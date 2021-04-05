Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Меры затронули десять физических лиц, а также 79 компаний и организаций (среди них 11 российских). Санкции подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.
В частности, санкции введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества), российской группы «Волга-Днепр», которая занимается грузовыми авиаперевозками; севастопольского «Севмормаша-2М» и владивостокского «Дальзавода», занимающихся строительством и ремонтом судов; заводов «Молот-механика» (металлообработка), «Спецагрегат» (производство техники и оборудования для аэродромов и авиации), военного концерна «Звездочка», и ряда других. Соответствующее решение было принято 2 апреля на заседании СНБО.
«Санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, — смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, — случай беспрецедентный», — написал Володин в своём Телеграм-канале.
Председатель Госдумы отметил, что думцы вместе с МИД РФ и Россотрудничеством обсудят «меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией».
Сохранять отношения всё сложнее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что принцип взаимности никто не отменял и что российская сторона будет реагировать на санкции таким образом, чтобы это отвечало интересам РФ. При этом он отметил, что в отношениях с Украиной скоро не останется места для взаимности, и стороны "разорвут вообще все, что есть". Поэтому, по словам Пескова, новости об очередных санкциях можно воспринимать только с глубоким сожалением.
По мнению замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, весь этот санкционный список «написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр».
Закрывая представительство Россотрудничества, притесняя русскоязычных граждан и преследуя любые проявления «русского мира», представители нынешней украинской власти в то же время делают заявления, которые как бы идут вразрез с реальной политикой, проводимой в культурно-языковой сфере. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура принадлежит в большей степени украинцам, призвав дать возможность свободно развиваться русскому языку, "на котором говорят миллионы украинцев".
Теперь же и пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык, и Киеву пора громко сказать о том, что есть «украинский русский».
Такие заявления вряд ли можно считать случайными. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в связи с этим выразил надежду на то, что «в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной».
По словам политика, которые приводит РИА Новости, «из-за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее, и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается».
Судя по всему, заявления об «украинском русском» будут и впредь регулярно звучать из Киева, ведь политикам надо как-то бороться за внимание русскоязычных и русскокультурных избирателей. Однако на реальную внутреннюю политику в сфере языка это вряд ли повлияет — во всяком случае до тех пор, пока нынешние украинские элиты не покинут историческую сцену.
Для справки. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Украинский признан обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. С 2021 года за нарушение закона введена административная ответственность.