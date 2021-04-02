Блогер Эдвард Бил, устроивший 1 апреля ДТП в Москве, имеет дурную славу в Донбассе. Он - дезертир, который бежал с войны и решил заняться пранкерством, утверждают блогеры. Теперь Била ожидает суд

В четверг, 1 апреля, около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца в Москве произошла авария. Автомобиль Audi синего цвета выехал на встречную полосу движения, в результате пострадали еще четыре машины. За рулём Audi сидел блогер Эдвард Бил.

Водитель одной из машин — чёрного Volksvawagen-а — первой из машин, в которую врезалась Audi, — консультант Госдумы РФ Мария Артёмова попала в реанимацию. Сейчас за её жизнь — жизнь матери двоих детей — борются врачи.

Била с места происшествия отвезли на допрос. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Сначала Бил отрицал, что был за рулём авто. Тем более он не является его собственником. Он даже отказывался выходить из машины. При этом до прибытия правоохранителей он перепрыгнул на заднее сиденье.

Но позже позиция блогера поменялась.

«Эдвард Бил задержан на 48 часов. Он сотрудничает со следствием и дает показания. Об этом рассказал адвокат блогера Сергей Жорин. По его словам, Бил в момент происшествия был трезвым, не употреблял наркотиков, а сейчас чувствует себя плохо и готов оказывать помощь пострадавшим», — сообщил Telegram-канал Mash поздно вечером.

Сейчас стали выясняться весьма неприглядные подробности биографии Била. И среди прочего оказалось, что он успел повоевать и в Донбассе.

Не Бил, а Биль

СМИ уже назвали настоящее имя Эдварда Била — это Эдуард Биль, 25-летний уроженец Тирасполя.

Он прославился своими пранками — небезобидными шутками над ничего не подозревающими прохожими. Кроме того, Биль отметился видео, на которых грубо нарушает правила дорожного движения. На одном из них он едет на скорости почти 200 км/ч по МКАД.

На другом — сжигает авто. На третьем — рассказывает, как уйти от погони полиции, на четвёртом — учит опасным трюкам. Одно из авто, которые использует блогер, — та самая злополучная синяя Audi.

«С января этого года за три месяца зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны, т.к. в январе эта машина была снята с учёта и ездила по подложным номерам», — рассказал в комментарии «России 24» сотрудник Информационного центра транспортного комплекса Москвы Антон Вагин.

Но откуда у молодого человека из Тирасполя из весьма скромной семьи (по словам Биля, его мать умерла в милиции) деньги на дорогие автомобили?

«Как Эдвард Дебил зарабатывает деньги на новые люксовые машины? А он пранкер. Пранки его выглядят так: на вас внезапно вылетает здоровенная детина и тупо начинает на вас бычить. Зрителям детины смешно. Вам — не очень. Особенно когда вашу сконфуженную реакцию видят миллионы гопозрителей Била на ютубе. По текущему законодательству сделать с Билом ничего особо нельзя — он своих жертв не бьет, не оскорбляет, просто бычит и снимает реакцию», — утверждает сообщество Sputnik & Pogrom.

Аудитория, в свою очередь, нужна блогеру для заработка, утверждает сообщество.

«Набранную бычкой аудиторию Бил монетизирует через рекламу казино-разводов. Модель следующая: Бил в своем телеграм-канале записывает видео, в котором представляет своего очередного приятеля, каковой приятель ведет курсы, обучающие выигрывать на ставках и в интернет-казино. Сначала приятель берет с вас деньги за сами «курсы». Затем дает реферальную ссылку на интернет-казино (где выиграть, конечно же, ничего нельзя) и получает процент с каждого вашего проигрыша. А Бил, прорекламировав очередного гуру разводов, через час-другой пост удаляет, будто бы ничего и не было. Затем цикл повторяется. Собирающаяся на контент Била гопота, как вы уже догадались, не блещет интеллектом», — описывает способ монетизации контента блогера Sputnik & Pogrom. Вашингтон обещал поддержать Киев в случае эскалации в Донбассе — Минобороны Украины © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Примечательно, что после аварии Биль пообещал у себя в Telegram-канале выложить эксклюзивное видео, если подписчики соберут определённую сумму денег. А после вместо видео выложил рекламу букмекерских контор.

