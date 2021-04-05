В понедельник, 5 апреля, в Киеве начался очередной локдаун. С этого дня весь транспорт, в том числе метро, может перевозить пассажиров только по спецпропускам, которые выдает мэрия. Руководители предприятий переводят своих сотрудников на дистанционную работу

Киевские таксисты решили подзаработать на жестком карантине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса. И не допустить трагических последствий. Мы ввели ограничения. Но видим, что ситуация не улучшается. Медицинская система захлебывается. У нас болеют многие медики. Поэтому, я надеюсь, киевляне, наконец, поймут, что нельзя игнорировать правила и делать вид, что вируса нет. Поймут, что придется потерпеть, чтобы потом скорее вернуться к нормальной жизни!» — написал на своей странице в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Но анонсированный еще неделю назад градоначальником карантин встречен киевлянами полной неготовностью. Прежде всего транспортной. В условиях, когда весь общественный транспорт перешел на режим работы только по спецпропускам, монополистами оказались таксисты.

Сегодня в соцсетях киевляне делились своим опытом. Бизнесмен Алексей Давиденко написал: «В офис приехал первый сотрудник, которому мэрия должна была выдать специальный пропуск на общественный транспорт. Должны были, но не выдали. Дорога от дома до офиса, которая всегда стоила 140 гривен, сегодня стоила 520. Я ехал по мосту Патона и заглядывал в каждую маршрутку и каждый автобус. Едут пустые маршрутки. Едут пустые автобусы. Едет пустое Метро. Зато забиты такси».

Вообще киевляне уже научились обходить запреты и ограничения, а бизнес, попадающий под карантин, с ювелирной точностью выстраивает коммуникации с клиентом.

Рестораны, фитнес работают по договоренности, под запись, нелегально.

«Мы забронировали столик в ресторане «Дежавю» на Подоле. Должны были встретиться в друзьями. Мы заплатили предоплату 500 гривен за резерв. Но после того, как объявили, что усилят проверки, нам позвонили из ресторана и сказали, что пока будут закрыты, несколько дней. Пусть пройдет первая волна контроля. А потом нам перезвонят. Нам даже депозит не вернули», — рассказала Украине.ру киевлянка Олеся Н. — То есть карантин только на бумаге. Сейчас сделают вид, что все закрыли, а потом снова по записи можно будет и в ресторане сходить, и в «Эпицентр» поехать. Он как бы не работает, а подъезжаешь к парковке, а машину негде поставить».

COVID-19 на Украине: всё плохо, а будет ещё хуже © REUTERS, Gleb Garanich

На 5 апреля на Украине болеет почти 370 тысяч человек, из них 57 тысяч в Киеве. За последние сутки выявлено почти 14 тысяч новых случаев заражения ковид, 265 больных умерли. Но и в этих условиях локдаун не станет панацеей, а, даже наоборот, усугубит ситуацию. Экономика страны трещит по швам.

«Заторы, дурные цены на такси и пролетарская ненависть вынужденных пешеходов к обладателям спецпропусков. Вполне ожидаемые последствия киевского локдауна. Не будет уже никакого локдауна. В Украине это было возможно один раз, да и то на две-три недели год назад. Когда испугались, поверили в "пару недель посидеть дома для победы над вирусом" и разъехались по регионам.

Сейчас же все знают, что вирус есть. Болеют и умирают знакомые, наверное, уже у каждого. Но Украина не Германия и даже не Чехия. Народу нечего жрать, извините. Вирус страшен, но толку бояться заболеть, если уже приходится экономить на еде. И никакие выплаты по 8 тысяч гривен никому не помогут. Зайдите в магазин и посчитайте чек. Уже невозможна даже имитация карантина. Поможет только вакцинация и тестирование, ничего больше. Локдауны — это для богатых стран», — высказался в Facebook журналист Сергей Щербина.