С каждым днем раскручивающийся маховик войны делает все более актуальным вопрос введения в Донбасс в качестве превентивной меры миротворческого контингента по карабахскому сценарию. И не исключено, что на переговорах Путина, Меркель и Макрона, прошедших на прошлой неделе онлайн, обсуждался именно этот вариант умиротворения Украины

Сам по себе формат переговоров, в которых не участвовал президент Зеленский, уже о многом говорит.

Что это было

Но сначала переговоры Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном. Можно их рассматривать как встречу в «нормандском формате»? Полагаю, что да.

А все потому, что определение «формат» не зависит от количества участников. Следовательно, термин «нормандская четверка» является производным от «нормандского формата», а это значит, что в таком формате участники могут встречаться втроем и иным числом, по своему усмотрению.

Особенно это актуально, если кто-то из «четверки» малопродуктивен, неконструктивен и не состоятелен. Другими словами, не в состоянии выполнить ранее взятые на себя обязательства и поэтому не может быть полезен остальным в решении проблемы, из-за которой, собственно, такой формат и создан. Донбасс, обострение. Родились и погибли на войне © REUTERS, Serhiy Takhmazov

Конечно, дипломатический этикет и прочие нормы не позволяют об этом говорить прямо. Но в таких случаях существует масса приемов, позволяющих избегать неудобных ситуаций. Один из таких приемов и был (наверняка) использован для проведения переговоров Владимира Путина с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном в формате видеоконференции — обсудили много разных вопросов.

Кратко по темам этих переговоров

«Перспективы регистрации в Европейском союзе российской вакцины "Спутник V", а также возможных поставок и совместного производства этого препарата в странах ЕС». Одна эта фраза из официального сообщения уже о многом говорит. Ведущие страны ЕС готовы применять российский препарат. Это дело ближайшего времени.

Тема Беларуси, вопросы урегулирования в Ливии, ситуация в Сирии, обсуждение реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и дальнейшей координации шагов на этом направлении. Обсуждение положения дел в отношениях между Россией и Европейским союзом.

Все это, особенно после скандального визита главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля в Москву, указывает на то, что политика ЕС — это политика ЕС, а вот политика Германии и Франции — это политика Германии и Франции, у которых, в отличие от ЕС, имеются собственные интересы, и эти интересы не обязательно должны отражать интересы всего ЕС.

В частности, это касается ситуации вокруг «Северного потока – 2» и вообще развития сотрудничества с Россией в условиях старых и новых санкций США и ЕС. Не говоря уже о проблемах в экономике, связанных с продолжительными ограничениями из-за пандемии и общих интересов, например на Ближнем Востоке.

Кстати, весьма показательный пример попыток ведущих европейских держав отойти от чрезмерного попечительства США и подконтрольной им чиновничьей машины Евросоюза и ведения самостоятельной политики — это два события, произошедшие 1 ноября 2018 года: визит канцлера Меркель в Киев и встреча в Кремле глав ведущих германских компаний с президентом России Владимиром Путиным. США не пошлют своих солдат в Восточную Европу - Злобин © РИА Новости, Нина Зотина

Вряд ли владельцы гигантов немецкой экономики совершили бы такой вояж без согласования с федеральным правительством, которое, в свою очередь, предварительно не могло не обсудить темы встречи с Кремлем. И примеров таких предостаточно.

Но ключевой темой этой онлайн-конференции, повторяю, была ситуация, связанная с Украиной и Донбассом.

Во-первых, это все же территория Европы, где все под боком, и новая война в условиях пандемии, экономического кризиса, ухудшающейся ситуации в социальной сфере, близости границ с проблемным объектом — Украиной — сомневаюсь, что прагматичным европейским политикам и бизнесу это сейчас надо.

Во-вторых, «Северный поток – 2». Исключительно уже упомянутый прагматизм, трезвый расчет, уже проявленный ранее теми же немцами, когда запускался нефтепровод из СССР. Только в случае с газом это совершенно другие масштабы и деньги.

Ведь СП-2 для Германии, помимо возможности получать российский газ по выгодной цене, — это возможность влиять в целом на экономику, т.е. политику ЕС. Кто же от таких перспектив будет отказываться?

