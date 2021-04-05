В Донецке и Луганске впервые с 2014 года объявлен призыв на военную службу. В каждой из республик призовут по 200 человек, при этом служить призывники будут всего полгода. Весенне-летний призыв начался 1 апреля, закончится он 15 июля

Денис Пушилин: Мы готовы отразить любую военную или дипломатическую атаку Киева © РИА Новости, Евгений Одиноков

Всего 400 призывников на всё ЛДНР

Ничего экстраординарного в связи с призывом не происходит, хотя действительно одной из причин появления указов о его проведении явились сегодняшние военные приготовления Украины, усиление обстрелов территории ДНР и ЛНР украинской артиллерией, концентрация и увеличение численности украинской боевой техники и воинских подразделений на линии разграничения. Как понимать появление указов Пушилина и Пасечника, интернет-изданию Украина.ру рассказал источник, близкий к руководству ЛНР, попросивший не называть его имени в печати.

«Да, призыв есть, но не надо драматизировать — ничего страшного в связи с ним не происходит. Во-первых, нет никакого повального призыва в армию. Напомню, всего призывников 400 человек на обе республики. И это в республиках, где проживает порядка 4 миллионов человек. Капля в море.

Во-вторых, их никто не собирается сразу бросать в бой после обучения. Те, кто из них захочет продолжить службу по контракту, продолжит. Кто не захочет — отправится домой. Никого в Народной милиции насильно удерживать не будут.

В-третьих, призывников будут обучать не просто стрелять из автомата, хотя это тоже предполагается, но они будут получать знания по очень нужным военным специализациям и военным профессиям. Например, артиллерист-корректировщик огня, водитель военной техники типа танка или БТР.

В-четвертых, мы берем пример с Израиля, государства, которое находится в окружении враждебных государств. Да, в случае полномасштабного украинского наступления нам на помощь придет одна из сильнейших армий мира — российская. Мы и враг знаем это, но все-таки наши граждане должны учиться сами себя защищать. Украина должна знать, что если она двинет свою армию, то у нас есть свои резервы, которые научились держать оружие в руках.

Правильно сказал Пушилин в последней программе «Соловьев Live»: «В 2014 году в руки взяли оружие те, кто, как правило, до этого служил в армии, то есть именно там научились обращаться с оружием».

У нас призыва не было с 2014 года, то есть 7 лет. Граждане воюющей республики должны уметь в случае чего обращаться с оружием и боевой техникой. Количество таких граждан будет постепенно увеличиваться».

Пушилин: Киев против мирного решения конфликта в Донбассе © пресс-служба главы ДНР

«Оснований для паники нет, а украинцы начнут рассказывать на своих пропагандистских пабликах, что молодых массово будут в армию забирать и призывать матерей увозить своих чад из республик. Но, думаю, у них панику посеять не удастся», — заявил собеседник.