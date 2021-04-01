Уже четыре дня прошло с момента окончания промежуточных выборов в 87-м округе (Ивано-Франковская область). Тем не менее, до сих пор там не могут посчитать голоса и определить победителя

Подсчитать надо чуть более 40 000 голосов. Для сравнения: в тот же день выборы проходили и в Донецкой области, но там голоса посчитали оперативно, выдав результат на следующее утро.

Довыборы в Прикарпатье: Кошулинский требует переголосования, а Шевченко винит Вирастюка © Стрингер

В этом округе за депутатский мандат сражались крупный бизнесмен Александр Шевченко, совладелец элитного курорта «Буковель», который шел от партии Игоря Коломойского «За будущее», силач и шоумен Василий Вирастюк от президентской партии, а также националист Руслан Кошулинский, замглавы ультраправой партии «Свобода».

Основные кандидаты шли к финишу ноздря в ноздрю. Соцопросы и экзитпол показывали победу Александра Шевченко, но результаты подсчета части голосов внезапно вывели в лидеры кандидата от президентской партии.

На данный момент подсчитаны около 72% голосов. Результаты такие: Василий Вирастюк от «Слуги народа» — 31,30%; Александр Шевченко от «За будущее» — 28,83%; Руслан Кошулинский от «Свободы» — 28,80%.

Подсчет затягивается по разным причинам: то потеряли ключи, то не явились члены комиссии, то неизвестные позвонили с сообщением о минировании участка. Всё это наводит на мысль о махинациях с голосами.

Для президента Зеленского и его партии победа «человека Коломойского» весьма нежелательна, учитывая неприязнь к нему со стороны администрации США. С другой стороны, падение рейтинга президента и его политической силы требует отчаянной борьбы за остатки былой популярности. И в ход, похоже, идут любые средства и методы, чтобы выцарапать победу.

К тому же силач Вирастюк является достаточно выгодной медийной фигурой для президентской политической силы. В будущем с должности депутата его можно двигать дальше, потеснить мэра Виталия Кличко, а с помощью славы самого сильного человека перебить имидж президента как человека слабого и нерешительного. Как пишет близкий к Офису президента Telegram-канал «Карточный офис», «победа Вирастюка в базовом регионе «ЕС» умножает на ноль тезисы оппозиции о провале проекта «Слуга народа».

«За свой счет»: «слуги народа» срочно выдвинулись в Прикарпатье на подмогу Вирастюку © Василий Вирастюк/Инстаграм Петром Порошенко и «Свободой». Выборам на другом конце страны, в Донецкой области, «слуги народа» не уделяли такого внимания, поставив там малоизвестного кандидата, который набрал чуть более 2%.

Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными и предлагает объявить перевыборы. В посте на своей странице в Facebook кандидат утверждает, что выборы были нечестными: «Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках».

Глава фракции «За будущее» Тарас Батенко заявил с парламентской трибуны, что у двух штабов (их кандидата и свободовца Руслана Кошулинского) на руках протоколы избирательной комиссии с мокрыми печатями, свидетельствующие о победе кандидата от партии «За будущее» Александра Шевченко.

Telegram-канал «Резидент» утверждает, что в Офисе президента намеренно затягивают подсчет.

«Офис Президента на довыборах на 87 округе использует технологию затягивания времени, чтобы добиться необходимого превосходства, а параллельно «договориться» с оппонентом о капитуляции. Визуальное преимущество достигается при быстро подсчете голосов на одних участках и искусственном торможении других, где тотальная поддержка оппонента.

Таким образом создают иллюзию обмана, которая позволяет убедить общество в победе кандидата от власти Вирастюка, а Шевченко в этот момент поступают предложения от которых он не может отказаться. Для Офиса Президента победа на 87 округе принципиальна и позволяет решить ряд задач, в первую очередь убедить Президента в том, что стратегия трансформации его имиджа в государственника-патриота даёт результаты», — пишет «Резидент».

На выборы в Ивано-Франковской области пришли около трети избирателей. Низкая явка обычно говорит о том, что избиратели не верят в саму систему демократического волеизъявления, зная о манипуляциях. Telegram-канал «Вертикаль» разъясняет, какие грязные схемы используются при подсчете голосов, что дискредитирует уже саму идею выборов.

«Подкуп членов комиссий, которые вкидывают бюллетени прямо на участках под носом у купленных наблюдателей, избавляясь при этом от тех, которые реально были голосами людей. Порча бюллетеней. Торможение подсчета жалобами и требованиями пересчета от одной из команд для реализации схемы.

Вся система выстраивается минимум за месяц до самих выборов и четко режиссируется. Люди покупаются и заводятся в комиссии. Юристы команд, наблюдатели сейчас активно пишут жалобы и тормозят подсчет. В это время на ДВК происходят настоящие тактические бои, а команды выстраивают схемы на каких комиссиях необходимо добиться максимального количества нарушений и необходимых результатов подсчета. Фактически сейчас на 87 округе победит тот, у кого будет больше админресурса… Простому народу лучше не знать как делаются выборы в нашей стране. Иначе ходить на участки перестанут совсем», — пишет «Вертикаль».

«Слуги народа» отступают на запад. О чем говорят довыборы в Раду Николая Тищенко во время разбирательства на том самом 87-м избирательном округе. Во внутреннем чате президентской партии Давид Арахамия написал: «Коллеги, поступила информация, что наш коллега Николай Тищенко был ранен на восемьдесят седьмом участке, предварительно ножевое — оказывается помощь».

Вскоре информация появилась в Telegram-канале «Темный рыцарь». Позже Арахамия сообщил в чате, что с Тищенко все в порядке, а «деза» была запущена специально для выявления члена фракции, сливающего информацию. Сами авторы «Рыцаря» в ответ сообщили, что именно Давид Арахамия лично предоставляет им информацию.

«История с раненым Тищенко — это просто очень хитрый ход Арахамии, чтобы отвлечь подозрения от себя. Потому что «сливает» информацию в телеграм он», — комментирует ситуацию «Темный рыцарь».

Блогер Анатолий Шарий считает, что голосование и подсчет голосов в 87-м округе являются показательными. В дальнейшем такие манипуляции президентская сила будет использовать и на других выборах.

«Всё это показывает совсем другое — что власть осваивает методы всех предшественников. И что последующие избирательные кампании будут такими же «легитимными». Тем более, реальная война идёт всего за ~30% электората — остальные уже просто устали во всём этом участвовать. Ближайшая такая громкая гонка будет в Харькове, втором городе Украины — вот там и посмотрим, до чего докатятся «слуги», — пишет Шарий.

Учитывая стабильное падение рейтинга президента и его партии, им в дальнейшем всё сложнее будет удерживать власть или переизбираться. Поскольку для многих из них на кону стоит многое «тяжелым трудом нажитое», для удержания власти не будут брезговать ничем. Главное — не как голосует избиратель, а кого одобрит посольство США, закрыв глаза на манипуляции.

Ну а украинскому избирателю, наблюдающему за этими схемами, остается всё меньше поводов вообще появляться на избирательных участках.