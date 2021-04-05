В субботу, 3 апреля, стало известно о похищении в Кишинёве украинского судьи Николая Чауса, который бежал в Молдавию в 2016 году. Родные Чауса подозревают в организации похищения украинскую власть. Представители последней всё отрицают

О похищении Чауса в тот же день рассказал его адвокат — Юлиан Балан.

«Важное объявление для администрации президента Молдовы, генерального прокурора, службы информации и безопасности и всех силовых структур: сегодня, 3 апреля, в центре Кишинёва похитили моего клиента, украинского судью Николая Чауса, чьё ходатайство о предоставлении политического убежища рассматривает суд. Прошу всех, кто обладает информацией об этом, сообщить полиции», — призвал адвокат, добавив, что случившееся заставляет его «сомневаться в способности государства защищать», — рассказал он.

Позже пресс-секретарь полиции Кишинёва Наталья Стати подтвердила факт похищения.

«Мужчину в возрасте 54 лет похитили три человека. Инцидент произошёл возле жилого дома в столичном секторе Центр. Полицию оповестили в 13:15. Сейчас органы следствия выясняют обстоятельства случившегося, заведено уголовное дело», — рассказала она.

В конце апреля должно было быть вынесено решение о предоставлении Чаусу политического убежища в Молдавии. Соответствующее ходатайство украинского судьи было принято Высшей судебной палатой 3 марта.

На Украине времён правления Петра Порошенко дело судьи Чауса стало одним из знаковых дел для судебной системы.

Коррумпированный судья или жертва обстоятельств?

В 2016 году Украину всколыхнуло резонансное коррупционное дело. В начале августа того года Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о разоблачении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Позже в тот же день руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выложил фото литровой банки с долларами и рассказал, что она принадлежала Чаусу.

Чауса обвинили в том, что он получил 150 тыс. взятки за условный срок для 74-летней пенсионерки, которая торговала димедролом и другими наркотическими веществами. Полученные деньги судья засунул в банки. Одну из банок он даже успел закопать. Собственно, эту банку и показывал Холодницкий.

В Чауса вцепились не только правоохранительные органы, но и бывшие активисты Майдана.

«Николай Чаус занимался весьма чувствительными кейсами — системно работал против активистов в 2013-2014 годах, остался на своей должности после Майдана, вёл дело Геннадия Корбана и даже успел отменить розыск Юрия Иванющенко. Он обслуживал Администрацию президента во времена Виктора Януковича и, очевидно, может многое рассказать о том, как устроено ручное управление судами сегодня», — заявил бывший журналист Мустафа Найем, ставший после госпереворота благодаря Майдану народным депутатом.

Он похвалил работу НАБУ и предупредил о том, что на жизнь судьи могут покушаться.

«Если честно, на месте детективов НАБУ я бы серьёзно беспокоился за жизнь этого господина», — указал Найем.

Однако украинские правоохранители и майдановцы рано праздновали победу. Из-за судейского иммунитета задержать Чауса оказалось невозможно. Когда же Рада сняла с Чауса иммунитет, он уже находился за пределами страны. Как заявил Холодницкий, Чаус бежал в Крым. Однако позже выяснилось, что он — в Молдавии. Иваненко рассказал, чего Молдавия хочет добиться от Украины © Facebook, Игорь Иваненко

Как рассказала в 2021 году в интервью изданию «Страна» жена Чауса — Светлана, в Молдавию судью вывозили практически силой, а сам он невиновен.

«10 августа я приехала, и сразу у меня под дверью стояла толпа детективов НАБУ и куча журналистов. Тут приехал человек, который представился моим адвокатом, — Ким Веремийчук. Он присутствовал при обыске. Сказал, будет представлять мои интересы. Но попросил никому ничего не говорить. Потом, или в этот же день, или на следующий, Ким меня познакомил со Смирновым. Смирнов сказал, что они — от Порошенко. Что мне нельзя обращаться никуда, в полицию тоже. Так надо. А они помогут. И начали "помогать". <…> Последнее, что знаю, — он позвонил адвокату. А что было дальше — надо спросить у него. Уже потом я узнала, что мой муж три недели до выезда в Молдову провёл где-то в Ирпене. Тогда я об этом ничего не знала. Они его со мной не связывали», — рассказала она.

При этом кто и зачем вывез судью в Молдавию, Светлана Чаус рассказать не может.

«Не знаю. Да и сам Чаус почти ничего об этом периоде не помнит. Он рассказывал мне, что всё это время спал: и днём, и ночью. Видимо, ему что-то подсыпали. Он не понимал, где он, что с ним происходит и что ему делать. После за ним кто-то приехал, водитель дал ему какую-то жвачку, и он не помнит, как его вывозили», — указывала она.

