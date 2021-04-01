На Украине зафиксирован новый антирекорд по смертности от COVID-19. По данным Минздрава Украины, за минувшие сутки умер 421 человек. Накануне умерли 407 человек, что тоже было очередным антирекордом. С начала пандемии заболели больше 1,6 млн украинцев

Рост заболеваемости

На Украине продолжается рост заболеваемости. Глава Минздрава Максим Степанов на своей странице в Facebook сообщил, что по состоянию на 1 апреля в стране зафиксировано 17 тыс. 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

«В частности, заболели 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 тыс. 160 человек», — написал Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

В ближайшее время ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране только ухудшится, считает Степанов. На брифинге 31 марта министр отметил, что «прогнозируется рост числа больных, как следствие — числа госпитализации в ближайшие одну-две недели…». Минздрав Украины ожидает резкого ухудшения ситуации с COVID-19 © AP, Evgeniy Maloletka

При этом украинские СМИ уже сейчас сообщают о серьёзных проблемах с койко-местами, об очередях скорых, выстраивающихся у больниц, о нехватке коек с кислородным обеспечением.

Степанов на брифинге отметил, что «главное сейчас — соблюдение всех карантинных мер, мир другого не придумал».

«Готовьтесь дома умирать»

Сейчас на Украине в «красной» зоне карантинных ограничений находятся 11 регионов. Самая напряжённая ситуация наблюдается в Киеве, где занятость коек с кислородным обеспечением составляет 85,8%. Это самый высокий показатель по стране. Также критическая ситуация с заполненностью койко-мест в Житомирской, Одесской и Киевской областях.

Как сообщил ранее Степанов в интервью «Радио Свобода»*, по всей Украине сейчас циркулирует более агрессивный британский штамм вируса. Среди инфицированных много молодых пациентов, чего не было в первую волну, и многие из них тяжело переносят заболевание.

Ситуацию может спасти только жёсткий локдаун, считает ведущий инфекционист Украины, внештатный советник Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. В интервью УНН 30 марта она назвала ситуацию «кошмарной»: во многих больницах не хватает кислорода для пациентов, больные, по её словам, «лежат вповалку — как мёртвые, так и живые». Готовьтесь умирать дома: Голубовская высказалась о ситуации с COVID-19 на Украине © Голубовская/Фейсбук

«Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать», — сказала Голубовская.

Впрочем, карантинные меры сейчас ужесточаются. В Киеве полный локдаун вводят с 5 апреля, а уже с 1 апреля в столице закрываются продуктовые ярмарки и рынки. Локдаун также вводится в Николаеве, Львове и Днепре. Судя по всему, жёсткий карантин ожидает и другие города.

Худшее впереди

Пик эпидемии коронавирусной инфекции на Украине ещё только грядёт, с увеличением заболеваемости будет расти и смертность, худшее впереди. Об этом 30 марта сказал иммунолог Андрей Волянский в комментарии Vesti.ua. По его словам, пик будет в апреле, и только в мае, когда переболеет большая часть населения и сформируется коллективный иммунитет, COVID-19 начнёт отступать.

Иммунолог отметил, что спасением могут стать майские праздники — было бы разумно, если бы людям дали выходные с 1 по 10 мая. Однако, отметил он, «у власти будет большое искушение объявить всеукраинский локдаун в апреле из-за сильного роста заболеваемости». Минздрав не доверяет обещанной Зеленским «украинской вакцине от COVID-19» © Facebook, Виктор Ляшко

Стоит напомнить о проваленной вакцинации, пока привились только немногим более двухсот тысяч человек, а вторую дозу получили буквально единицы. Ситуация могла бы складываться по-другому. Политэксперт Елена Броницкая заявила в эфире телеканала «Первый Независимый», что ответственность за провал вакцинации на Украине в первую очередь несут три человека — президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Ситуация могла бы быть совсем иной. Броницкая напомнила, что глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук ранее договорился о возможности производить российскую вакцину «Спутник V» на заводе «Биолек» в Харькове. По словам эксперта, если бы производство запустили, то сегодня украинцы уже вакцинировались бы своей вакциной.

Кто виноват

Власти и система здравоохранения явно оказались не готовы к третьей волне эпидемии. Об этом сказал сопредседатель партии ОПЗЖ Юрий Бойко.

«Месяц назад на пафосных форумах власть рапортовала, что победа над коронавирусом близка. Отечественная система здравоохранения подготовлена к новым испытаниям. Все профинансировано, вакцина законтрактована, кислородных аппаратов и коек хватает. Сегодня, когда началась новая вспышка, выясняется, что ничего не сделано», — заявил политик, чьи слова приводит сайт партии. Геополитика вместо здоровья. Ситуация с COVID-19 на Украине близка в катастрофе

Бойко отметил, что сроки вакцинации в стране сорваны.

«Производства нет, когда будут новые импортные поставки — непонятно. Страна с многомилионным населением ждёт каждую мизерную порцию завозных вакцин. В больницах нет мест для приёма больных коронавирусом, не хватает аппаратов ИВЛ. Медики с долгами по зарплате», — обрисовал он ситуацию.

Политик подчеркнул, что в этой ситуации власть оказалась абсолютно беспомощной и теперь перекладывает ответственность на мэров городов и местные советы: «заставляет их принимать решения о введении локдаунов, дополнительном финансировании больниц, помощи медикам, компенсации предпринимателям и работникам, а за невыполнение грозит проверками и санкциями».

Что делать

Бойко рассказал о том, что надо было бы сделать правительству: инициировать внесение изменений в бюджет, увеличить финансирование медицины, наладить производство вакцин в стране. Кроме того, нужно снизить тарифы и выделить денежную помощь людям, дать дешёвые кредиты и налоговые каникулы для бизнеса.

«Ничего не сделано. Вместо этого на внеочередной сессии парламента власть жалуется на хулиганов, которых она сама воспитала. А требования ОПЗЖ поддержать социальные законопроекты, которые могли бы кардинально изменить ситуацию, помочь экономике, людям и громадам, остаются без рассмотрения», — констатировал политик.

Он добавил, что «в этот тяжёлый период Украине нужна профессиональная власть, которая выведет страну из кризиса и поможет справиться с эпидемией, а не команда "наблюдателей", которые хотят ни за что не отвечать и всё контролировать».

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.