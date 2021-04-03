Каждый город любит похвастаться песней о себе, но не все из этих песен стали по-настоящему народными и любимыми. Не так много городов, о которых поют жители других мест, старательно затягивая «Слушай, Ленинград» или подпевая «Эти слова о тебе, Москва»

Харькову в этом отношении значительно сложнее, нежели, скажем, Одессе, колорит которой вдохновлял даже иногородних авторов (например, Никиту Богословского) на создание своих песенных шедевров. В первой столице Украины нет живописного моря, белых ночей, но здесь живут харьковчане. Одна из самых знаменитых — Людмила Марковна Гурченко — была не только прекрасной актрисой, но и певицей. Однако лишь в начале двухтысячных в ее репертуаре появилась песня о родном городе. «Выскочка» из Харькова. Взрослое детство Людмилы Гурченко © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

Гурченко долго шла к этой песне, ее отношения с Харьковом складывались весьма непросто, притом что свой город она обожала и всегда подчеркивала своё харьковское происхождение. Здесь она пережила немецкую оккупацию, получила музыкальное образование в школе имени Бетховена (школьное — в школе №6 на улице Рымарской), отсюда уехала навстречу грядущей славе в Москву.

В своих воспоминаниях она писала: «Взрыв-успех "Карнавальной ночи"! Кто такая?! Откуда? Да какая-то выскочка с [улицы] Клочковской. "Выскочка"! У меня еще не было панциря для защиты и обороны. Я была просто убита… А потом уж пошли настоящие неприятности. Министр культуры сказал: "Фамилии такой не будет, сотрем в порошок!" И стерли. Но кому скажешь об истинных причинах такого уничтожения. Это были совсем другие годы. Нужно было помалкивать. И я не пошла ни на какие компромиссы с совестью. Это не мое. И вот тут-то я от родного города получила сполна. Десятки писем: "Как Вы смели! Вы опозорили наш город!"».

«Почти 40 лет длился ее разрыв с Харьковом. Я лично ездил, встречался, уговаривал ее, когда мы создавали клуб выдающихся земляков. В 1995-м были Яковлева, Фатеева, Мулерман. Людмилы Марковны не было. А в 1996-м она приехала. Вернулась», — рассказывает Константин Шердиц, в девяностые годы руководивший Харьковским городским управлением культуры. Счастливая трагическая жизнь: Вадим Мулерман и его Харьков © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

23 августа 1996 года в Театре им. Шевченко состоялась первая за долгие годы встреча Людмилы Гурченко и ее земляков. Скоро Людмила Марковна становится почетным гражданином города, презентовала в Харькове свою книгу «Люся, стоп» и даже снималась в местном сериале «УВД». В канун 350-летия Харькова, по результатам опроса, харьковчане признали Гурченко самой выдающейся харьковчанкой за всю историю города.

В этот десятилетний период «оттепели» и была записана песня про Харьков на музыку Геннадия Пугачева — харьковского (теперь киевского) композитора и аранжировщика. Режиссером выступил ныне покойный Сергей Андрюнин, автор слов Михаил Добкин. Ролик использовался в его предвыборной агитации с упором на то, что автор слов — сам Добкин. Позже клип был вычищен от политического и наносного, отчего лишь выиграл.

Новый скандал во взаимоотношениях Людмилы Марковны и Города случился после попытки установить ей прижизненный памятник. Она уже была приглашена на открытие, но «местная общественность» начала активно возражать против места установки монумента: что-то «активистам» не понравилось и в самой скульптуре, и понеслось-поехало.

19 сентября 2006 года Гурченко в открытом письме заявила о разрыве с Харьковом: «Я обращаюсь к властям города, которые сейчас у власти: не ставить мне никаких памятников — ни при жизни, ни после. А мой родной город пусть останется в книжках. Город, с которым я вместе пережила войну, двойную оккупацию, с которым вместе поднималась и возрождалась. Город, где на улице Клочковской в полуподвале рождалась и крепла мечта быть актрисой. Прощай, любимый город».

И лишь спустя четыре года она снова выступила перед харьковчанами. И снова — 23 августа, на День города. Выступала перед ветеранами, пела и танцевала. День освобождения города Гурченко назвала самым счастливым днем своей жизни и настойчиво повторяла со сцены: «Всё, что я делала, — для вас! Для вас! И только для вас!» Возможно, и к лучшему, что она не дожила до времени, когда на улицах ее родного, любимого города регулярно маршируют неонацисты.