Молдавские же СМИ утверждают, что Чаус сбежал в Молдавию при помощи приближённых молдавского олигарха Владимира Плахотнюка — Дорина Дамира и бизнесмена Вячеслава Турку. Помогали им украинские силовики.

«В свою очередь, ХХХ [сотрудник службы безопасности президента Украины. — Прим. RISE] передал заграничный паспорт гражданина Республики Молдова на имя Турку В.Г. Чаусу М.О. После этого Чаус М.О. и Дамир Д.М. без прохождения приграничного контроля пересекли государственную границу Украины. При этом Турку В.Г. остался в г. Киеве», — цитировало издание RISE материалы украинского следствия. Губернатор Одесской области не вернул Санду имущество Молдавии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Плахотнюк — партнёр пятого президента Украины. Их совместному бизнесу посвящали журналистские расследования даже такие западные СМИ, как «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом).

«По версии нескольких собеседников, помощь в эвакуации Чауса могла быть ответной услугой олигарха Плахотнюка украинскому президенту за то, что тем же летом 2016 года Украина экстренно выдала Молдове Вячеслава Платона, с которым у него на тот период был бизнес-конфликт. Примечательно, что экстрадиция Платона в Кишинёв произошла 29 августа 2016 года, то есть менее чем через неделю после операции по эвакуации судьи Чауса на молдавскую землю», — отмечало в 2019 году издание RISE.

Впрочем, близкие судьи уверяют, что именно окружению Порошенко Чаус как раз и был неугоден.

Кому выгодна пропажа судьи

Жена Чауса утверждает, что за обвинением её мужа во взяточничестве стоял соратник Порошенко Александр Грановский, которого украинские СМИ называли куратором судебной системы при пятом президенте.

«Я так понимаю, что [дело о взятке было организовано] Грановским. Я этого не видела, муж мне ни о чём не рассказывал. Я складывала целостную картинку по кусочкам. Так вот, моего мужа обвинили во взяточничестве. Все пять лет было очень неприятно всё это читать. Никакой взятки не было! Пришёл кум Сытника с деньгами. И об этом знало руководство суда», — отмечала Светлана Чаус в интервью «Стране».

По её мнению, так он мстил судье за дело Геннадия Корбана — ближайшего соратника олигарха Игоря Коломойского.

«Давайте начнём с начала. С Корбана. Тогда к моему мужу пришли, стукнули кулаком по столу и сказали рассмотреть это дело, иначе вылетит. С кем он там встречался, я не знаю, но я так понимаю, что это был Грановский. Мой муж рассмотрел дело Корбана (и отправил его под стражу. — Ред.). С того момента наша жизнь стала… Другой, скажем так», — отмечала она. Без вина виноватые. Пять стереотипов о Молдавии и ее гостеприимных жителях © РИА Новости, Александр Гращенков | Перейти в фотобанк

Правда, она не пояснила, как арест соратника олигарха, с которым уже тогда враждовал Порошенко, мог разозлить Грановского.

При этом Светлана Чаус указывает, что на стороне Администрации президента тогда выступал адвокат Андрей Смирнов — ныне замглавы Офиса президента. Он же был адвокатом Корбана.

Сам Смирнов всё отрицает.

«Я не мог быть от Порошенко. В силу тех обстоятельств, что во времена прошлой власти я защищал огромное количество людей, которые преследовались властью Петра Порошенко. Тезис второй: у меня был подписан договор об оказании адвокатских услуг и со Светланой, и с Николаем Чаусом, также как и у моего коллеги Кима Веремийчука. Адвокат не вправе разглашать конфиденциальную информацию о своих переговорах с клиентами. Если мой клиент Светлана Чаус позволяет себе высказывания, что у нас были встречи в позднее время с соблюдением конспирации, мне прокомментировать нечего», — отмечал он в интервью «Стране».

Сам он не делает никаких предположений по поводу нынешнего похищения судьи. Единственное, что интересует: почему Чаус так долго тянет со своими «разоблачениями». Он мог их сделать уже в 2019 году, когда на Украине изменилась власть.

«Надеюсь, что с Николаем Чаусом всё в порядке и он в скором времени окажется на территории страны в руках компетентных органов», — отметил он.

Пока же, где именно находится судья, неизвестно. Но кто бы ни похитил Чауса — Порошенко, для которого знающий о судебной системе страны судья опасен, Корбан или украинские спецслужбы, это может ударить по молдавско-украинским отношениям.

Впрочем, нельзя исключать и того факта, что нынешнее похищение — инсценировка. В любом случае, слово за правоохранительными органами Молдавии.