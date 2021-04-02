Во всех епархиях Украинской православной церкви (УПЦ) были собраны подписи под обращениями с целью привлечь внимание властей к фактам дискриминации УПЦ и нарушения Конституции Украины вследствие принятия антицерковных законов

Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

По словам митрополита, на сегодняшний день в Верховную Раду подано около десяти законопроектов, которые так или иначе нарушают права верующих Украины и противоречат Конституции.

Владыка напомнил, что ещё в декабре прошлого года Священный синод УПЦ от имени всего епископата, священников и мирян обращался по этому поводу к властям. Однако ответа не было. Тогда во всех епархиях УПЦ были собраны подписи под обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Кабинету министров и к другим институтам власти. УПЦ молится за мир. Кто против © сайт УПЦ МП

Верующие обращают внимание власть имущих на продолжение эскалации религиозных конфликтов. А эскалация эта спровоцирована принятием Верховной Радой законов, которые не соответствуют Конституции Украины и реализация которых приводит к нарушению фундаментальных прав на свободу совести и религиозных убеждений для миллионов граждан страны, отмечают в Информационно-просветительском отделе УПЦ.

Сообщается, что это обращение подписали 1 060 238 граждан Украины.

По словам митрополита Климента, верующие «придут в Офис президента, чтобы лично передать коробки с обращениями, поскольку на письма, переданные по почте, власть не отреагировала».

Владыка подчеркнул, что законопроекты, о которых идёт речь, в принципе нарушают права всех верующих, независимо от их конфессиональной принадлежности.

«Просто сложилась ситуация, когда профильные министерства, в частности Министерство культуры Украины, а также некоторые другие органы избирательно используют те или иные законодательные нормы, которые в последние годы были приняты в Украине, и избирательно используют их только против Украинской православной церкви, против её монастырей, против её общин», — сказал священнослужитель. Прихожане УПЦ принесли Зеленскому 1 млн подписей против переименования церкви

Принимавший участие в пресс-конференции политолог Кость Бондаренко отметил, что сегодня ситуация в межконфессиональных отношениях напоминает ситуацию 1990-х годов прошлого века, когда «очень остро стоял вопрос взаимодействия между разными конфессиями в Украине, доходило… до кровавых столкновений, когда были попытки захвата храмов».

По его словам, так продолжалось около пяти лет, но в середине 1990-х остроту вопроса удалось снять, найти компромиссные решения, хотя сделать это было достаточно сложно.

Но политики тогда понимали, что противостояние между конфессиями может привести к серьёзному гражданскому противостоянию на уровне всей страны, а именно религиозные конфликты, как показывает история, наиболее опасны, напомнил Бондаренко.

Политолог подчеркнул, что долгое время украинские политики призывали не использовать религиозный фактор в политических целях, но при президентстве Петра Порошенко этот принцип был нарушен: государство, вопреки Конституции, начало вмешиваться в церковные дела. Порошенко, по словам политолога, «начал пропагандировать государственную церковь, строить её».

Бондаренко добавил, что сыграл свою роль и интерес некоторых внешних сил в расколе мирового православия, «что мы наблюдаем сейчас не только в Украине, но и в некоторых других государствах, в частности на Балканах».

Политолог отметил, что сегодня мы наблюдаем в Украине процессы, запущенные при Порошенко, тогда как нынешняя власть, по его мнению, «не стала использовать религиозный фактор в своих политических целях». Василий Анисимов: Голос Православной церкви по-прежнему трагически одинок © pravoslavye.org.ua

«Пожинаем тот урожай, который был посеян несколько лет назад», — сказал Бондаренко, добавив, что ему очень хочется надеяться на то, что текущие процессы не будут иметь таких же последствий, какие они имели в начале 1990-х годов, что «всё-таки здравый смысл политиков и здравый смысл граждан Украины возьмёт верх над эмоциями».

Ранее глава пресс-службы УПЦ Василий Анисимов в интервью изданию Украина.ру отметил, что пока нельзя сказать, что при президенте Зеленском ситуация изменилась в лучшую сторону. Были большие надежды, но, увы, «продолжается политика Порошенко». При этом пресс-секретарь УПЦ выразил надежду на то, что Зеленский и остальные представители власти всё же одумаются. Возможно, миллион подписей от граждан Украины смогут этому помочь.