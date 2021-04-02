Прошедшая неделя была более чем активной, но значительная часть неудобопонимаемых свершений Владимира Зеленского оказалась в тени резкого обострения военно-политической ситуации в конце недели. Киев поспешил заручиться политико-дипломатической поддержкой Запада и начал срочно готовиться к военным действиям

На 2 апреля было запланировано очередное заседание СНБОУ, на котором, по инсайдам, основными темами будут обострение на Донбассе, введение карантина и санкции против «региональных баронов».

Эпидемия, вакцинация и карантин

На утро 2 апреля в стране заразились коронавирусом 1 711 630 человек. Недельный прирост составил 96 923 человека. На предыдущих неделях — 94,8 и 81,5 тыс. Очередной суточный рекорд был поставлен на 2 апреля — 19 893 человека.

Умерло 33 679 человек. Недельный прирост составил 2 218 человек. На предыдущих неделях умерли 1,9 и 1,6 тыс. человек.

Вылечились 1 333 370 человек. Недельный прирост составил 43 212 человек, в то время как на прошлой неделе — 41,4 тыс., на позапрошлой — 33,9 тыс.

Единовременно болеет 344,6 тыс. человек, в то время как неделей ранее болеющих было 293 тыс.

По состоянию на 1 апреля с начала официальной вакцинации первую инъекцию сделали 248 734 человека, всего за неделю — 93,1 тыс., в то время как неделей ранее — 73,8 тыс. Обе дозы вакцины получили два человека.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что до конца июня Украина получит порядка миллиона доз вакцины Pfizer. Однако агентство Bloomberg рассчитало, что Украина закончит вакцинацию 75% населения только через 10 лет. Такой прогноз американское издание дало сразу для четырёх стран: Украины, Пакистана, Ирана и Бангладеш.

«Красный» уровень сейчас в 11 регионах, но эта оценка в значительной степени искусственная — на неделе уже был скандал, когда количество «красных» регионов достигло 13, но тут же сообразили, что это означает введение общенационального локдауна, и в двух областях уровень был понижен до «оранжевого».

«Машина времени» Владимира Зеленского

27 марта Владимир Зеленский отменил указы о назначении на должности судей КС Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Это решение основывалось, в частности, на постановлении Верховной Рады относительно годовщины Майдана. Судьи-де запятнали себя сотрудничеством с Януковичем, который узурпировал государственную власть, а потому должны быть отстранены.

Предшественник Зеленского, Виктор Ющенко, в 2008 году попытался таким образом убрать из КС Сюзанну Станик, но указ был признан незаконным решением суда. Зеленский, очевидно, рассчитывает на то, что возьмёт судебную систему под контроль до того, как судьи признают его указы незаконными.

В порядке троллинга группа депутатов от «Европейской солидарности» внесла в Раду проект постановления об отмене решения о проведении 16 мая 2019 года торжественного заседания Рады, «в связи с чем считать принесение присяги украинскому народу новоизбранным Президентом Украины Зеленским В.А. таким, которое не создает юридических последствий».

Кстати, благодаря президентскому указу бессодержательное постановление Рады заиграло новыми красками и позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, получается, что приход к власти в результате выборов (кстати, признанных международным сообществом демократическими) может быть узурпацией власти.

Мы, кстати, может, и согласились бы, потому что момент, смахивавший на узурпацию власти, при Януковиче был — это отмена Конституции решением Конституционного суда. Но тут надо бы установить, что суд действовал в интересах и по поручению Януковича.

Во-вторых, получается, что свержение власти в результате государственного переворота является единственно демократическим вариантом смены власти.

В-третьих, если Янукович узурпатор, то отменять надо не два указа о назначении судей, а вообще все, что при нем напринимали. Вот, например, отправить в отставку с поста министра Петра Порошенко…

Из первых двух пунктов с неизбежностью следует, что Владимир Зеленский занимает свой пост незаконно. Он должен был не на выборах побеждать, а Майдан устраивать.

Довыборы в Верховную Раду

28 марта состоялись довыборы в двух одномандатных округах.

В округе № 50 Донецкой области (включает часть Краматорского района и часть Покровского района) депутат Руслан Требушкин в 2020 году стал мэром Покровска (Красноармейска).

В округе № 87 Ивано-Франковской области (включает части Надворнянского, Ивано-Франковского и Коломыйского районов) депутат Зиновий Андрийович в 2020 году стал мэром города Надворная.

В округе № 50 выборы прошли быстро и слаженно, с огромным отрывом (65,5%) победил мэр города Доброполье Андрей Аксёнов.

Сейчас, правда, Аксёновым занимается СБУ — в СМИ сообщалось, что в 2014 году он принимал участие в организации референдума в ДНР, а также имеет российское гражданство.

