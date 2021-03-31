В конце минувшей недели, 27 марта, Владимир Зеленский своим указом «О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины» отменил указ президента Януковича от 14 мая 2013 года № 256 «О назначении А. Тупицкого судьей Конституционного суда Украины». Решение во многих отношениях знаковое

После санкций СНБО Украины 19 марта и обвинений Виктора Януковича в государственной измене за Харьковские соглашения, а ранее — в организации расстрелов мирных митингующих на майдане в феврале 2014 года и вообще, по терминологии нынешних руководителей Украины и правоохранительных структур, в «узурпации власти в 2010-2014 годах президентом Януковичем» бывшего президента и его окружение нынешняя власть обвиняет ни много ни мало в подрыве основ национальной безопасности и обороны, нарушении прав и свобод человека. Притом что к периоду правления четвертого президента Украины можно предъявить немало претензий, это выглядит как банальный «наезд» Зеленского на Януковича. Уж больно надуманно и притянуто за уши.

В связи с чем складывается стойкое ощущение, что для Владимира Зеленского находящийся уже семь лет в вынужденной эмиграции Янукович является олицетворением политического зла на Украине. Янукович, Зеленский и иные. Кто лишится недвижимости в Крыму © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

А так как обещанных посадок и приговоров, например Петру Порошенко, не предвидится, то более подходящей фигуры, на которую можно повесить всех собак за свои невыполненные предвыборные обещания, чем Виктор Янукович, Зеленскому и его команде не найти. Янукович далеко, да и слушать его оправданий никто не будет, а избиратель — вот он, на майдане Незалежности шумит. Ну, а Порошенко — тот вообще в зале заседаний парламента.

В связи с этим возникают стойкие подозрения, что чередой этих резонансных решений в отношении Януковича команда Зеленского пытается одним выстрелом убить сразу нескольких зайцев.

Во-первых, таким образом президент Зеленский демонстрирует электорату, что он не сидит сложа руки, а занимается очень важными государственными вопросами — предотвращает угрозы независимости и национальной безопасности Украины и обеспечивает права и свободы человека и гражданина, потому что, как сказано в его скандальном указе от 27 марта, «отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу…». А вот президент их ликвидирует. Пока, правда, только угрозы.

Во-вторых, нет необходимости преследовать Петра Порошенко, а значит, идти на конфликт с заокеанскими хозяевами-партнерами, которые тому явно благоволят и негласно обеспечили зонтик от любых уголовных преследований. Да и по многим вопросам при голосовании в Верховной Раде фракция «Европейской солидарности» Петра Алексеевича всегда подкинет голоса, как в случае с законом «о рынке земли». А борьба между тем идет, вот он — наглядный Янукович.

В-третьих, продолжается демонизация образа Януковича, на которого можно попытаться повесить все провалы и неудачи двух лет президентства. Это и невыполненные обещания, и абсолютно безграмотные действия в отношении кризиса на Юго-Востоке страны, на внешней политической арене и в вопросах внутренней политики — в экономике, социальной сфере, реформах, не говоря уже о никчемных мерах по борьбе с пандемией. Логика, конечно, в таких обвинениях отсутствует (Януковича уже в Украине семь лет никто не видел), но электорат, как известно, вообще логикой при голосовании не руководствуется, и в Офисе президента Зеленского это хорошо знают. От Ростова до Рублевки. Где поселился Янукович после госпереворота © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

В-четвёртых, Виктор Янукович, находящийся в России, — это еще один повод Зеленскому и Зе-команде для ужесточения антироссийской риторики, особенно на фоне обострения ситуации на Донбассе и нового витка антироссийских санкций Запада. «Во всем виноват Янукович, а его от нас в России прячут!» А в период ожидания звонка из Белого дома это, пожалуй, один из ключевых моментов, следовательно, поток русофобских, антироссийских заявлений из Киева будет только нарастать.

Пятое — это продолжение выполнения поставленной белым заокеанским хозяином задачи по так называемому реформированию судебной системы Украины. Собственно, ради выполнения этого требования так стараются и сам Зеленский, и его команда. Ведь именно на скорейшей реформе судебной системы настаивают МВФ, Белый дом, чиновники ЕС и послы «Большой семёрки». И вот Зеленский показывает, выгоняя судей КС из их кресел, что «чистит систему».

Таким образом Зеленский, одевшись в комбинезон политического охотника, убивает пять зайцев. Как ему это кажется. Потому что, стреляя по Януковичу, он на самом деле убивает не виртуального ростовского зайца, которому, прямо скажем, глубоко перпендикулярны все эти обвинения, а судебную систему Украины, сам принцип независимости судей.

Потому что судебная система — это судебная власть, самостоятельная и независимая ветвь государственной власти, действующая для разрешения на основе закона социальных конфликтов между государством и гражданами, самими гражданами, юридическими лицами, для контроля за конституционностью принимаемых законов.

По сути, команда Зеленского воплощением так называемой судебной реформы осуществляет демонтаж системы государственной власти Украины, начатый еще при Петре Порошенко.

Зачем они это делают? Возможно, и Порошенко, и Зеленский не занимались бы этим, если бы не их абсолютная зависимость от коллективного Запада, который одним из условий финансовой помощи Киеву ставит скорейшее проведение реформы судебной системы. Ну а эти, Порошенко и Зеленский, реформируют, как умеют, — с помощью, как говорится, топора и гильотины, виртуальных, конечно.

Но судебная система — это не просто одна из ветвей власти в государстве, это еще один из блоков, формирующих фундамент суверенитета государства.

Остатки украинской судебной системы, со всеми ее недостатками и пороками, все еще продолжают оставаться элементом суверенности, позволяющим здравым силам Украины благодаря справедливым судебным решениям сопротивляться оккупации своей страны Западом.

Так или иначе, но украинская судебная система иногда выносит решения, идущие вразрез с указаниями с Банковой, а вернее с Танковой (теперь улица Сикорского), где размещается комплекс посольства США. Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость? © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

Вот и решения судей Конституционного суда тоже не всегда соответствуют ожиданиям действующей власти и ее западных хозяев. Что и подтверждает Зеленский с Зе-командой, когда отменяет указы Януковича о назначении судей КС. Зеленский тут не правды ищет, а просто и грубо подчиняет якобы независимый высший судебный орган — Конституционный суд — лично себе. И в этом и есть главная трагедия момента.

Поэтому за «наездами на Януковича», скорее всего, перед Зеленским и Ко стоит задача избавиться от непокорных представителей судебной власти, после чего завершить так называемую судебную реформу, а именно превратить украинский суд в инструмент, гарантирующий реализацию политических и экономических интересов Запада на территории Украины.