В конце марта Кабмин Украины расширил список товаров, запрещенных для ввоза из РФ. Запрет вступает в силу с апреля. В перечень санкционных товаров добавили пшеницу, масло подсолнечное, моющие и чистящие средства, бумагу газетную в рулонах или листах, туалетную бумагу, тележки, оси, колёса (вагонная продукция) и некоторые другие позиции

Как ни странно, но на седьмой год так называемой войны с Россией Украина закупает у «агрессора» не только нефть, уголь, газ и электроэнергию (поставки которой возобновились в этом году), но и ряд бытовых товаров. Основой же российского экспорта на Украину в прошлом году стали минеральные продукты (41% всего экспортного объема).

При этом список российских товаров на Украине окажется еще шире, если учесть те, что идут транзитом через Белоруссию, где часто переупаковываются как белорусские товары. Россия входит в тройку основных торговых партнеров Украины, хотя за прошлый год товарооборот между странами и просел на 35% из-за пандемии и карантина. Зеленский снял санкции с крымского вина и башкирской соды © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Тем не менее, украинских вагоностроителей с Крюковского завода недавно уличили в закупке колёсных пар российского производства, а это уже прямой удар по Виктору Пинчуку, который пытается продать свои колеса «Укрзализныце» по цене в два-три раза выше рыночной. Теперь в новом списке запрещенной российской продукции мы видим вагонные колёса.

Что же касается пшеницы и подсолнечного масла, то по этим позициям Украина сама является крупным экспортером. Пшеница и масло идут на экспорт, а это повышает цены на внутреннем рынке. Главным экспортным продуктом Украины остается подсолнечное масло — $5,3 млрд, а его крупнейшими покупателями являются Индия и Китай. В России после недавнего повышения цены на подсолнечное масло были ограничения и дополнительные пошлины, что сдерживает рост цены.

Поскольку масло в РФ дешевле, это открывает ему путь на Украину, пусть даже контрабандный.

«Внутри страны масло у нас дорогое — фактически по мировым ценам или даже выше (ведь есть еще НДС, а по экспорту масла компании получают его возмещение). В итоге бутылированное подсолнечное масло у нас дороже, чем во многих восточноевропейских странах… Высокие цены в украинской рознице открывают путь для поставок российского масла, что нашим компаниям невыгодно», — комментирует запрет на импорт российского масла экономист Алексей Кущ.

По его словам, лоббизм присутствует и в запрете на российские моющие средства, которые заходят на украинский рынок. Тормозит экономику: сколько Украина теряет из-за спада промышленности © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Украина исторически считалась житницей, а пшеничное поле стало фактически символом страны. Однако последние годы хорошую пшеницу гонят на экспорт, а аграрии всё чаще предпочитают пшенице подсолнечник, кукурузу и рапс — культуры, быстро истощающие почву. Пшеница, которая идет на украинский внутренний рынок, как правило, низкого качества.

Хорошую пшеницу «житница» всё больше закупает и преимущественно в Белоруссии (а это зачастую российская пшеница). В 2020 году Белоруссия поставила Украине пшеницы почти на 1,8 млн долларов, или 48% ее украинского импорта. Запрет украинского Кабмина пока не касается Белоруссии, но, учитывая охлаждение отношений с Минском, здесь можно ожидать аналогичных ограничений. Напрямую же из РФ поставки пшеницы были мизерными.

Основной удар из-за расширения списка запретных российских товаров получит украинская печатная индустрия. Как ни парадоксально, но большая часть украинской русофобской пропаганды и националистических газет печатаются на российской бумаге. На ней также печатается большинство украинских школьных учебников.

На российской бумаге печатается даже само постановление о запрете ввоза российской газетной бумаги в издании «Правительственный курьер». Поставляют газетную бумагу прежде всего российские комбинаты в Сыктывкаре, Соликамске и Кондопоге. Для России экспорт на Украину составлял 3,1% общего экспорта бумажных и картонных изделий в 2019-2020 годах ($140 млн). На втором месте по импорту бумаги у Украины стоит Белоруссия. Золотарев: Украина рвет связи с важнейшими экономическими партнерами © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Из-за развития электронных изданий бумажная печатная продукция и без того медленно умирает, а такой удар может ее и вовсе похоронить на Украине.

Глава украинской Ассоциации издателей периодической прессы Алексей Погорелов просто шокирован этой новостью и даже называет запрет диверсией против украинских газет.

«Мы все в шоке — это совершенно безответственное и непродуманное решение. Из России импортируется около 90% газетной бумаги… Если Кабмин оперативно не исправит ситуацию, то печать газет в Украине остановится. При этом не потому, что такое решение приняли в России. А потому, что так решили украинские чиновники», — говорит Погорелов, попутно надеясь достучаться до премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы запрет отменили.

По словам Погорелова, российская бумага дешевле, кроме того, найти замену на мировом рынке достаточно сложно, даже если переплачивать в несколько раз. В ближайших к Украине странах (за исключением Белоруссии и России) газетной бумаги производится очень мало, и она поставляется по заранее оговоренным квотам. Для украинской печатной индустрии придется везти бумагу из Канады или Китая, если не откроется пошире белорусская «форточка».

Если какой-либо товар не закупается в значительных объемах, то запрет не имеет никакого смысла, кроме очередной демонстрации антироссийской политики. Если же он критически важен для населения или украинской промышленности, он найдет способы попасть к потребителю.

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И, конечно, «словацкий газ» — тот же российский газ, но с наценкой. Старая добрая контрабанда на Украине тоже процветает.

Для РФ украинский рынок не является критически важным. Внесенные Киевом в список российские товары экспортируются преимущественно в другие страны. Для украинского же бизнеса и рядовых потребителей подобные запреты предполагают лишь рост цен и, как следствие, устранение доступных альтернатив и сужение возможности выбора.