В округе 87 произошёл масштабный скандал. После того как с выборов снялась Маруся Зверобой (судя по всему, ей сделали предложение, от которого она не смогла отказаться), ситуация в округе не улучшилась, а ухудшилась. Что, в общем-то, смог бы предсказать любой политтехнолог.

Три кандидата — Василий Вирастюк от СН, Руслан Кошулинский от «Свободы» и Александр Шевченко от «За будущее» получили примерно одинаковый результат. Не помогло даже то, что за Вирастюка практически прямо агитировал президент (он включил его в телеконференцию по борьбе с коронавирусом).

Экзитпол и параллельный подсчёт голосов показали весьма неубедительную победу Шевченко. Но ОП-то нужна победа Вирастюка!

Как пишет телеграм-канала «Легитимный», «Зеленский из-за смены риторики теряет свой рейтинг и электорат, а следовательно, становится Президентом без своего избирателя, что делало его "хромой уткой", поэтому политическое сражение на 87-м округе является сигналом для всех, что Зеленский забирает себе электорат своих оппонентов (националистов, порохоботов, радикалов и западноукраинских региональных элит). Поэтому Офис Президента для победы на 87-м округе использует все методы и технологии».

В результате с понедельника в округе пытаются «нарисовать» нужный результат голосования. Поскольку команда «слуг народа» компетентностью в столь специфической сфере не отличается, то выходит у них туго.

По состоянию на середину дня 2 апреля было подсчитано немногим более 90% протоколов, Вирастюк опережал Шевченко примерно на 1000 голосов.

Подготовка к войне

Рост напряжённости вокруг Донбасса и отчасти Крыма на протяжении недели был беспрецедентным.

Явным проявлением этого стало увеличение количества взаимных обстрелов и рост потерь с обеих сторон. Особый скандал вызвала гибель гранатометчика 43-й ОАБр А. Саенко. Его бы наверняка записали в жертвы снайпера сепаратистов, но вот незадача — в сеть ушло снятое его сослуживцами видео, на котором зафиксировано, как он застрелился, будучи в пьяном виде.

Активно проводилась подготовка к боевым действиям. Украинская сторона проводила танковые и антитеррористические учения в Луганской области, а также отработку установки минных и инженерных заграждений на границе с Крымом.

Верховная Рада приняла постановление относительно обострения на Юго-Востоке, в котором, впервые на таком уровне, назвала происходящее российско-украинским вооружённым конфликтом. Это серьёзно, потому что до этого речь шла об абстрактных «агрессии» и «оккупации», на которые Украина взирает как бы немного со стороны.

Кроме того, были приняты изменения в законодательство о мобилизации, которые расширяют права президента для объявления мобилизации и усиливают ответственность за уклонение от неё.

Был проведён ряд международных переговоров, в ходе которых представители Украины заручились поддержкой со стороны США, НАТО, стран ЕС на случай начала полномасштабной войны с Россией и получили её. Совет НАТО даже заранее возложил на Россию вину за обострение ситуации в регионе.

С другой стороны, свои мероприятия проводят Россия и республики Донбасса.

Президент России провёл видеоконференцию с главами Франции и Германии. Одной из основных тем была ситуация в Донбассе. Стороны подтвердили безальтернативность Минских соглашений, что можно было бы считать позитивом (Киев-то против выполнения «Минска»), но есть основания полагать, что перед встречей ставилась задача получить гарантии европейских партнёров надавить на Киев с тем, чтобы не допустить конфликта. Партнёры, судя по всему, выкрутились.

МИД Украины, разумеется, возмутился, что Украину обсуждают без Украины, но это нормальная практика — так же делалось, например, в рамках комиссии Волкер—Сурков. Да и круг вопросов был гораздо шире. Например, там обсуждалась возможность производства Sputnik V в Европе. А зачем это президенту Украины, у которого люди лечатся от коронавирусной инфекции препаратом «Ивермектин», который на Украине используется только в ветеринарных дозировках?

Кроме того, в ДНР впервые объявили мобилизацию, а Россия демонстративно перебрасывает войска к границе.

Самое интересное, что Владимир Зеленский — последний человек, который был бы заинтересован в начале боевых действий. Его избиратели против войны, и начало боевых действий быстро и окончательно похоронит его рейтинг. С другой стороны, эти же избиратели требуют от него урегулирования конфликта на украинских условиях, т.е. дипломатической победы. А как её одержать без победы военной?

Так или иначе, опасность происходит не столько из планов Украины, сколько из общей нервозной атмосферы. Любая случайная или намеренная провокация может привести к эскалации боевых действий.