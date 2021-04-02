На полках книжных магазинов России появился роман Елены Хаецкой и Виктора Беньковского «Атаульф». Это книга со сложной судьбой - она была написана более четверти века назад. С тех пор этот роман преследовал злой рок. И вот книгу, посвященную людям, подарившим русскому и украинскому языкам одно из важнейших слов, наконец можно подержать в руках

В среду, 31 марта, один из сотрудников издательства Acta Diurna писатель и редактор Андрей Мартьянов опубликовал у себя в Facebook фотографию писательницы Елены Хаецкой, держащей в руках первое издание её романа в бумаге.

«Половина проклятия снята — «Атаульф» в руках Елены Хаецкой. Осталось доставить Виктору Беньковскому, и четвертьвековая порча будет снята навек», — написал Мартьянов.

В тот день роман «Атаульф» поступил в продажу.

В комментариях к этой записи один из читателей поинтересовался, чем же хорош этот роман помимо того, что его долго не могли отправить в печать. На что ему ответили: содержанием, стилем, а также солидным списком литературы, который проработали авторы, чтобы написать книгу, — 194 источника.

За неделю до того, как «Атаульф» появился на полках книжных магазинов, в издании Fitzroy вышла статья Хаецкой о том, кто такие готы и почему они вместе с Виктором Беньковским более чем 25 лет тому назад взялись за роман о жизни одного небольшого готского хуторка. Самый мерзкий из варваров. Кого сыграл украинец в сериале о герое Гитлера © Netflix 2020

«Эта книга в какой-то мере была призвана «восстановить справедливость» в отношении готов. Показать их не как демонов-«кентавров», не как варваров-«ломателей», не как «примитивных и мрачных», но как вполне нормальных людей, которые бывают и добрыми, и злыми, и жестокими, и любящими, и, конечно же, смешливыми. Разумеется, сломать стереотип одним отдельно взятым романом (или даже двумя, учитывая ещё «Анахрон», который в своём роде является перевёртышем «Атаульфа») — невозможно. Да и цели такой, наверное, не ставилось. Но даже готский язык, многократно проклятый школярами, как будто нуждался в нашей защите. Так нам тогда казалось. Собственно, всё это — лишь вопрос любви», — писала она в конце статьи.

Книга, написанная с любовью, в нынешние времена встречается не так уж часто. Но «Атаульф» рассказывает не просто об одном из исчезнувших древних народов. Он повествуют о тех, от кого ведёт свою родословную львиная доля населяющих Украину и Россию.

Чей Крым?

В понедельник, 22 марта, стало известно об объединении Следственным комитетом дел о преступлениях нацистов в дело о геноциде народов СССР.

«Учитывая масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик, в СК принято решение о возбуждении уголовного дела о геноциде народов Советского Союза немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны», — заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, с этим делом будет соединено в том числе и дело об обстоятельствах уничтожения людей в бывшем концлагере в районе Симферополя.

За несколько месяцев до этого — в ноябре 2020 года — стало известно о следственных действиях, проводимых Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю на месте массового захоронения мирных жителей под Севастополем, убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.

«Офицеры Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю при непосредственном содействии волонтеров проводят архивную и поисковую работу сразу в нескольких населенных пунктах полуострова, где разворачивались зверские расправы фашистов над советским народом», — сообщала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Нацисты особо зверствовали в Крыму.

Согласно планам гитлеровцев, полуостров должен был быть почти полностью зачищен от местных жителей. Вместо них Крым должны были населять немцы из Южного Тироля. Руководителем проекта был назначен генеральный комиссар генерального округа «Крым-Таврия» Альфред Фрауенфельд, который и предложил план колонизации.

На этой должности он продержался до 1944 года, когда советские войска освободили Крым. В том же году появилась «Быль для детей» — стихотворение Сергея Михалкова, созданное на основе его стихотворных посланий к партизанам.

«НЕТ! — сказали мы фашистам.

Не потерпит наш народ,

Чтобы русский хлеб душистый

Назывался словом «брот».

Мы живем в стране советской,

Признаем язык турецкий.

Итальянский, датский, шведский

И японский признаем,

И английский, и французский.

Но в родном краю по-русски

Пишем, думаем, поем», — гласит отрывок из «Были».

Это четверостишие Михалкова и планы Фрауенфельда парадоксальным образом объединял один народ — готы.

