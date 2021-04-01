Арсен Аваков - один из главных тяжеловесов украинской политики, каждое заявление которого внимательно анализируется, и, прекрасно понимая медийный интерес к своей персоне, Арсен Борисович умеет использовать этот фактор в собственных политических целях

Много лет назад Аваков начал использовать соцсети для популяризации тех или иных своих идей и сегодня по праву считается одним самых популярных блогеров Украины (почти 433 тысячи подписчиков). Так что глава МВД отлично понимает, каким инструментом в политике являются соцсети, когда и зачем ими пользоваться.

Почему грустит Зеленский, а Аваков защищает русский © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Итак, один из главных политических архитекторов майданной, милитаристской, русофобской Украины внезапно заговорил об огромной пользе русского языка. Точнее, посвятил этой теме весьма объёмный текст, в котором вступил в завуалированную дискуссию с теми, кто требует продолжения политики квотирования и вытеснения русского языка из пределов Незалежной.

Не секрет, что сейчас на Украине принята целая серия дискриминационных законов, резко сокращающих использование русского языка в сфере образования, в СМИ, в общественном пространстве и, разумеется, на государственной службе. Аваков же под надуманным предлогом дискуссии с некими «пропагандистами Русского мира» настаивает, что русский язык Украине необходим.

И в этом угадывается истинный адресат его возражений — украинские ультранационалисты, поскольку настоящим «пропагандистам Русского мира» мысли господина Авакова о русском языке вообще мало интересны. В их понимании он не отличается от Турчинова, Яценюка, Порошенко и прочих авторов госпереворота и войны на Украине. То есть его мнение может интересовать лишь как показания подсудимого.

Однако специфика общения с украинскими националистами состоит в обязательном присутствии русофобской шизофрении, потому и фразы Авакова несут в себе элементы расщепления сознания: «Старший по происхождению украинский язык, безусловно, богаче, образней и ярче русского, спорьте, кто желает, но нашей украинской культуре принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе писавших на русском. Почему мы, украинцы, должны отказываться от языка Гоголя, Квитки-Основьяненко, Шевченко, Носова, Зощенко, Булгакова, Виктора Некрасова и сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей?»

Начнём с известного каждому непредвзятому учёному факта, что разделение восточноевропейских славянских языков датируется XIV-XVI веками, а до этого на территории Руси язык был общий. А уж насколько он похож на русский или украинский, каждый может решить самостоятельно, просто просмотрев аутентичный текст, скажем, «Слова о полку Игореве». И князья были русские, и «Русская Правда» Ярослава Мудрого, и государство называлась Русь, а не Укрь или иная Хрень.

Испорченный праздник. Кому на Украине нужен скандал вокруг Тараса Шевченко? Шевченко никогда себя «украинцем» не называл. Вышеперечисленные были писателями русскими (фактически вся проза Шевченко написана на русском языке), иногда причисляемыми к южнорусской литературной школе.

Путая этническое или географическое происхождение и принадлежность к той или иной культуре, Арсен Аваков занимается очевидным передёргиванием. Скажем, автор данной статьи, как и господин Аваков, по происхождению армянин, но все мои книги написаны на русском языке, и сам себя я отношу к русской культуре.

«Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие НАШЕГО русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться», — пишет в своём послании Арсен Аваков, но опять-таки лукавит.

Русский язык в понимании украинских националистов является одним из главных недругов украинского национального государства, будучи наследием «колонизации», «русификации», «советизации». И поскольку классический национализм моноэтничен, в качестве средства его самоидентификации выступает прежде всего языковой фактор.

Аваков, скорее, говорит об «украинской политической нации» — двуязычных политических наций в мире хватает (например, бельгийцы). Но в том-то и проблема, что после так называемого «Евромайдана» и при самом непосредственном участии свежеиспечённого тогда главы МВД Украина резко метнулась в сторону самой дремучей бандеровщины. А одним из первых деяний новой власти стала отмена языкового «закона Кивалова-Колесниченко», после чего полыхнуло по всему Юго-Востоку.