Песня легендарного российского рокера Чижа (Сергея Чигракова) «Буги-вуги, Харьков» была спета в иное время.

Мало кто в России помнит и ценит, что свой путь к вершинам славы Чиграков начинал именно в Харькове. Сам текст начинается со слов: «Я приехал сюда играть в группе "Разные люди"». Собственно, этому этапу его жизни и посвящена заводная песня, где тщательно перечисляются реальные люди, приметы Харькова и жизни его музыкальной тусовки. Например: «А пока мой маршрут неизменен: ХАИ да Сумская, // Да две общаги — та, что на Артема, и та, что на Отакара». Гамлет, принц Харьковский: С чего начинается и где заканчивается Родина © Facebook, Gamlet Zinkivskyi | Facebook, Gamlet Zinkivskyi | Перейти в фотобанк

ХАИ — это авиаинститут, который в те годы славился своим либерализмом и предоставлял помещение для репетиций всяческих молодых групп, Сумская — центральная улица Харькова; далее упоминаются студенческие общежития на улицах имени революционера Артема (Сергеева) и Отакара Яроша, чешского героя эпохи Великой Отечественной войны. Человеку, не знающему города и времени создания песни, она покажется пустым набором слов, но харьковчане-современники проходят этот квест довольно уверенно.

Легендарный харьковский музыковед Сергей Коротков (в клипе он пару раз попадает в кадр: седой человек с окладистой бородой) говорил, что «Разные люди» сделали для рок-Харькова примерно столько же, сколько «Битлз» для Ливерпуля. Тандем Сергея Чигракова и Александра Чернецкого не только прославил группу, которая и доныне сохраняет своих преданных почитателей, но изменил судьбу тогда еще молодых авторов, отправив их завоевывать всеобщее признание в столицу российского рока. В Питере они до сих пор пребывают, дружат и творят.

Александр Чернецкий сохраняет за собой бренд «Разные люди» и ведет активную сольную деятельность, Чиж стал одной из легенд не только российского рока, но и города Харькова.

После 2014 года оба вполне определились со своей политической позицией, но если Чернецкий дискутирует с оппонентами в соцсетях и периодически выступает в прессе, то Чиграков публичных заявлений тщательно избегает; зато — в отличие от салонных буянов типа господина Макаревича — Чиж гастролирует в Крыму, и это тот случай, когда дела красноречивей многих слов. А замечательная песня «Буги-вуги, Харьков» продолжает нести заряд энергии нашей молодости, которую хоть и не вернёшь, но прочувствовать заново можно.

Еще одна песня о Харькове принадлежит авторству Филиппа Экозьянца (известного ещё и под несколько вычурным псевдонимом Филипп Вартан Мельхиседек). Харьковская цивилизация вчера и сегодня. Заметки сопричастного © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

В домайданное время он был довольно известным в Украине исполнителем, членом различных музыкальных жюри, аранжировщиком. Теперь его иначе, как «пособником террористов», официальные лица и не называют. Как сообщается на сайте «Миротворец»: «Экозьянц Филипп Вартанович (24.10.1964) — (Филипп Вартан Мелькиседек) Наполовину армянин, наполовину русский. Довольно известный деятель, занимающийся антиукраинской пропагандой! Очередной "борец" с надуманными фашистами в Харькове».

Филипп написал «Песню о Харькове» ещё в начале десятых годов. Во всяком случае на 20-летии телепрограммы «Первая столица» в Харьковской филармонии (2012 год) он уже исполнял ее со сцены с видеопроекцией своего клипа.

В клипе снимались близкие Филиппу люди — любимая женщина, друзья, родители, — отчего эмоции автора становятся особенно ярки, прочувствованы. В ролике удачно показана и красота самого Харькова — города, который так хотят обнять и объять харьковчане, где бы они ни находились.

Спасшись от украинской тюрьмы, Филипп сейчас живет где-то в Белгородской области; тандем Чиж — Чернецкий, как уже сказано, находится в Петербурге; Людмила Марковна Гурченко пребывает в лучшем из миров.

«Ну, а город нас ждёт дни, недели и даже года…», как поется в ее песне. Город стоит, город живет, город готовится праздновать свой День освобождения. И пока жива душа Города, живы и его песни.