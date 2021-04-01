США должны пойти на компромисс по «Северному потоку – 2» ради укрепления отношений с Германией, заручившись уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину, считает американский эксперт

Байдена призывают к компромиссу в вопросе «Северного потока – 2»

Администрация президента США Джо Байдена должна идти на жертвы в вопросе строительства газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) ради укрепления отношений с таким союзником, как Германия. Такое мнение выразила руководитель исследований в области внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шакки в статье, опубликованной 28 марта на сайте американского либерального журнала «Атлантик».

«Наличие союзников требует жертв, основанных на общих ценностях. Это не означает, что другие демократические страны должны каждый раз делать то, что хотят Соединенные Штаты. Администрация Байдена должна пойти на компромисс по "Северному потоку – 2", заручиться уступками, которые успокоят Центральную Европу и Украину, а затем забыть эту устаревшую обеспокоенность. Отнюдь не показывая, что "Америка вернулась", наша бескомпромиссная позиция препятствует углублению союзнического взаимодействия по более важным проблемам», — считает Шакки. Кость Бондаренко: «Северный поток – 2» не отменяет транзит газа через Украину © РИА Новости, Нина Зотина

По ее версии, «если Байден хочет противостоять Китаю, нужно чем-то пожертвовать» для укрепления отношений с Германией. «Разногласия по СП-2 происходят в тот момент, когда США добиваются от европейцев более интегрированного союзнического подхода к Китаю», — отметила эксперт. Она считает, что Вашингтон стоит перед выбором между обеспокоенностью действиями России и консолидацией американских союзников. «Администрация находится на волоске от выбора неправильного варианта», — уверена Шакки.

Она подчеркнула, что «восстановление глобального лидерства США не должно происходить за счет ближайших друзей страны». Эксперт отметила, что нынешняя администрация проявляет «главный недостаток внешней политики эпохи Обамы: высокомерное предположение, что другие страны не понимают своих собственных интересов». Она также считает «атавизмом противодействие США "Северному потоку – 2"» в связи с интеграцией европейских газовых рынков. «Просить германское правительство пожертвовать своими внутригосударственными целями было бы лицемерно, учитывая, что Байден в своей внешней политике уделяет первостепенное внимание защите американских рынков. США ожидают, что другие страны пойдут на трудные внутренние компромиссы, не желая делать это сами», — подчеркнула Шакки.

Госдеп продолжает угрожать Германии санкциями

Вашингтон будет усиливать санкции против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток – 2», заявил 28 марта госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью CNN. По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема завершения строительства газопровода из России. «Мы считаем, что это (строительство газопровода. — Прим.) плохая идея, и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии», — сказал Энтони Блинкен. Он отметил, что аналогичной позиции придерживается и Конгресс США. «Согласно американскому законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры», — подчеркнул шеф Госдепа.

При этом 25 марта в интервью телеканалу Euronews Блинкен заявил: «В первую очередь важно то, что Германия является одним из наших ближайших союзников и партнеров. Тот факт, что у нас есть разногласия из-за СП-2 и они реальны, не влияет и не повлияет на партнерство и отношения в целом».

Примечательно, что в тот же день немецкая газета Der Tagesspiegel отметила: надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, а первая личная встреча госсекретаря США Энтони Блинкена со своим немецким коллегой Хайко Маасом на конференции министров иностранных дел НАТО в Брюсселе «не стала хорошим предзнаменованием». «Активный» и жесткий акцент госсекретаря Соединенных Штатов на теме газопровода помешал планам немецкого правительства «тактично» обсудить данный вопрос, указывает Der Tagesspiegel. «Даже противники трубопровода в Германии категорически против экстерриториальных санкций США», — подчеркнула газета. Марунич: Давление США на «Северный поток-2» — политическая манипуляция © РИА Новости, Владимир Трефилов

В свою очередь, официальный представитель МИД Германии Андреа Зассе, комментируя слова Блинкена о санкциях, заявила 29 марта: «Мы приняли к сведению заявление госсекретаря Блинкена в конце прошлой недели. Что касается нашей позиции по проекту, то… наша позиция остается неизменной». Как известно, из всех политических сил, представленных ныне в Бундестаге (парламенте) ФРГ, резко против российско-немецкого газопровода выступают только зеленые, находящиеся в оппозиции. Правда, иногда им составляют компанию отдельные представители правящего Христианско-демократического союза (ХДС).

