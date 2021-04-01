Апелляционный суд Парижа отменил решение международного арбитража, который обязал Россию выплатить более $1 млрд «Ощадбанку» за имущество в Крыму. Это первый случай, когда европейский суд встал на сторону России в деле об активах на полуострове

О решении суда сообщило 30 марта Министерство юстиции РФ.

«В принятом сегодня решении Апелляционный суд Парижа поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала», — указывалось в сообщении российского Минюста. Парижский суд отменил решение по делу Ощадбанка об активах в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

В 2016 году украинский «Ощадбанк» подал иск к России со ссылкой на соглашение между странами о поощрении и взаимной защите инвестиций. «Ощадбанк» требовал от России компенсации убытков в связи с потерей имущества банка после присоединения Крыма к РФ.

В ноябре 2018 года «Ощадбанк» заявил, что арбитражный суд в Париже удовлетворил его требования, назвав решение суда «беспрецедентным». В целом арбитраж удовлетворил исковые требования «Ощадбанка» на сумму в $1,3 млрд плюс проценты, которые должны были быть начислены к моменту погашения требований.

Теперь же это решение отменено.

«Российской Федерации удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно крымское отделение "Ощадбанка", были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций», — указывалось в сообщении Минюста от 30 марта.

Таким образом, решение парижского суда подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права.

«Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых "украинских инвесторов", которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях», — гласило сообщение Минюста РФ.

Но на Украине не теряют надежды. На Украине в школьных учебниках отказались от Крыма © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

Сильный аргумент

Ссылка на то, что инвестиции истцов были сделаны еще в советский период, когда Украина и РФ были единым государством, а значит, эти инвестиции не могут попадать под защиту двустороннего инвестиционного соглашения двух стран, не уникальна. Ее Россия использует и в ряде других «крымских» споров. В частности, об этом изданию РБК сообщил партнер адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Андрей Горленко, участвовавший в этом деле на стороне РФ.

Другой юрист — руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова в комментарии этому же изданию отметила: скорее всего, решение суда в Париже основано на прямой трактовке соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций.

«Соглашение вступило в силу 27 января 2000 года, но в соответствии со ст. 12 данного соглашения оно применимо к инвестициям, осуществленным инвесторами одной из договаривающихся сторон на территории другой договаривающейся стороны начиная с 1 января 1992 года. Если Минюст РФ доказал, что инвестиции были сделаны до 26 декабря 1991 года, то есть в момент существования СССР, то РФ и Украина как самостоятельные участники международных правоотношений на тот момент не существовали, поэтому говорить о каком-либо статусе этих инвестиций действительно невозможно», — цитирует ее РБК.

Дело «Ощадбанка» — не единственное дело, касающееся крымских активов и жалоб на их потерю от украинских компаний. В целом в международных судах рассматриваются дела на исковую сумму, превышающую, по оценке Минюста РФ, $13 млрд. Третейские суды по этим делам заседают не только в Париже, но и в Женеве, Стокгольме и Гааге. Кулеба обсудил Донбасс и Крым с госсекретарем США © Facebook, Dmytro Kuleba

При этом есть вероятность того, что суды могут прийти к выводу, что соглашение о защите инвестиций неприменимо к отношениям России и Украины, поскольку украинские компании делали инвестиции на своей территории — когда Крым находился в составе Украины. Осложняет позицию Украины и тот факт, что официальный Киев продолжает считать полуостров своей территорией.

Впрочем, у Украины есть и свои, довольно сильные контраргументы.

Сильный контраргумент

В «Ощадбанке» по поводу решения суда в Париже не отчаиваются. Там назвали решение суда в Париже «ошибочным с точки зрения права и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах».

«При вынесении решения парижский Апелляционный суд не учел особенности защиты прав иностранных инвесторов в соответствии с международными соглашениями и их соотношение со средствами защиты, которые предлагает арбитраж. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о правильности применения процессуального законодательства и полномочий апелляционного суда», — указывалось в сообщении «Ощадбанка» от 30 марта.

В свою очередь, бывшая заместитель министра иностранных дел Украины, советник главы правления НАК «Нафтогаз» Елена Зеркаль уверена, что в деле активов «Ощадбанка» в Крыму точка не поставлена.

«Предлагаю не реагировать на эту новость эмоционально, а вспомнить дело компании ЮКОС и понять, что тактика РФ очень предсказуема и понятна. Они всегда пытаются затянуть процессы и отсрочить исполнение всеми возможными средствами. И учебник с описанием методов для этого у них не меняется», — написала Зеркаль в Facebook 31 марта.

Она рассказала, что в 2014 году Россия проиграла дело ЮКОСа. В результате 10-летней тяжбы в арбитраже в Гааге РФ обязали выплатить компенсацию в размере $50 млрд. Россия обжаловала это решение и через полтора года Окружной суд Гааги отменил решение арбитража.

«Но уже в феврале 2020 года Апелляционный суд Гааги отменил эту "перемогу" и подтвердил вердикт: Россия должна заплатить. При этом за время этой тяжбы капают проценты, и сумма выросла до 57 млрд и продолжает увеличиваться», — написала Зеркаль. Суд разрешил «Нафтогазу» не платить 72 млрд в бюджет Украины © Нафтогаз Украины | Нафтогаз Украины | Перейти в фотобанк

В то же время она указала, что РФ не сдалась и обратилась с жалобой в Верховный суд Нидерландов. На рассмотрение этого дела уйдет еще несколько лет.

«А пока акционеры ЮКОСа охотятся за активами РФ, нам нужно набраться терпения и готовиться, что судебные дела украинских компаний тоже будут длиться многие годы, и это не парад "перемог", а последовательные битвы», — подчеркнула Зеркаль.

Она призвала «привыкать к медленности международного судопроизводства и продолжать защищать как нарушенные права инвесторов, так и суверенные права Украины».

Впрочем, сильный контраргумент Украины касается не столько желания и нацеленности на длительную борьбу в судах, сколько того, что, в отличие от «Ощадбанка», многие из украинских компаний — а с РФ судятся «Нафтогаз Украины», «Укрнафта», «ДТЭК Крымэнерго», структуры олигарха Игоря Коломойского — были созданы после развала СССР, а некоторые из них и вовсе после вступления в силу двустороннего соглашения о защите инвестиций.

И тут уже дело за судами. Будут ли они учитывать, что инвестиции были сделаны компаниями в то время, когда Крым был украинским, или тот факт, что Киев до сих пор считает Крым своей территорией (что ставит под вопрос применимость к вопросу соглашения о защите инвестиций между Украиной и Россией), или же нет.

В любом случае будет интересно.