Но и это ещё не всё. Биль в своё время успел побывать в аэропорту Донецка. И не как пассажир, а как боец одного из подразделений, сражавшихся за аэропорт.

Позор ополчения?

Блогерство — не только высокодоходная, но и высококонкурентная среда. И здесь у Биля есть как друзья, так и те, кто его недолюбливает. Благодаря последним удалось выяснить подробности прошлого Биля.

До того как стать пранкером, он уже светился на видео: так, он участвовал в массовке популярных телешоу. А до этого принимал участие в боях в Донбассе. Одно из видео, где Биль стреляет из недостроенного здания, говоря, что сражается с фашизмом, широко разошлось по сети. Биль снят на фоне стены с надписью «Сомали».

«На самом деле не хотелось бы поднимать эти вопросы. Это всё не по-настоящему. Можно об этом говорить часами и доказывать, что это был ход других людей. В их интересах было постоять в чистой одежде, поговорить, какие все там плохие, и уехать», — пояснял он потом в интервью Ксении Собчак.

Он сказал, что ему не хотелось бы говорить об этом видео, намекнув, что это фейковое видео, снятое по заказу телевидения. При этом снимал видео канал NewsFront.

Однако 15 марта на YouTube-канале «Принц Петербургский» вышло расследование, посвящённое этому, а также другим видео из Донбасса, на которых засветился Биль. Одно из видео снято Грэмом Филипсом в Донецком аэропорту.

Авторы расследования даже назвали часть, где служил Биль.

«Давайте признаем: Эдуард Биль не просто был на Донбассе, а он служил стрелком стрелковой роты первого отдельного танкового батальона «Сомали», а именно в/ч 0809 ВС ДНР. Он хоть и робко, но всё-таки принимал участие в боевых действиях», — сообщил владелец канала — блогер под псевдонимом «Принц Петербургский».

Он выложил записи разговоров с командирами Била.

«Это боец моего взвода, он у меня пропал в 15-ом году <…> Этот человек — это блогер, который, приехал на войну повеселиться, за какими-то эмоциями. Потом в один прекрасный момент, когда началась мясорубка, он просто оттуда пропал. В один прекрасный момент мы кинулись, а его просто нет», — рассказал блогеру о Биле боец ополчения Сергей Карнаухов (позывной «Фикса»).

Другой боец — Михаил Малахов — рассказал блогеру, что Биль мог совершить самострел.

«Убежал как лань подорванная через «укропов»! Увидишь его, передай, что «сомалийцы» в***ут (накажут его), если он появится в ДНР», — заявил Малахов автору расследования.

Он также отметил, что Биль в серьёзных боях участия не принимал.

«На камеру попозировал и всё. Если вы из СБУ, убейте эту тварь ссыкливую, и всё. <…> Он был ссыкуном и беспонтовым человеком. Он приехал чисто повыделываться и на камеру попозировать и убежал как ссылко, как собака бешеная <…> Все знают, кто он и что он», — отметил Малахов.

Как утверждает сообщество Sputnik & Pogrom, характеристику на Биля подписал лично командир батальона Михаил Толстых, более известный как «Гиви».

«Согласно подписанной лично Гиви характеристике, господин Бил, не выдержав прелестей боев в Донецком аэропорте, совершил самострел, прострелив самому себе ногу. После чего и был с позором изгнан из ополчения, занявшись пранками и разводами», — указывается в публикации сообщества.

Но как бы то ни было и что бы ни делал Биль в Донбассе, история с ДТП в Москве снова поднимает вопрос о блогерстве в России. Ведь Биль не стесняясь выкладывал ролики, на которых демонстративно нарушает ПДД.

«За выкладывание таких роликов пока что ответственность не предусмотрена. Чтобы наказать его за конкретное нарушение, необходимо это нарушение зафиксировать, причем оно должно быть зафиксировано камерой. Одного вида снятого из кабины машины, из салона спидометра недостаточно для того, чтобы привлечь его к ответственности. К сожалению, эти ролики не всегда являются основанием, чтобы привлекать кого-либо из их авторов к ответственности», — рассказал в комментарии «Бизнес-ФМ» адвокат, эксперт общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.

Вполне возможно, что после ДТП с Билом за урегулирование этой сферы возьмутся на высшем государственном уровне. А это уже угроза для многих других блогеров. И они вряд ли скажут спасибо своему «коллеге».