, не знаю. Я не знаю.

— Вы не знаете, был ли он вашим?

— Без понятия.

— Но он мог быть вашим?

— У меня могли украсть ноутбук или хакнуть его. Эта могла быть русская разведка.

Однако американские спецслужбы никакого российского следа в этой истории не нашли.

Сам факт работы в Burisma Хантер не считает ошибкой, но признал, что недооценил, как это может быть использовано против него.

«Ни одно следствие, ни один серьезный журналист никогда не обвиняли меня, никто никогда не приходил к выводу, что я сделал что-то не так или же мой отец что-то сделал не так», — заявил сын президента США. Развитие скандала вокруг Burisma: члены Демпартии США и их люди грабили Украину и уничтожали её суверенитет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Впрочем, такой точки зрения в Америке придерживаются не все. Два комитета Сената в отчёте, опубликованном 23 сентября 2020 года, приходят к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов, причём это осознавали и сотрудники администрации президента Барака Обамы, но молчали.

«Нет, я бы снова этим не занимался. Я бы не стал членом совета директоров Burisma», — заявил в книге Байден-младший.

Он также не стал скрывать, как потратил заработанные в украинской компании деньги, — на алкоголь и наркотики. А сумма эта немаленькая: ежемесячно он зарабатывал $50 тысяч, а в год $600 тысяч.

«Прекрасные вещи» ещё до поступления в продажу стали одной из самых популярных тем для обсуждения. Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг прокомментировал книгу так: «В своих горестных мемуарах Хантер Байден в очередной раз доказывает, что кто угодно, даже сын президента Соединённых Штатов, может прокатиться на розовом коне по аллее кошмаров. Байден помнит всё и рассказывает об этом с отвагой, которая восхищает и рвёт сердце», — сказал писатель Стивен Кинг.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не стал делать высокопарных заявлений, как это любят американцы, а высказался прямым текстом: «Я бы рекомендовал Джозефу Байдену отказаться от такого сына-негодяя, посадить его под домашний арест и запретить выход этой книги. Только так можно очистить свою репутацию и сохранить авторитет в этой ситуации. Иначе Хантер его в могилу загонит. Так поступают дети, которые всё получили от своих родителей, а потом губят их. Это подло и гнусно».

Отец никак не комментировал мемуары сына, ограничившись совместным письменным заявлением с супругой, мачехой Хантера. Его текст озвучила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда её спросили, проводилась ли в соответствии с американским законодательством проверка книги на предмет неразглашения секретной информации со стороны спецслужб.

«У меня есть заявление от Джо и Джил Байденов, которые они сделали в частном порядке как родители Хантера: «Мы восхищаемся силой и смелостью нашего сына Хантера, который намерен открыто рассказать о своей зависимости, чтобы другие могли увидеть себя в его рассказе и обрести надежду», — зачитала Псаки. Цифровая гражданская война. Как США в очередной раз ввели цензуру © AFP, Denis Charlet

Какое влияние признания Хантера могут оказать на его отца-президента, в эфире радио Sputnik объяснила старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Александра Филиппенко: «Ещё по предвыборной кампании было заметно, что слово «Украина» кандидат не хотел произносить, поскольку для Джо Байдена это уязвимое место. То же самое продолжается на протяжении первых месяцев президентства. Действительно, те темы, которые для предвыборной кампании являются болезненными, они всегда остаются таковыми и во время президентства. Поэтому предполагаю, что в публичной плоскости комментариев на тему Украины у Байдена будет минимальное количество, поскольку это вызывает воспоминания о тех упреках, которые звучали со стороны Дональда Трампа и республиканцев. Однако вряд ли это будет отражаться на политике госдепартамента и на реальной политике. Мемуары сына Байдена — это область не политическая, а область сплетен для журналов с картинками».

То, что Соединённые Штаты используют Украину как инструмент для достижения собственных целей и удовлетворения своих интересов, понятно, но тот факт, что прибыль от украинских недр, месторождений, которые принадлежат каждому гражданину страны, пошла даже ни на какие-либо американские проекты, а на наркотики и выпивку для одного человека — Хантера Байдена, — не лезет ни в какие рамки.