Политический философ, известный политтехнолог и политолог Дмитрий Выдрин в присущей ему парадоксальной манере рассматривает вопрос потенциального взросления Украины. И приходит к неутешительным для страны выводам

Знаю, что по жизни нельзя обижаться. На обиженных, типа, «воду возят». Поэтому скажу так — немного огорчился, когда Меркель, Макрон и Путин обсудили глубокой ночью целый ряд вопросов. Огорчился потому, что теперь уже я не сплю несколько ночей. Размышляю сутки напролет, что же подвигло лидеров объединить в поздней дискуссии такие разные объекты анализа, как Сирию и Ливию, Иран и Украину.

Завидую, конечно, украинскому экс-министру иностранных дел Климкину. Вот он реально обиделся. И высказал на следующее утро — взъерошенный и небритый — свои обиды. Мол, некрасиво нас без нас обсуждать.

То же самое потом сказал и действующий глава МИДа. Впрочем, он отличается от предыдущего только барсеткой. Но у богатых свои причуды и привилегии. Им можно и обижаться, и даже плакать. Это идет как бонус к богатству. А то, что чиновники этой волшебной страны сказочно богаты, не даст соврать хотя бы их министр здравоохранения. Тот, который рекламирует свои курточки и пальто по пятнашке тысяч «зеленых». Зеленое такое правительство.

Но это отдельная история. А еще пресс-секретарь президента возмутилась. Но тут уж ничего не поделаешь: девушки в начале карьеры еще более обидчивы, чем мужчины в конце. Даже богатенькие…

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Я знал, конечно, что в любой непонятной геополитической ситуации надо давить на газ. Думай! Так, Сирия может создать проблему транзиту катарского газа. Украина — русского. Ливия — собственного, но в Италию… Тепло. (В переносном, конечно, смысле.) Стоп. Не вписывается в схему Иран.

Может, использовать «метод Макрона»: шерше ля фа? Думай! Так, в Ливии есть сказочная Айша Кадафи. Мне когда-то сам ее великий отец говорил, что она может стать главой страны… В незалежной появилась в президентских рейтингах модельная Оксана Марченко. Правда, ее муж — оппозиционер Виктор Медведчук — мне лично про ее шансы ничего не говорил. Хотя давненько не виделись — многое могло измениться. Итак, Ксюша… А в Сирии набирает популярность первая леди Асма. Преодолела, несмотря на свою трогательную хрупкость, страшную болезнь. Отбилась от еще более страшного британского правосудия. Тепло.

Стоп. Опять в объединяющую страны версию не вписывается Иран.

Может, напротив, не красивые женщины, а ужасные бармалеи скрепляют страны одной общей проблемой? Но тогда кроме Ирана выпадает уже и Украина. Бармалеи туда только собираются. И то с большой опаской — воевать в стране, где вакцинированы в общей сложности два пациента (два!), в период пандемии опаснее, чем стать шахидом…

Упс! Вроде объединяет их некая общая (хоть и в разной степени) причастность к глобалистскому эксперименту. Это когда некие закулисные игроки двигают целые державы в сторону глобальной демократии путем уничтожения местной элиты и местечковой буржуазии. Да, с элитой подобное часто получается, а вот с нуворишами — пока нет. Спросите у Коломойского…

Конечно, горилка еще может объединять. С салом вообще сильнейший объединяющий эффект. Но тут явно не тот случай. К тому же сало стало уже не украинской, а польской фирменной «фишкой».

«Танго!» — кричит с кухни жена.

Она поведена на этой теме. Да, прекрасные были милонги в Алеппо. Но до войны. И замечательные в Киеве. Но до «революции достоинства». А при чем здесь Ливия? Я, конечно, танцевал когда-то в горах в племени то ли берберов, то ли туарегов. Но это, помнится, было не танго. А в Иране танцевал только в доме продвинутого замминистра нефтехимии. С его женой, завернутой в многослойные одежды, как в кокон. Нет, не подходит…

Мирошник рассказал, что общего у Путина, Меркель и Макрона © РИА Новости, Нина Зотина

Во-вторых, на этих собраниях всегда говорят об одном: как помочь непутевым отпрыскам побыстрее повзрослеть. То есть выполнять свое слово, постигать науки, брать на себя ответственность, слушать не только себя, уметь сжигать, в конце концов, не только шпаргалки, но и рукописи, и даже мосты…

Мир за века существования нашей цивилизации даже выработал общие рецепты взросления и личности, и общества. Для личности все эти рецепты сконцентрированы в семейных традициях и институтах образования. Для общества — в государстве и религии.

Общая беда названных стран в том, что они пережили, хотя и в разное время, майданы-перевороты. А это всегда — разрушение и десакрализация государства, расчеловечевание и дегуманизация религии.

А без сильного государства и мудрой религии возмужать, повзрослеть любому народу не дано. Наверное, поэтому те же Сирия, Ливия, даже взрослеющей на глазах Иран не сильно возмущаются, когда взрослые геополитические игроки обсуждают их ситуацию. Обидно, понимаешь, когда говорят о тебе без тебя. Но надо дорасти до участия. А Украина ломится в «родительское собрание». Грозится привести еще туда другого родителя. Типа, родителя номер два, как сейчас модно. Даже звонила ему по этому поводу.

Мирошник рассказал о теме Донбасса в переговорах Путина с Меркель и Макроном © РИА Новости, Нина Зотина

«Онижедети» никогда не взрослеют.

Там даже своего прикольного президента троллят в сетях в детских прикидах — камуфляжных нагрудничках, дырявых штанишках и с неуклюжими игрушками. Хотя он вроде постарше того же Макрона. Впрочем, в политике возраст определяется не годами, а делами, не надутыми от обид губками, а конкретными государственными поступками…

Да, когда человек впадает в детство, это его личная трагедия. Когда впадает в детство страна, это мировая драма. Что с этим делать, сложно сообразить даже «на троих».