В его книге «Крым», вышедшей в 1942 году в Потсдаме, готам отводилась целая глава. В ней рассказывалось об истории крымских готов и обосновании прав немцев на полуостров. Сам Крым Фрауенфельд планировал переименовать в Готенланд — «Землю готов», Симферополь — в Готенбург — «Город готов», Севастополь — в Теодорихсхафен — «Гавань Теодориха» (в честь Теодориха Великого — короля готов). Пилат, Потёмкин и новый сезон «Варваров». Что общего у романа Булгакова с популярным сериалом Netflix © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Крым, по задумке Фрауенфельда, должен был входить в Готенгау — административную единицу, которая, согласно Генеральному плану «Ост», должна была быть передана непосредственно в подчинение Рейха. При этом Фрауенфельд выдвинул идею автомагистрали, которая должна была связать Гамбург и Крым.

Крымские готы — не выдумка Фрауенфельда. Они действительно существовали. Готы вторглись в Крым в середине III века, их государство пало под натиском турок и татар в XV веке, а говорящих на готском людей в Крыму встречали и в XVI веке. Более того, даже в Русской православной церкви, пускай и недолго — всего девять лет — с 1779 по 1788 год, существовала Готфская и Кафская митрополия. Последний её глава — митрополит Игнатий — возглавил переселение греков из Крыма в приазовские степи. Вместе с ним уходили и потомки готов-христиан. Именно благодаря Игнатию на карте современной Украины есть такой город, как Мариуполь.

Правда, и крымские, и «некрымские» готы в своих блужданиях по миру территорию собственно Германии миновали (в отличие от территорий Италии, Испании, Венгрии, Болгарии и Франции), а потому в этногенезе немцев участия не принимали. В отличие от тех же испанцев — в Латинской Америке словом godo называют человека чисто испанского происхождения, того, в чьих жилах не течёт туземная кровь.

Что же касается Михалкова, то вряд ли он подозревал, что у русского слова «хлеб» вполне себе германские, а точнее готские, корни.

«Это готское слово было заимствовано в славянские языки. По всей видимости готы, изготовляли хлеб по какому-то немного другому рецепту, чем славяне и в результате славянам понадобилось название, чтобы как-то называть этот продукт. Например, так же, как мы сейчас в обилии заимствуем слова типа «чиабатта» или «фокачча», — пояснял в своей мини-лекции по готскому языку лингвист Александр Пиперски.

В этой же мини-лекции он рассказал о готском слове, которое было записано в XVI веке непосредственно в Крыму и не встречалось в основном корпусе готских текстов.

Но «познакомились» готы со славянами не в Крыму.

Историко-политический вопрос

В 1899 году в селе Ромашки и годом позже — в 1900 году — в селе Черняхов в Киевской губернии учитель немецкого языка Викентий Хвойка проводил раскопки «полей захоронений». Вряд ли он мог представить, что открывает новую культуру — Черняховскую, которую сегодня датируют III-IV веком н.э.

«Хвойко был не просто любителем, его хорошо знали ведущие археологи того времени, он обладал удивительным редким даром отыскивать и раскапывать памятники, которые оказывались в дальнейшем «ключевыми» для целого ряда проблем: трипольской, зарубинецкой, Черняховской и других культур», — писал спустя век с лишним российский археолог Марк Щукин. Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Хвойка был автохтонистом и полагал, что все раскопанные им памятники принадлежат либо славянам, либо их предкам.

На современной Украине память Хвойки свято чтут. Более того, подчас его идеи, которые сегодня солидным учёным кажутся наивными, находят своих сторонников на высшем государственном уровне — тут достаточно вспомнить третьего президента Украины Виктора Ющенко — искушенного коллекционера памятников трипольской культуры — культуры «предков древних украинцев».

Как бы то ни было, но сделанное Хвойкой в Черняхове открытие стало знаковым. Заметили его и на Западе, где учёный Пауль Райнеке указал на сходство памятников с археологическими материалами Центральной и Западной Европы, а также на сообщение древних авторов о пребывании в Причерноморье готов.

Последующие события — Первая мировая война, революции — успешные в России и неуспешные в Германии — и «ревущие 20-е» — притупили дискуссию. Но с приходом к власти Адольфа Гитлера она приобрела политический оттенок.

Господствующая на Западе уверенность в принадлежности «полей захоронений» на Украине к германцам — готам — дала основание пропаганде Третьего Рейха утверждать обоснованность притязаний на украинские земли.

Советская наука называла это «измышлениями буржуазных учёных».

А потом грянула война.

Впрочем, многие советские учёные и до, и после войны вполне искренне полагали, что Черняховская культура — славянская. Однако здесь они столкнулись со следующей проблемой: а как доказать преемственность культур. Две непосредственно предшествующие культуре Киевской Руси археологические культуры — роменско-борщевская и лука-райковецкая — возникли не ранее VIII века н.э. Историк Алексей Толочко: «История любит мерзавцев» © с сайта texty.org.ua

В промежутке между этими и Черняховской культурой находились «древности антов» — серия кладов, совпадавших с областью расселения славянских племён антов в VI-VII веках н.э.. Их и решили считать частью Черхняховской культуры.