В этом случае судьба украинской ГТС также может иметь хорошую перспективу, так как экономический кризис рано или поздно закончится, а значит, потребности в топливе возрастут, и желательно, чтобы к этому времени ситуация на Украине была более или менее стабильной и предсказуемой. Решить такую задачу по силам только Москве. Это прекрасно понимают в Берлине и Париже.

Думаю, что об этом могли вести разговор два президента и канцлер.

А стабильность на украинских территориях начинается с Донбасса. Отсюда потом удобнее убеждать Киев к конструктивному диалогу.

Как это может быть, наглядно было продемонстрированно на примере Нагорного Карабаха — воевали-воевали, и тут как гром среди ясного неба сообщение про соглашение двух президентов и одного премьер-министра о прекращении огня на территории непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с немедленным развертыванием там миротворческого контингента России.

Итог: Москва вновь контролирует ранее утерянный регион.

Кому контролировать Украину?

Проведение подобной операции в сложившихся на данный момент условиях вокруг неподконтрольных Киеву территориях Донбасса вполне реально. Более того, тому есть ряд причин:

— наличие порядка полумиллиона российских граждан на территории вооруженного конфликта;

— нарастающая воинственная риторика Киева с одновременным наращиванием военного присутствия на линии разграничения;

— фактический отказ Киева от мирного решения урегулирования конфликта и выполнения обязательств по условиям Минских соглашений;

— ужесточение Зеленским внутренней и внешней политики, выраженное в решениях СНБО последних месяцев. В частности, санкции, преследование оппозиционных политиков, новый закон о резервистах и призыве в ВСУ и пр.;

— неприкрытое внешнее управление украинской властью со стороны администрации Белого дома в условиях нарастающей конфронтации, нагнетаемой США по отношению к России. Западные партнеры стараются свалить неудачи «Минска» на Москву - Видеманн © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Все это требует от Москвы решительных превентивных мер. Одним из таких действий может быть ввод российских миротворцев на территорию непризнанных ЛНР и ДНР.

Конечно, такой шаг может спровоцировать возобновление масштабных военных действий, но война и без этого шага может случиться в любой момент: при наблюдаемой эскалации на линии разграничения достаточно незначительной провокации, и конфликт вновь перейдет в горячую фазу, как это было в 2014-2015 годах.

А вот без реальной поддержки коллективного Запада боевого задора Банковой надолго не хватит. И этой самой поддержки вряд ли стоит ожидать.

Немцы с французами в эту авантюру сегодня не полезут, слишком много своих проблем, решить которые без сотрудничества с Россией практически невозможно. А для этого необходимо сворачивать санкции, бьющие главным образом по самим европейцам. Отсюда их интерес в стабилизации ситуации на Донбассе.

Американцы… эти последнее время все больше поддерживают Киев на словах. Подозреваю, этим они ограничатся и в будущем. Ну, может еще раз заработают на продаже титульным аборигенам списанного военного хлама.

В последнее время создается впечатление, что «бандеровская» Украина становится слишком уж накладным проектом — денег, времени и внимания требует много, а отдача… одни репутационные потери, отягощенные финансовыми издержками. И Россия от этого только выигрывает, о чем все чаще теперь пишут в западных СМИ.

А вот о чем на Западе вслух стараются не упоминать, так это о том, как в 2014 году, 15 марта, в самый разгар крымских событий — «российской аннексии Крыма», мировое сообщество решением ООН передало России участок в центральной части Охотского моря (площадью в 52 тысячи квадратных километров), признав его внутренними водами РФ. А на следующий день в Крыму был проведен референдум, что позже прибавило России еще 27 тысяч квадратных километров. И ничего — никто не аннулировал решение об Охотском море.

Поэтому не исключаю варианта, что Белый дом, чтобы далее не обременять себя проблемным активом, наобещав в три короба, может подтолкнуть Киев к возобновлению боевых действий, а после их провала обвинить своих подопечных во всех грехах и откреститься от дальнейших контактов с этими неудачниками.