Санкции украинских властей против Россотрудничества и ряда других российских компаний и граждан вызвали достаточно резкую реакцию в Москве. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал эти санкции примером пренебрежения международным правом и здравым смыслом

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Меры затронули десять физических лиц, а также 79 компаний и организаций (среди них 11 российских). Санкции подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.

В частности, санкции введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничества), российской группы «Волга-Днепр», которая занимается грузовыми авиаперевозками; севастопольского «Севмормаша-2М» и владивостокского «Дальзавода», занимающихся строительством и ремонтом судов; заводов «Молот-механика» (металлообработка), «Спецагрегат» (производство техники и оборудования для аэродромов и авиации), военного концерна «Звездочка», и ряда других. Соответствующее решение было принято 2 апреля на заседании СНБО. Вступили в силу санкции Украины против Россотрудничества © Public domain

«Санкции против государственного учреждения — Россотрудничества, — смысл деятельности которого в развитии гуманитарного международного сотрудничества, — случай беспрецедентный», — написал Володин в своём Телеграм-канале.

Председатель Госдумы отметил, что думцы вместе с МИД РФ и Россотрудничеством обсудят «меры, которые необходимо предпринять в этой ситуации, чтобы без поддержки не остались наши соотечественники и граждане Украины, стремящиеся к сохранению отношений с Россией».

Сохранять отношения всё сложнее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что принцип взаимности никто не отменял и что российская сторона будет реагировать на санкции таким образом, чтобы это отвечало интересам РФ. При этом он отметил, что в отношениях с Украиной скоро не останется места для взаимности, и стороны "разорвут вообще все, что есть". Поэтому, по словам Пескова, новости об очередных санкциях можно воспринимать только с глубоким сожалением.

По мнению замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, весь этот санкционный список «написан для того, чтобы объявить санкции Россотрудничеству, чтобы ликвидировать русский культурный центр». В Кремле рассказали, как Россия ответит на санкции Украины © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ | Перейти в фотобанк

Закрывая представительство Россотрудничества, притесняя русскоязычных граждан и преследуя любые проявления «русского мира», представители нынешней украинской власти в то же время делают заявления, которые как бы идут вразрез с реальной политикой, проводимой в культурно-языковой сфере. Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русская языковая культура принадлежит в большей степени украинцам, призвав дать возможность свободно развиваться русскому языку, "на котором говорят миллионы украинцев".

Теперь же и пресс-секретарь президента Зеленского Юлия Мендель заявила, что Россия не имеет монополии на русский язык, и Киеву пора громко сказать о том, что есть «украинский русский».

Такие заявления вряд ли можно считать случайными. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в связи с этим выразил надежду на то, что «в Киеве поняли, что невозможно искоренить речь, которую пол-Украины считает родной». Секретарь СНБО обвинил во всех бедах Украины русский язык © Факти ICTV | Факти ICTV | Перейти в фотобанк

По словам политика, которые приводит РИА Новости, «из-за преследования русского языка страна уже почти 20 лет находится в гражданском конфликте, на Донбассе это проявилось острее, и, учитывая сегодняшнюю линию правительства, все только усиливается».

Судя по всему, заявления об «украинском русском» будут и впредь регулярно звучать из Киева, ведь политикам надо как-то бороться за внимание русскоязычных и русскокультурных избирателей. Однако на реальную внутреннюю политику в сфере языка это вряд ли повлияет — во всяком случае до тех пор, пока нынешние украинские элиты не покинут историческую сцену.

Для справки. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Украинский признан обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. С 2021 года за нарушение закона введена административная ответственность.