Каким образом Аваков хочет дать «свободно развиваться русскому языку», который майданным законом «Парубия-Порошенко» загнан в рамки языкового гетто, не говорится. Но реальное положение дел свидетельствует, что против родного языка большей половины населения страны выступает практически вся находящаяся у власти «национал-патриотическая» тусовка. Организованная в последнее время травля русскоязычных продавцов, педагогов, врачей и прочих сограждан никак не свидетельствует в пользу тезиса Арсена Борисовича о «свободном развитии русского языка», а небезызвестная Лариса Ницой с ходу обозвала господина Авакова «клоуном», чтобы не фантазировал попусту. Золото, элитное вино и миллионы на счетах: Аваков подал ежегодную декларацию © avakov.com/Yulia Babych

Не осталась безучастной к умственным упражнениям министра и иной популярный «светоч украинской национальной идеи» — Ирина Фарион.

«Этот человек, — заявила она об Авакове, — не является носителем ни украинских ценностей, ни украинского мировоззрения, ни моделей украинской поведения. Поэтому он так дистанцируется от украинского языка, поэтому он придумывает для себя совершенно бессмысленные теоретизирования на тему, что такое русскоязычные националисты».

И особо подчеркнула: «Если ты украинский националист, то первым твоим признаком является безупречное владение украинским языком». Чем, как мы знаем, Арсен Борисович похвастаться не может.

В общем, маниловские рассуждения министра МВД не про реалии сегодняшней Украины, и явно не про завтрашние. Так в чем же смысл резонансного заявления опытного политика? Надо полагать, оно не столько о языкознании, сколько о текущем положении дел в стране.

Что касается ситуации нынешней, то она вполне очевидна. Президент Владимир Зеленский (к команде которого на данный момент принадлежит глава МВД) популярность среди русскоязычных избирателей стремительно теряет. Виной тому среди всего прочего и политика насильственной украинизации, которая происходит на фоне продолжающихся тарифомора, войны, пандемии и экономического кризиса. Аваков как бы протягивает измученному и разочарованному избирателю Зеленского «руку дружбы»: мол, в правительстве ещё есть разумные люди, а значит, не всё потеряно.

В среднесрочной перспективе можно предположить, что политические объединения, которые ориентируются на русскоязычных избирателей Юго-Востока (в первую очередь ОПЗЖ и Партия Шария), ждёт окончательная зачистка. Таким образом, сотни тысяч голосов граждан Украины останутся без своего представительства, а подобной бесхозяйственности рачительный пастух допустить не может. Необходимо создать политический симулякр, который ещё некоторое время будет канализировать надежды многократно обманутых людей.

Одной из очередных сосок-пустышек может стать проект, вобравший в себя остатки «регионалов», каких-нибудь либеральных «жидобандеровцев» и прочих русскоязычных соглашателей. О планах создания подобной партии недавно упоминал и оппозиционный украинский политик Олег Царёв. Разумеется, лично Авакову возглавлять проект незачем, но обеспечить информационное сопровождение, силовое прикрытие и лояльность власти ему вполне под силу. А со временем и в случае успеха он может получить свою собственную «золотую акцию» в Верховной Раде.

Гарант «достижений» Майдана. Психическая атака Арсена Авакова © mvs.gov.ua Дениса Шмыгаля находится в очень сложной ситуации: его состав вполне может стать коллективным «козлом отпущения» за все экономические провалы последнего времени. То есть информационная и подковерная борьба за позиции в новом составе уже началась, и Авакову приходится озаботиться впрок.

Будучи сильной политической фигурой, которой прозападное лобби откровенно опасается, человеком очень состоятельным (то есть в перспективе подлежащим политической утилизации «олигархом»), а также неформальным союзником находящегося под жестким давлением Игоря Коломойского, ему приходится вести весьма непростую, многослойную игру.

Быть нужным всем — весьма непростая наука, и менее всего про выдуманный господином Аваковым «слобожанский русский язык», которому министр тоже уделил некоторое место в своём многословном послании. Генерировать интересные Метрополии идеи для продолжения войны (в посте Аваков говорит об антироссийской пропаганде на русском языке), попытаться заручиться симпатиями части отчаявшихся русскоязычных избирателей, продолжать контролировать значительную часть силовиков и неонацистских группировок — всё это перспективный задел для продолжающейся игры.

Русский язык не только до Киева доведёт, но и помогает Арсену Борисовичу основательно окопаться на Печерских холмах.