Так, 31 марта в интервью изданию Wirtschaftswoche депутат Бундестага от ХДС, координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что необходимо ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток – 2», поскольку реализация проекта, по его словам, является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства. При этом он добавил, что Соединенные Штаты ждут от Германии не только изменения риторики, но и конкретных действий в этом направлении. «Европейский суверенитет не должен быть неправильно понят», — уточнил он. «Сильная Европа — да. Изоляции от США — нет», — заключил Байер.

«Северный поток – 2» будет достроен в этом году — «Газпром»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в этом году, заявил журналистам в пятницу, 26 марта, председатель совета директоров «Газпрома», председатель российского координационного комитета форума «Петербургский диалог» Виктор Зубков. «Работа активная идет, там осталось совсем немного, — сказал он. — Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось». По его словам, работы выполнены на «90-92%».

Комментируя сообщения немецкой прессы о том, что Берлин в переговорах с Вашингтоном якобы поднял вопрос об укреплении энергетического сектора Украины, Зубков отметил: «Юридически все контракты заключены и с Украиной, и с другими компаниями». «Главное — закончить СП-2 и продолжать поставлять те объемы газа, которые предусмотрены в контрактах, поставлять через Украину, и никто эти вопросы не снимает», — добавил он. Отвечая на вопрос, планируется ли пересмотр контрактов с Украиной, он сказал: «Нет, я думаю, что нет».

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков отметил в этой связи, что, хотя американские санкции уже никак не могут повлиять на сроки строительства СП-2, риски для проекта остаются. Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Риски переносятся со стадии строительства в стадию ввода проекта в эксплуатацию. Потому что за ввод в эксплуатацию отвечает не только российская, но и немецкая сторона. Пока они заявляют, что выполнят свои обязательства. И американцы пока не вводят санкции, запрещающие предоставление разрешения на ввод проекта в эксплуатацию, потому что эти санкции уже будут напрямую против Германии, а не против России и российских компаний. Вместе с тем американцы продолжают давить на европейских партнеров, несмотря на то что в Белом доме сменилась администрация. Но пока, думаю, шансы у СП-2 хорошие: его достроят и подготовят к вводу в эксплуатацию к новому отопительному сезону. К сентябрю достоят обе нитки, а через два месяца все будет готово уже для работы», — заключил эксперт.

«Академик Черский» готов начать укладку труб

В среду, 31 марта, российский трубоукладчик «Академик Черский» встал у точки в датской экономической зоне к юго-востоку от острова Борнхольм, где лежит конец второй нитки «Северного потока – 2» со стороны России. Данные навигационных порталов о местоположении судна совпадают с координатами, которые указывало ранее Датское морское ведомство. Днем ранее судно покинуло район Куршской косы неподалеку от Калининграда, где проходили последние ходовые и предэксплуатационные испытания, и, как сообщил оператор проекта, отправилось на достройку газопровода. Трубоукладчик добрался до места работ за сутки.

Ранее к точке возобновления работ прибыли суда «Мурман» и Vengery. Им предстоит помочь трубоукладчику поднять на борт конец трубопровода, чтобы после его подготовки продолжить строительство. «Академик Черский» будет работать на нитке с самым протяженным недостроенным участком. Ему предстоит уложить на нитке «А» в датских водах 68,5 километра газопровода, а в немецких — 16,5 километра. При этом трубоукладочная баржа «Фортуна» уже прошла на нитке «В» больше половины датского участка — 26,5 км. Ей осталось достроить 23,5 км в водах Дании и 13,9 км — в немецких. Поскольку скорость работы второго трубоукладчика выше, работы на обеих ветках могут быть завершены одновременно.

Многие аналитики ожидают, что после начала работ по укладке труб СП-2 власти США введут санкции против судна «Академик Черский» — как это раньше было сделано в отношении баржи «Фортуна». «Газпром» еще до вступления в силу расширенных американских санкций в отношении проекта начал использовать при достройке газопровода в основном суда российских компаний. Но это не спасло от гонений два судна немецкого предприятия, которые ранее участвовали в достройке СП-2. Польские власти на минувшей неделе начали процедуру отмены регистрации под флаг страны судов Krebs Geo и Krebs Jet. Кроме того, на сайте Морской администрации в Гдыне говорится, что у этих судов истек срок действия охранных документов, а без них нельзя выйти в море.

Krebs Geo и Krebs Jet обеспечивали доставку персонала на борт трубоукладчиков и осуществляли контроль над охранными зонами в районе строительства лишь до декабря 2020 года. Несмотря на это, замминистра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский заявил 26 марта: «Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом СП-2. С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки». По данным навигационных порталов, Krebs Jet находится в Висмаре, а Krebs Geo в начале марта стояло в Ростоке.