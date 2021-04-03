На Прикарпатье почти неделю не могут подвести итоги выборов депутата Верховной Рады. Всё свидетельствует о том, что «слуги народа» при содействии СБУ фальсифицируют результаты в пользу своего кандидата

Хмельницкую область не пускают в «красную» зону

По состоянию на пятницу, 2 апреля, половина областей Западной Украины находится в «красной» карантинной зоне — это по-прежнему Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая.

При этом ситуация с заболеваемостью COVID-19 в других областях региона также очень плохая — но Минздрав оставляет их в «оранжевой» зоне, используя чудеса медицинской статистики.

Скорее всего, киевские власти хотят любой ценой не допустить, чтобы число «красных» регионов Украины перевалило бы за половину — чтобы не вводить общенациональный локдаун. Локдаун и рост цен: что ожидает украинцев в апреле

Так, по данным Минздрава в Хмельницкой области 1 апреля были госпитализированы ещё 68 больных с COVID-18, всего в области госпитализированных с таким диагнозом было 2273. Таким образом, по уровню госпитализаций на душу населения Хмельницкая область заняла первое место по Украине с показателем 1827 на 1 миллион населения, а реальный показатель заполнения койкомест составил 67,05%.

Однако путём несложных манипуляций медицинские чиновники опустили его до 64,4% — что на 0,6% ниже требований постановления Кабмина. Два предыдущих дня показатель заполнения койкомест с кислородом в области был выше 65%, но поскольку для попадания в «красную» зону он должен быть превышен три дня подряд — то на бумаге всё стало в порядке.

Как это удалось сделать? Власти просто объявили, что в город Славута Хмельницкой области будет передислоцирован мобильный госпиталь Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) на 120 коек, который должен быть развёрнут на базе районной больницы.

Однако в данный момент никаких коек нет — 30 марта состоялась лишь первая встреча мэра Славуты Василия Сидора с чиновниками из ГСЧС, руководством больницы и представителями коммунальных служб по поводу разворачивания госпиталя. COVID-19 на Украине: всё плохо, а будет ещё хуже © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме этого, 1 апреля пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) сообщила, что в Хмельницкой городской больнице дополнительно развернули 100 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусом.

Примечательно, что в пресс-релизе прямо написано, что «загруженность койко-мест в учреждениях, которые оказывают помощь больным с COVID-19, по области составляет 69,96% (без подозрений)», однако в Киеве явно своя арифметика.

При этом 2 апреля Хмельницкая городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела в областном центре новые карантинные ограничения. В частности, с понедельника, 5 апреля, запрещена работа учреждений культуры и проведение культурных мероприятий, проведение публичных мероприятий в заведениях общественного питания, а субъекты предпринимательства могут принимать посетителей из расчёта 1 человек на 10 квадратных метров общей площади объекта.

А вот в соседних «красных» областях местные власти, наоборот, ослабляют ограничения — в первую очередь касающиеся работы непродовольственных рынков.

Коронавирус: в «красных» Черновцах открывают крупнейший рынок © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Правда, мэр Черновцов Роман Кличук прекрасно понимает, что фактически речь идёт о разрешении работать, потому что в интервью местному телеканалу ТВА он заявил, что «некоторые предприниматели используют это решение не как доступ, а как возможность открыться». Но это, мол, проблема контролирующих органов — а официально «Калиновский рынок» не работает.

В Ивано-Франковске же горисполком 1 апреля официально перепрофилировал два местных рынка из промышленных в продовольственно-промышленные. Теперь торговцы могут получить разрешение на торговлю там — несмотря на то, что Прикарпатье остаётся в «красной» карантинной зоне.

«Слуги народа» фальсифицируют выборы на Прикарпатье

Как известно, несмотря на пребывание Ивано-Франковской области в «красной» карантинной зоне, 28 марта состоялись довыборы депутата Верховной Рады по округу №87 с центром в городе Надворная.

Основных кандидатов было трое: бывший директор туркомплекса «Буковель» Александр Шевченко (партия «За будущее»), спортсмен Василий Вирастюк («Слуга народа») и экс-спикер парламента Руслан Кошулинский («Свобода»).

Уже 29 марта Александр Шевченко заявил о своей победе, сообщив, что согласно подсчету 100% протоколов с «мокрыми» печатями, он получил 15 798 голосов (30,89%), а Василий Вирастюк — 15 606 (30,52%). Депутаты за силача: «слуги народа» обкатали схемы манипуляции на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам однопартийца Кошулинского, городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, согласно параллельному подсчету голосов, проведенного «свободовцами» на всех участках, Шевченко лидирует с минимальным отрывом — он получил 15 709 голосов избирателей, а Вирастюк — 15 542 голоса.

В свою очередь сам Вирастюк, не указывая никаких цифр, заявил: «Мы победили. Я привык побеждать честно, поэтому сейчас наша задача — защитить наш результат».

