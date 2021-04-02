Хотя прививочная кампания в Европе, по мнению ВОЗ, идёт непозволительно медленными темпами, в Брюсселе планируют ко Дню взятия Бастилии объявить о вакцинации от коронавируса 70% населения ЕС

ВОЗ раскритиковала скорость вакцинации в Европе

Вакцинация в Европе идёт непозволительно медленными темпами, предупредили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Вакцины — наш единственный способ выбраться из этой пандемии. Однако в Европе вакцинация идет крайне медленно, и это продлевает пандемию для всех», — заявил в четверг, 1 апреля, директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге. Он настаивает на том, чтобы страны наращивали производство вакцин и использовали все имеющиеся в их распоряжении дозы, иначе карантин и локдауны в Европе продлятся ещё долго. Bloomberg дал неутешительный прогноз по срокам вакцинации населения Украины

В Европейском регионе ВОЗ живёт более 900 миллионов человек, и только 10% из них получили первую дозу вакцины. Немного лучше ситуация в странах Европейского союза: тут 16% населения получили хотя бы одну дозу вакцины. Правда, внутри ЕС показатели отдельных стран очень сильно различаются: на Мальте сделано в три раза больше прививок на сто человек, чем в среднем по ЕС, а в Латвии и Болгарии — в два с лишним раза меньше.

При этом сначала Евросоюз не спешил заключать договор с британско-шведской компанией AstraZeneca, что привело к задержке поставок её вакцины от COVID-19. Сделки же с американскими фармкомпаниями Pfizer и Moderna сопряжены с нехваткой у них производственных мощностей, соответственно — с отсрочками в поставках. Кроме того, некоторые европейские страны приостанавливали использование вакцины AstraZeneca из-за сообщений о тромбах, которые образовались у небольшого числа вакцинированных (только в Германии было зафиксирован 31 такой случай).

Так, до сих пор применение этого препарата не возобновлено в Норвегии, которая не входит в ЕС. Другие же европейские страны — та же Германия — ограничили использование вакцины от AstraZeneca только лицами старше 60 лет, в связи с чем даже поставленные в ЕС дозы не используются. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, Франция и Германия к концу марта использовали всего около половины из полученных ими 6,3 млн доз AstraZeneca.

Чтобы убедить сограждан в безопасности вакцины от AstraZeneca — которую, кстати, на этой неделе переименовали в Vaxzevria — федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 1 апреля привился этим препаратом. 65-летний Штайнмайер призвал немцев также сделать прививку от коронавируса. При этом двумя днями ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отказывается вакцинироваться от коронавируса в особом порядке. «Я сделаю прививку, когда придёт моя очередь», — сказала она. Меркель уточнила, что, вероятно, она также вакцинируется препаратом AstraZeneca.

При этом компании Pfizer и BioNTech в связи с открытием нового завода в Германии рассчитывают в этом году выпустить до 2,5 миллиарда доз своей вакцины от коронавируса, что на 25% больше ранее запланированных объёмов. На Pfizer/BioNTech и сейчас приходится больше половины прививок от COVID-19 в ЕС, а во II квартале Еврокомиссия рассчитывает получить еще 200 млн доз этой американо-немецкой вакцины. AstraZeneca обещает во II квартале дать Евросоюзу 70 млн доз — вместо изначально планировавшихся 180 миллионов. Американские компании Johnson & Johnson и Moderna должны во II квартале поставить в Евросоюз 55 и 35 млн доз соответственно. Скорректировав планы из-за сорванных поставок, ЕС теперь рассчитывает привить первой прививкой не меньше 255 миллионов человек, или 70% взрослого населения Евросоюза, где-то ко второй половине июля. Лошадиными дозами. Как на Украине работает черный рынок вакцин

Отмечу, что по данным ВОЗ, 76% доступных сегодня доз для вакцинации от коронавируса приходятся на 10 стран мира. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус раскритиковал распределение вакцины в мире, подчеркнув, что глобальный кризис нуждается в глобальных ответах. «Глобальное решение начинается с солидарности», — отметил он 29 марта.

«Спутник V» стал важным фактором российско-европейских отношений

Во вторник, 30 марта, в формате видеоконференции состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона, одной из тем которых стала возможность использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в странах ЕС. Как отметили аналитики, пресс-службы всех трёх лидеров сообщили об этом почти дословно, при этом Меркель и Макрон добавили, что нужно дождаться одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), а Путин акцентировал на возможности производства «Спутника V» в Евросоюзе.