Но уже в 1956 году на научной сессии Ленинградского университета археолог Михаил Артамонов первым из советских учёных заявил: Черняховская культура, которая совпадает по времени с периодом появления готов в Причерноморье, вряд ли имеет прямое отношение к проблеме этногенеза славян.

В последующих выступлениях его поддержали ленинградские коллеги.

Особо бурную реакцию выступление Артамонова вызвало в Украинской ССР. В 1957 году в Киеве состоялось специальное совещание, посвящённое проблеме Черняховской культуры, где и состоялись основные дебаты по этому вопросу. Специальные совещания собирали в 1967 году во Львове и в 1981 году в Каменце-Подольске.

Впрочем, ряд археологических находок в конечном итоге поставил всё на свои места. Речь о памятниках киевского типа. Они располагались на северо-восточном пограничье Черняховской культуры в таких же топографических условиях, что и раннеславянские.

«У исследователей нет особых сомнений, что именно обитатели разных групп киевской культуры являются непосредственными предками носителей раннеславянских колочинской и пеньковской культур», — описывал эти находки в своей книге «Готский путь» археолог Щукин.

Что же касается Черняховской культуры, то сегодня её считают сложным конгломератом, объединённым под властью готов.

В общем, образом знакомство предков славян с готами, и подарившее нам слово «хлеб», произошло в конце III века и совсем не в Крыму.

Памятники Черняховской культуры многочисленны: если к 1960 году только на Украине их насчитывалось 716, то к началу XXI века — от 2 до 5 тысяч.

«Эти памятники занимают и всю территорию Молдовы, и практически почти всю Украину. Каждый, кому доводилось проходить археологической разведкой хотя бы один их участков этого пространства, знает, что черепки блестящей серой Черняховской керамики, которую ни с какой другой не спутаешь, можно найти чуть ли не на каждом вспаханном поле украинско-молдавских черноземов. Следы Черняховских поселений иногда тянутся на несколько километров. Похоже, мы имеем дело с неким, весьма многочисленным населением, и плотность заселенности в IV в. немногим уступала современной», — писал Щукин.

Но в IV веке в степях Причерноморья появился очень сильный и опасный противник — гунны, прошедшийся по тем землям огнём и мечом. Именно с нашествием гуннов и связан упадок Черняховской культуры и дальнейший путь готов на Запад, завершившийся в конечном итоге в Испании. Правдивые мифы Черного моря. Гурманский рай, прародина полиции и важный плацдарм

В «Атаульфе» Хаецкая и Беньковский как раз рассказывают о «знакомстве» готов со странными и опасными чужаками с востока.

Казалось бы, это дела давно минувших дней. Если бы не тот факт, что c готов и связанных с ними людей многие православные на Украине и в России вспоминают и сегодня, подчас не отдавая себе в этом отчёт.

Покровительница Алл, возбесившийся Арий и пастырь-«волчонок» от Бога

В четверг, 8 апреля, православные будут праздновать день памяти 26 мучеников готских. Среди них есть и обладательница популярного у русских имени Алла. Эти христиане (всего убили 308 человек, но до нас дошли имена 26 из них) были сожжены в церкви около 375 года во времена гонений правителя готов Унгериха (его учёные ассоциируют с королём готов Атанарихом) на христиан. Примечательно, что 8 апреля празднуется и память Гаафы и Дуклиды — готских царицы и царевны. Гаафа, соглавно некоторым источникам, приняла мученическую смерть, а вот её дочь Дуклида скончалась мирно.

С готскими святыми связан интересный парадокс, отсылающий нас к другому — более известному и почитаемому на Украине и в России святому. А точнее — его противнику. Святой Николай: «Самый первый москаль» и любимец украинцев © Facebook, Записки русского путешественника

Святой Николай, пожалуй, один из самых любимых святых у восточных славян. Как указывала украинская исследовательница Оксана Прокопюк, большинство из храмов, функционировавших в в эпоху барокко в Киевской митрополии — были посвящены святому Николаю.

«129 (13,1%) из 973 храмов Киевской митрополии были посвящены святому Николаю Мирликийскому. Это наивысший показатель популярности», — писала она.

Анализ проводился по восстановленному полному реестру храмов Киевской митрополии 1780-1783 годов. В реестре находятся данные о церквях восьми из десяти казацких полков Гетманщины: Киевском, Нежинском, Прилуцком, Черниговском, Лубенском, Стародубском, Гадяцком и Переяславском. Сам список она характеризует как наиболее полный и репрезентативный.

