Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 апреля, начал официальный визит в Катар. Днём ранее Офис президента Украины занял активную позицию по событиям в Иордании. Такая заинтересованность Украины в происходящем на Ближнем Востоке неслучайна

О содержании переговоров Зеленского с эмиром катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и премьер-министром Халидом бин Халифой Аль Тани 4 апреля сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

«Во время встреч будет обсуждаться широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, аграрной, энергетической и военно-технической сферах, а также взаимодействие в рамках международных организаций», — указывалось в сообщении.

Днём позже пресс-служба Зеленского обнародовала интервью украинского президента с катарскими СМИ. В нём Зеленский рассказал, о чём планирует договориться с властями Катара. Зеленский рассказал, зачем прилетел в Катар © пресс-служба президента Украины

Земля на продажу

Зеленский прибыл в Катар не один. И речь не только о его жене Елене, которая планирует принять участие в ряде официальных мероприятий, а также о сопровождающих сотрудниках службы протокола и охранниках.

«Во время визита меня сопровождает многочисленная делегация высокого уровня. Это свидетельствует о большом количестве важных проектов и перспектив расширения взаимодействия в различных областях. В частности, в состав нашей делегации входят министры внутренних дел, энергетики и аграрной политики, ряд руководителей государственных институтов и учреждений, в том числе в области инфраструктуры и военно-технического сотрудничества, которые в ходе визита проведут отдельные переговоры со своими партнёрами здесь, в Дохе», — рассказал Зеленский в интервью катарским СМИ.

Он возлагает на Катар особые надежды. Как пример плодотворного сотрудничества он привёл концессию компанией QTerminals украинского порта Ольвия, а также рост товарооборота между странами.

«Приятно, что двусторонний товарооборот по результатам такого сложного, "пандемического" 2020 года достиг высоких показателей — почти 150 миллионов долларов США. Это вдвое больше, чем, например, в 2018 году. А в текущем году динамика товарооборота между нашими странами ещё и увеличилась», — указал Зеленский.

В то же время он пообещал помогать инвесторам из Катара, прорекламировав в том числе и знаковый для украинской власти проект «Большое строительство».

Особо Зеленский остановился на таком болезненном для Украины вопросе, как вопрос продажи земли.

«Летом текущего года мы начинаем историческую земельную реформу, которая устанавливает прозрачные отношения в аграрной сфере. Украина известна своими богатейшими чернозёмами по всему миру. Две трети нашей территории составляют плодородные почвы. А это — более 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения. Поэтому в аграрном секторе у нас много направлений для инвестиций: в животноводство, переработку сельскохозяйственной продукции, логистическую инфраструктуру», — указал Зеленский.

Таким образом, фактически украинский президент прибыл в Катар для того, чтобы напомнить о грядущей большой распродаже украинской земли.

В этом же интервью Зеленский подчёркивал, что Украина — мощный поставщик продукции аграрного сектора и пищевой промышленности. Зеленский рассчитывает на рост торговли Украины с Катаром © president.gov.ua

Однако визит в Катар может свидетельствовать не только и не столько о желании Зеленского найти покупателей для украинской земли, а также тех, кто даст ему деньги на «Большое строительство», сколько о подготовке Зеленского к возможному перерастанию конфликта в Донбассе в полномасштабную войну.

Британия, Сирия и Донбасс

Накануне визита Зеленского в Катар Офис президента Украины сделал событие по поводу событий в другом ближневосточном государстве — Иордании.

«Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждём детали событий и желаем народу Иордании мира и процветания», — говорилось в записи пресс-службы ОП в Telegram.

В Иордании под домашний арест поместили брата короля Абдаллы II — Хамзу ибн Хусейна. Его подозревают в подготовке свержения правящего монарха.