Споры о «Спутнике V» в ЕС неизбежно стали политическими, ведь с формальной точки зрения любая страна ЕС имеет право самостоятельно зарегистрировать и закупить любую вакцину, — кроме тех, переговоры о которых Евросоюз ведёт централизованно. Венгрия и Словакия так и сделали: заказали по два миллиона доз российской вакцины каждая (а Венгрия — ещё и китайскую вакцину Sinopharm), получили уже по несколько сотен тысяч доз. Венгрия активно использует «Спутник V» в процессе вакцинации своего населения, а вот в Словакии по этому поводу случился правительственный кризис — премьер Игорь Матович, который принял решение о ввозе российского препарата, вынужден был уйти в отставку. Как ожидается, в Словакии «Спутник V» начнут использовать после его одобрения ЕМА. Вакцину AstraZeneca переименовали после неудачного применения © REUTERS, Irakli Gedenidze

Но в соседней Австрии, похоже, решили не ждать решения Брюсселя. Во вторник, 30 марта, канцлер этой страны Себастьян Курц заявил, что его правительство рассматривает возможность закупки у России миллиона доз вакцины «Спутник V». «Если Австрия получит дополнительно миллион доз вакцины, она смогла бы раньше вернуться к нормальности и спасти много человеческих жизней и рабочих мест», — приводит слова канцлера портал ОЕ24. Курц в очередной раз подчеркнул, что в вопросе вакцин не должно быть «геополитических шор».

А на следующий день, после встречи с послом РФ в Вене Дмитрием Любинским Курц сообщил, что Австрия может уже на следующей неделе начать закупку вакцины «Спутник V», поскольку переговоры находятся на финальной стадии. В свою очередь, российский дипломат отметил, что речь также идёт о поставках препарата по запросу международных организаций, штаб-квартиры которых находятся в Вене. При этом почти 70% жителей Австрии поддерживают закупку вакцины «Спутник V», а более половины австрийцев готовы привиться ей, следует из опроса исследовательского института Research Affairs, опубликованных 31 марта.

Хроника вакцинации в России и в мире

Европейские туроператоры при поддержке Общероссийского народного фронта планируют организовать «прививочные туры» в Россию, сообщило 1 апреля немецкое правительственное информагентство Deutsche Welle. Один из туроператоров уже продает такие туры за 1200-3000 евро. Представитель фирмы утверждает, что его высокопоставленные собеседники в России уверены в скором открытии российских границ, кроме того, как раз с 1 апреля восстановлено прямое авиасообщение между Россией и Германией.

Более 10 миллионов комплектов вакцины «Спутник V» введено в гражданский оборот в России, заявила в четверг руководитель лаборатории Института вирусологии Центра имени Гамалеи, кандидат биологических наук Инна Должикова на III Национальном конгрессе с международным участием «Инфекции. Год COVID-19: итоги». Днём ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на канале «Россия 24» сказал, что вторая российская вакцина от COVID-19, «ЭпиВакКорона» уже доступна для вакцинации, она начала поступать в медучреждения на этой неделе. Мурашко также сообщил, что третья отечественная вакцина от коронавируса, «КовиВак», буде доступна уже в первой декаде апреля. По состоянию на 1 апреля в России первую прививку от COVID-19 получили более 7 миллионов человек, две дозы — почти 4,5 миллиона.

Турция также расширяет вакцинацию населения от COVID-19. Начиная с 28 марта, на прививку могут записаться и жители старше 60 лет, а также люди с рядом хронических болезней, заявил министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Вакцинация в 83-миллионной Турции с использованием препарата китайской компании Sinovac началась в январе, сделано более 14 млн прививок.

В США к концу марта вакцинированы более 52 миллионов человек. Всего в страну было доставлено 180,6 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 145,8 млн доз уже использованы по назначению. Президент США Джо Байден пообещал, что к 19 апреля очередь на вакцинацию дойдет до 90% взрослого населения США. К этому моменту в стране заработают дополнительные центры вакцинации, кроме того, прививку можно будет сделать в одной из 40 тысяч аптек. Все существующие COVID-вакцины станут бесполезными уже через год — ученые © REUTERS, Valentyn Ogirenko

В свою очередь, вице-председатель Еврокомиссии Маргаритис Схинас полагает, что 70% населения Евросоюза может быть привито от коронавируса к середине июля текущего года. По его словам, «американцы планируют объявить о достижении иммунитета 4 июля», ко Дню независимости США. «А мы можем сделать это 14 июля, в очень европейскую и выдающуюся дату — День взятия Бастилии», — сказал Схинас в комментарии испанскому изданию El País.

В Китае же планируют вакцинировать от COVID-19 40% своего населения до конца июня. При этом Пекин зачастую бесплатно поставляет свои вакцины от коронавируса в десятки стран мира. К примеру, после поставки в конце марта миллиона доз китайского препарата ZF-2001 началась вакцинация населения в Узбекистане, где с декабря 2020-го проходили клинические испытания этой вакцины. Как пишут правительственные СМИ Узбекистана, «за активное участие в испытаниях вакцины китайские учёные признали узбекских коллег в качестве соавторов в её разработке».

На территории Узбекистана китайский препарат был зарегистрирован под названием ZF-UZ-VAC 2001, а партнёром по его производству была определена местная фармкомпания Jurabek Laboratories. При этом власти Узбекистана планируют закупить также миллион доз «Спутника V» — не исключено, что произведённой в Китае. Ведь 29 марта Российский фонд прямых инвестиций и одна из ведущих биотехнологических компаний Китая, Shenzhen Yuanxing Gene-tech Co., договорились о производства более 60 миллионов доз российской вакцины в 2021 году.