В воскресенье, 4 апреля, спустя неделю после выборов в Ивано-Франковской области наконец закончилась длительная эпопея с подсчетом голосов 40 000 избирателей. Подсчет сопровождался ежедневными скандалами из-за противоречивых данных экзит-пола и соцопросов, которые сулили победу отнюдь не кандидату от президентской партии

Тем не менее, Центральная избирательная комиссия уже объявила его победителем. Правда предшествовало этому недельная задержка с подсчетом голосов, исчезновение членов избирательной комиссии, бюллетеней, ключей от сейфов, десант из 20 «слуг народа», смена начальника полиции области и членов избирательной комиссии. Президентская партия ради победы своего кандидата на западной Украине не скупилась на средства и методы.

В этом округе за депутатский мандат сражались крупный бизнесмен Александр Шевченко, совладелец элитного курорта «Буковель», который шел от партии Игоря Коломойского «За будущее», силач и шоумен Василий Вирастюк от президентской партии, а также националист Руслан Кошулинский, замглавы ультраправой партии «Свобода». Западная Украина с 29 марта по 2 апреля: «красная» зона, выборы под дулами автоматов и шутки над McDonald’s

Согласно итоговым данным ЦИК, за Вирастюка проголосовало 15 076 избирателей, что составило 31,25%, голосов избирателей, принявших участие в выборах. Второе место у Александра Шевченко 29,69%, отставшего от Вирастюка на 749 голосов. Третьим пришел «свободовец» Руслан Кошулинский с результатом 28,86%, набравший 13 927 голосов.

Кошулинский и Шевченко не признают результатов выборов и намерены оспаривать результаты в судах. Гражданская сеть «Опора» сообщает о расхождениях при подсчете голосов за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

«№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 — в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 — в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 — в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 — в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 — в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 — в протоколе)», — говорится в сообщении.

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515. «Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов», — добавили в «Опоре». Быль о Большой Круглой Печати: как делают выборы на Украине © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

В селе Манява, где результаты признали недействительными, как сообщает Шевченко, при пересчете потеряли 45 бюллетеней, поданных за него. И это уже четвертый случай за два дня, когда «теряют» голоса.

«Мы получили видео, просмотрите, которое свидетельствует, что на участке № 260025 в Маняве четко видно и задокументировано членами УИК 150 голосов за Александра Шевченко. Эти бюллетени членами УИК были переданы на хранение в Окружную комиссию, где пролежали без присмотра и надлежащей охраны 5 суток. А при пересчете видим уже, что бюллетеней осталось только 105. Итак, в помещении ОИК было похищено 45 бюллетеней за Александра Шевченко. Позорно, что преступники с ОИК, действуя по заказу властей, под прикрытием силовиков, при этом цинично и подло обвиняют простых людей, членов УИК, что это будто бы они мошенники, доводя их до истерик и ухудшение состояния здоровья», — пишет Шевченко.

Глава фракции «За будущее» Тарас Батенко также заявил с парламентской трибуны, что у двух штабов (их кандидата и свободовца Руслана Кошулинского) на руках протоколы избирательной комиссии с мокрыми печатями, свидетельствующие о победе кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко.

Telegram-канал «Легитимный» еще накануне выборов отмечал, что победа в этом округе крайне важна для президента Зеленского, рейтинг которого неудержимо падает. «Для "Слуги народа" победа на этом округе является неким очередным рубежом в борьбе со старой элитой. Кирилл Тимошенко (заместитель руководителя Офиса президента. — Ред.) лично обещал Зеленскому победу в Ивано-Франковском регионе», — пишет «Легитимный».

Политолог Андрей Золотарёв называет выборы в Прикарпатье победой Зеленского на чужом для него поле, так как ранее он ориентировался на электорат юго-восточной Украины. «С политической стороны победа Вирастюка — это победа для Зеленского, продемонстрировавшего, что у него есть возможности и ресурс выигрывать на «чужом» поле: в борьбе с одним из «хозяев» региона и представителем популярной на Франковщине «Свободы», — говорит политолог.

Блогер Анатолий Шарий считает, что голосование и подсчет голосов в 87-м округе являются показательными. В дальнейшем подобные манипуляции президентская сила будет использовать и на других выборах. «Всё это показывает совсем другое — что власть осваивает методы всех предшественников. И что последующие избирательные кампании будут такими же «легитимными». Тем более, реальная война идёт всего за ~30% электората — остальные уже просто устали во всём этом участвовать. Ближайшая такая громкая гонка будет в Харькове, втором городе Украины — вот там и посмотрим, до чего докатятся «слуги», — пишет Шарий.

Вместе с тем одесский журналист Юрий Ткачев подчеркивает, что победу президентскому кандидату принесла отмена результатов голосования именно на тех участках, где побеждал основной конкурент Вирастюка. «Ровно неделю понадобилось "слугам" чтобы фальсифицировать подсчёт голосов на округе № 87 и всё-таки приписать победу своему кандидату Вирастюку. Кандидат от партии Палицы Шевченко отстал от него на 749 голосов из 15 тысяч. Секрет успеха оказался прост, как и всё гениальное: просто отменить результаты выборов в ряде округов, где Шевченко выиграл. И победа автоматически досталась кандидату от власти. Тот случай, когда зло победило бабло», — пишет Ткачев.

Фактически, на этом избирательном участке конкурировали между собой: деньги, националистические взгляды и админресурс. Совладелец «Буковеля» и приближенный Коломойского Александр Шевченко долгое время «окучивал» округ, прямо или косвенно подкупая избирателей. Националистические взгляды тоже традиционно свойственны значительной части населения Прикарпатья. Тем не менее, победителем в этом забеге является административный ресурс — способность президента мобилизовать в свою пользу местную администрацию, СБУ, полицию, СМИ, членов ЦИК и депутатов. Если бы речь шла о партии, критически настроенной в отношении указаний посольства США, то уже давно бы молодые люди с ленточками цветов национального флага разбили палаточный лагерь, заявляя об украденных выборах.