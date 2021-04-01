В День смеха и юмора, 1 апреля, украинцам придется столкнуться с совсем не шуточными изменениями в своей жизни. Коронавирус на Украине разгулялся не на шутку. В день заболевают практически столько же человек, сколько в РФ, но при населении в четыре раза меньше. За сутки 407 граждан Украины скончались от этой напасти

Вакцинация же тем временем буксует. По данным на 30 марта, вторую прививку получил второй человек. Цифра поражает — на конец марта полностью вакцинированных украинцев аж два человека. Вся партия закупленной Минздравом в Индии вакцины для бедных стран CoviShield использована для первой дозы прививки, а поставки следующей партии откладываются на неопределенный срок, как заявил 24 марта глава парламентского комитета Верховной Рады по вопросам медицинской помощи Михаил Радуцкий. В итоге даже вакцинация малоэффективной вакциной нескольких тысяч человек может оказаться напрасной и не поспособствует выработке иммунитета.

По этой причине украинцев будут снова закрывать в локдауне. В Киеве полный локдаун вводят с 5 апреля, но уже с 1 апреля закрываются продуктовые ярмарки и рынки. Локдаун также вводится в Николаеве, Львове и Днепре. Поскольку почти все области находятся в «красной зоне», жесткий карантин ожидает и другие города. Лошадиными дозами. Как на Украине работает черный рынок вакцин

С 1 апреля для украинцев снова вырастет тариф на газ. В феврале Владимир Зеленский после массовых тарифных протестов распорядился снизить тарифы до уровня декабря 2020 года (6,99 грн за куб), торжественно отчитавшись, как он печется о народе. Однако снизили тариф, как оказалось, лишь на два месяца — февраль и март. 30 марта МВФ потребовал снять регулирование цен на газ — должник должен выплачивать кредиты и уметь собирать дань с населения. Фонд призвал власти Украины повысить цены на газ для населения, а также избавиться от практики субсидирования домохозяйств ради «борьбы с коррупцией», так как субсидии ведут якобы к «злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности».

В рамках «борьбы с коррупцией», с 1 апреля для жителей некоторых регионов тариф на газ возрастает до 8,85 грн за кубометр, а многие малоимущие граждане лишатся субсидий. Как следствие, со следующего отопительного сезона платежка за отопление у многих превысит зарплату и пенсию.

Впрочем, и на пенсию по возрасту с 1 апреля многие украинки не смогут выйти, так как пенсионный возраст с этого дня повышается. В рамках пенсионной реформы пенсионный возраст для женщин постепенно повышают с 55 до 60 лет. С 1 апреля украинки смогут выходить на заслуженный отдых в 60 лет при наличии 28 лет стажа (в 65 — при меньшем стаже). Пенсионный возраст будет и далее постепенно повышаться, а к 2028 году для выхода на пенсию в 65 лет надо будет иметь 35 лет трудового стажа, что практически нереально для большинства украинцев, которые либо работали заграницей какой-то период, либо долгое время были трудоустроены неофициально. «Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

Первого апреля на Украине стартует призыв на военную службу. Всего планируют забрить 14 246 человек. Поскольку молодые украинцы не особо горят желанием служить, накануне, 30 марта Верховная Рада приняла закон, ужесточающий наказание уклонистов. Для трудоустройства мужчин теперь обязателен будет военный билет. В десять раз возрастают штрафы для уклонистов, которых отныне сможет отлавливать не только военкоматы, но и полиция. Как следствие, можно ожидать резкого увеличения количества молодых украинцев, стремящихся поработать на польских фермах или российских стройках, если, конечно, этому не помешают карантинные ограничения на въезд.

С 1 апреля Украина запретила ввозить из России еще 19 видов продукции. В частности в список вошли такие товары, как: пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, туалетная бумага, салфетки, и другие виды бумаги и картона. Любые запреты на импорт дешевых товаров ведут к их подорожанию на внутреннем рынке, к чему и следует готовиться украинцам.

Однако некоторые позитивные изменения обещают украинским роженицам. С 1 апреля за роды должны платить из бюджета, а не брать с роженицы. Вместе с тем, на роды повышается тариф — 10 382 грн. В эту сумму входят физиологические роды и кесарево сечение, лекарства, палата, медицинская помощь в критических состояниях. Однако, учитывая стабильное нежелание государства рассчитываться по социальным обязательствам, можно ожидать задержек с перечислением медикам заявленных средств, а, как следствие, возвращение практики неофициальных поборов с молодых родителей.

О том, что государство не спешит рассчитываться с перечислением средств, говорит и еще одно изменение, которое ожидает украинцев в апреле. С этого месяца возрастают тарифы «Укрзализныци» на пассажирские перевозки. В течение года их хотят повысить на 22%. Повышение мотивируют тем, что государство якобы не субсидирует этому государственному предприятию убыточность пассажирских перевозок за счет грузовых перевозок, а также необходимостью «индексации». В Министерстве инфраструктуры сознают, чем грозит подорожание. «После принятия предложенного проекта могут возникнуть следующие риски в виде: репутационных рисков — негативная реакция средств массовой информации; социальной напряженности в связи с ростом цен на перевозки пассажиров и багажа; временного уменьшения спроса населения и отток пассажиров на альтернативные виды транспорта», — заявили в министерстве. Бороться с этими негативными последствиями в министерстве намерены «проведением разъяснительной работы в СМИ».

Последние годы разъяснительная работа стала излюбленным и единственным способом борьбы с недовольством в народе. Именно такую тактику Офису президента советуют британские инструкторы, а в случае возникновения массового возмущения или недовольства чиновников снимают с должности за провал разъяснительной работы. Стало быть, в апреле на фоне роста цен и локдауна украинцам будут активнее промывать мозги, убеждая в необходимости платить больше, чем они зарабатывают. Не случайно после Евромайдана на Украине ходит достаточно циничная шутка: «У тебя есть целых две почки, а ты не знаешь, чем платить за газ?»