Но с «честной победой» явно не сложилось. К вечеру 30 марта окружная избирательная комиссия прекратила приём протоколов участковых комиссий, после чего глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что на место выехала группа депутатов парламента от партии «Слуга народа», чтобы «на месте оценить ситуацию на 87 избирательном округе».

Возглавил делегацию скандальный киевский ресторатор Николай Тищенко, которого недавно назначили главой Закарпатской организации партии «Слуга народа». Прибыв на место 31 марта, депутат постоянно путал Закарпатье и Прикарпатье, при этом вёл себя в помещении окружной избирательной комиссии как хозяин: требовал от журналистов предъявления удостоверений и паспортов, лично обыскивал присутствующих, а Александра Шевченко несколько раз призывал встать на колени.

Кстати, позже в Надворную прибыла и группа депутатов от партии «За будущее» из Тернопольской области, но об их конфликтах со «слугами народа» не сообщалось.

А в 6 часов утра 1 апреля к зданию, где находится комиссия, прибыло несколько десятков вооружённых до зубов бойцов спецназа СБУ «Альфа». Они окружили здание по периметру, никого не впуская и не выпуская, а потом заняли его, угрожая присутствующим автоматами. Только в 9 утра заблокированным в помещении людям разрешили подвезти хотя бы воду. Быль о Большой Круглой Печати: как делают выборы на Украине © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Лишь к середине дня на странице Управления СБУ в Ивано-Франковской области появилось сообщение, что «Служба принимает все необходимые меры для недопущения попыток дестабилизации обстановки, нарушения общественного порядка и совершения правонарушений в ходе промежуточных выборов в Верховную Раду Украины», а помещение окружной избирательной комиссии «взято под охрану».

При этом в самой комиссии начали твориться чудеса. После того, как сотрудники Службы безопасности Украины вывели наблюдателей, был обнаружен «факт незаконного проникновения в помещение и манипуляций с избирательными бюллетенями» — один из мешков был разорван и заклеен клейкой лентой.

Во время заседания комиссии представитель партии «Слуга народа» указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал кандидат Александр Шевченко, и потребовал пересчета количества бюллетеней.

Оказалось, что «исчезло» 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом было полностью отменены результаты выборов на всем участке. После этого комиссия полностью отменила результаты голосования по ещё одному участку, где также победил Шевченко.

По состоянию на вечер 2 апреля число подсчитанных в округе бюллетеней застыло на показателе в 91,45%. Пока Вирастюк опережает Шевченко менее чем на 900 голосов, однако, похоже, его победа будет обеспечена любой ценой. В этой связи многие украинские аналитики вспомнили легендарные выборы мэра Мукачево в 2004 году, когда победа провластного кандидата была организована после фактического захвата избирательной комиссии.

McDonald's как символ евроатлантической интеграции

«Ешь и успокаиваешься»: кулинар-русофоб поделился рецептом «ангельского» пирожного © Евгений Клопотенко/Инстаграм

На днях им немного помог директор по вопросам развития компании «МакДональдз Украина» Василий Стефурак, который на пресс-конференции 30 марта сообщил, что в 2021 году фаст-фуд планирует открыть свои заведения ещё в трёх областных центрах Западной Украины — Ивано-Франковске, Луцке и Хмельницком, а относительно Черновцов и Ужгорода компания «ведёт переговоры».

Пока McDonald's есть только в трёх областных центрах региона: во Львове — тут их пять, и по одному в Ровно и Тернополе.

Ближе всех к открытию новый McDonald's в Ивано-Франковске — его начали строить возле торгового центра «Арсен» в декабре прошлого года, а в феврале 2021-го заведение уже объявило набор персонала. Открытие запланировано на начало четвёртого квартала текущего года, при этом сотрудникам обещают заработную плату от 8 до 10 тысяч гривен на руки.

В Луцке американский фаст-фуд планируют разместить на месте ресторана «Брама» возле гипермаркета «Там Там». Хотя открыть его также собираются в конце осени, о наборе сотрудников пока не сообщается. В Хмельницком же открытие McDonald's планируется возле корпусов бывшего завода «Темп», которые также будут превращены в торговый центр.

Его борьба: украинский повар-русофоб посетовал на тяжелые бои за борщ © Евгений Клопотенко/Инстаграм

Так, в столице Буковины ни власти, ни СМИ на пресс-конференцию Василиy Стефурака вообще не отреагировали. А на Закарпатье решили использовать её как информационный повод для шутки.

1 апреля большинство СМИ Ужгорода со ссылкой на «источники в городском совете» сообщили, что первый McDonald's в городе откроет один из депутатов горсовета, причём меню будет с местным колоритом — бургеры из мяса ондатры и десерт «Туро Руди» (популярный в Венгрии шоколадный батончик с сырной начинкой, похожий на советский сырок в глазури).