«В Иордании уже невозможно выражать своё мнение и критиковать власти без того, чтобы подвергнуться за это запугиванию, гонениям и угрозам. Иорданские власти полагают, что их личные и финансовые интересы и их коррупция важнее жизни, достоинства и будущего десяти миллионов живущих здесь людей. Страна погрузилась в пучину коррупции, кумовства и бесхозяйственности», — заявил сам Хамза ибн Хусейн в видеозаписи, которую его адвокат передал британской медиакорпорации BBC.

По словам сводного брата короля, начальник Генштаба ВС Иордании посетил его и уведомил о взятии его под домашний арест. Кроме того, его лишили телохранителей, доступа к средствам связи, а также задержали его друзей.

Казалось бы, где Украина, а где Иордания. Зеленский заявил, что Украина имеет свой интерес в подготовке ЧМ-2022 в Катаре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако есть одна особенность, которая связывает Катар, Иорданию и ряд других ближневосточных государств. Это — роль Великобритании в политике этих государств. Так, в 1918-1946 годах Иордания входила в состав британской подмандатной территории. Под британским протекторатом в 1916-1971 годах находился и Катар.

Примечательно, что, если посмотреть на список выпускников британской Королевской военной академии в Сандхёрсте, можно заметить значительное количество ближневосточных монархов.

Так, эту академию окончили: король Иордании Абдалла II ибн Хусейн, его дед Талал ибн Абдалла, отец Хусейн ибн Талал, братья Али бин аль-Хусейн, Хамза ибн Хусейн и Хашим ибн Хусейн и сын нынешнего короля Хусейн ибн Абдалла, бывший эмир Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, президент ОАЭ и эмир Дубая Халифа ибн Заид Аль Нахайян, его брат — наследный принц Абу-Даби Мухаммад бен Зайид Аль Нахайян, саудовский принц Халид ибн Бандар Аль Сауд.

Кроме того, академию окончил и умерший в январе 2020 года султан Омана Кабус бен Саид. Примечательно, что незадолго до смерти султана Омана эту страну с визитом посещал Зеленский.

Британским влиянием в регионе объясняли и протесты в Сирии, приведшие к полномасштабной войне. Одной из причин, по которым британцам понадобилась дестабилизация обстановки в стране, стал отказ в 2009 году руководства Сирии разрешить строительство катаро-турецкого газопровода через свою территорию.

«Я был в Англии за два года до насилия в Сирии (протесты начались в 2011 году. — Ред.). Я встретился с британскими высокопоставленными лицами, которые признались мне, что что-то готовят в Сирии», — признавался в эфире французского телевидения бывший министр иностранных дел Франции Ролан Дюма.

При этом Катар и Саудовская Аравия оказывали поддержку части сирийской оппозиции.

Правда, сам президент Сирии Башар Асад в 2016 году в интервью «Комсомольской правде» отметил, что внешнеполитические противники Сирии не говорили о своих планах проводить газопровод через страну. Зеленский осудил попытку госпереворота в Иордании © president.gov.ua

«Нет, они не говорили об этом, потому что в этом случае Сирия станет важным игроком в энергетической сфере. Труба должна была пройти с востока от Ирана через Ирак и Сирию к Средиземному морю. Другая труба должна пройти от стран Залива через Сирию к Европе. Я думаю, что Запад никогда не позволил бы Сирии стать такой влиятельной, потому что Сирия — не западная марионетка. Мы думаем, что это был один из факторов, хотя о нём не говорилось прямо», — отметил Асад.

В то же время он указал на роль Катара и Саудовской Аравии в войне в Сирии.

Сегодня, когда в мире заговорили о возможности новой войны в Донбассе, Зеленский может подстраховываться. С одной стороны, он пытается заручиться поддержкой союзников Великобритании, с другой — он вполне может обсуждать координацию действий в преддверии войны в Донбассе. Ведь если «загорится» одновременно на двух критически важных для России рубежах — в Донбассе и в Сирии, российским военным и дипломатам придётся крайне нелегко.