При этом в сельской местности церкви в честь святого Николая уступали по популярности лишь Покровским. Зато в городах наоборот — храмов в честь этого святого было больше, чем в честь других. Альпийские стрелки в степях Новороссии. Как итальянцы очутились на Восточном фронте Второй мировой © Public domain

«Общая тенденция, которую фиксирует реестр храмов начала 80-х годов XVIII столетия, ярко демонстрирует глубокое почитание святителя, укоренившееся в народном сознании в течение веков», — писала исследовательница.

В честь святого Николая сегодня читается и акафист — хвалебная молитва. И в ней два раза упоминается связанный с готами человек.

«Разум неуразуменный вразумляя о Святей Троице, был еси в Никеи со святыми отцы поборник исповедания православныя веры: равна бо Отцу Сына исповедал еси, соприсносущна и сопрестольна, Ария же безумнаго обличил еси», — указывается во втором икосе, и далее — Радуйся, Отцу равночестна Сына проповедавый; радуйся, Ария возбесившагося от Собора святых отгнавый».

«Ветия суемудренныя нечестивых видим тобою посрамленныя, богомудре отче Николае: Ария бо хульника, разделяюща Божество, и Савеллия, смешающа Святую Троицу, препрел, нас же во Православии укрепил еси», — говорится в девятом икосе.

Арий — родоначальник одного из течений в раннем христианстве. При преемниках Константина Великого арианство было признано государственной версией христианства в Римской империи. Но после гибели Валента II в 378 году, при императоре Феодосии I арианство осудили.

При этом арианство оставалось официальной версией христианства у германских племён (за исключением франков). В том числе и у готов. Именно арианином был еписком Ульфила — с готского его имя переводится как «волчонок».

Он совершил без преувеличения подвиг — перевёл Священное Писание на готский язык и создал готский алфавит.

«В качестве переводчика-интерпретатора он должен был проверять этой структурой каждое свое слово. Мы не разделяем мнение тех, кто видит в этой проверке желание сохранить германо-языческую систему ценностей, обрядив ее в мнимо христианское одеяние. Нам представляется, что путь, избранный Ульфилой, был единственно возможным, чтобы обеспечить подлинность веры, а с течением времени ее укоренение в народе. Соединение римско-христианской «культурности» с «бескультурием» варварского мира завершало процесс, целиком и полностью относящийся к развитию германской цивилизации как таковой. Ульфила сумел сохранить самобытность облика готской культуры, превратив ее в составную часть христианства. Конечно, он многим рисковал, ему приходилось нелегко. На пути его подстерегали ошибки и недоразумения. Но только идя своим путем, он сумел обеспечить подлинное духовное обновление своего народа, спасти его от угрозы культурного геноцида, жертвой которого стала значительная часть остального мира», — писал о подвиге Ульфилы в своей книге «Истоки средневекового рыцарства» Франко Кардини.

Библия Ульфилы — первое литературное произведение на германском языке. Благодаря ей мы знаем и то, как звучал готский. И даже можем при желании прочесть «Отче наш» на готском языке (даже на слух отметив словосочетание «хлейф унсарана» — «хлеб наш»).

Но как бы то ни было, та версия христианства, которую исповедал Ульфила, и которой он учил готов, у православных признана ересью.

И вот в этом-то и кроется парадокс. Были ли сожженные во времена правления Атанариха готы арианами — т.е. еретиками? И не получается ли так, что православные чтят еретиков?

Эта проблема поднималась и древними авторами. Кто-то указывал, что мученики — православные. Кто-то утверждал, что некоторые из пострадавших за Христа — всё же ариане.

«Существует несколько ответов на вопрос «а как же мы почитаем ариан?..». Один — предположение, что эти люди были крещены кем-то правильным (кем?), а не Ульфилой. Другой (с моей точки зрения, более честный): они погибли в первую очередь за Христа, а не за Ария, поэтому они почитаемые и святые люди. Никак иначе это не истолковать», — отвечает на этот вопрос одна из авторов «Атаульфа» писательница Хаецкая.

Кстати, её перу принадлежит и посвящённый готскому просветителю роман «Ульфила». Судьба была к этому творению более благосклонна, чем к «Атаульфу» — роман увидел свет на бумаге в далёком 2004 году.

А в 2021 году на бумаге наконец появился и «Атаульф». Кстати, те, кого заинтересует готская тема, после прочтения романа будут знать и несколько готских слов. Кстати, весьма напоминающих современные украинские. Например, слово страва. Так озаглавлена одна из частей романа. Что же означает это слово узнает тот, кто прочтёт роман.