Два года назад прошел первый тур выборов президента Украины. Победа Зеленского не была ещё предопределена, Порошенко мог рассчитывать на победу. Но важнее было другое – лидером кампании он уже не был, и чтобы преодолеть тенденцию между турами, должно было произойти нечто необычайное. Оно произошло, но, как известно, в совершенно обратную сторону

Стоит напомнить основную интригу первого тура выборов и основные тенденции, которые тогда обозначились.

Перспективы Зеленского

По итогам первого тура было уже ясно, что социальный заказ украинского общества состоял в том, чтобы поменять властную элиту. Особенно украинцев достал Пётр Порошенко. Но и положение лидера было крайне неустойчивым.

Во-первых, при очень высоком уровне узнаваемости у Зеленского не было буквально никакого политического лица.

Нет, все знали, что «95-й квартал» едко и точно шутит в адрес украинских политиков, что нравилось избирателям. Миллионы украинцев видели сериал «Слуга народа» и довольно серьёзно относились к виртуальной «программе» Василия Голобородько. Но надо же было понимать, что Зеленский не то же самое, что роли, которые он играл? Видимо, нет. Тем более что Зеленский был соавтором и сорежиссёром шоу и фильма.

Во-вторых, и это более существенно, до самого последнего момента существовал высокий риск того, что избиратели Зеленского просто не придут на избирательные участки. Тем более что такие случаи уже бывали неоднократно. Например, у «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко были высокие межвыборные рейтинги, которые так и не удалось реализовать на выборах.

Кстати, лидерство в первом туре выборов только усугубило эту проблему: вера избирателей в победу кандидата обычно сильно их демотивирует — всё равно же победит…

Ну и первое место с результатом несколько выше 30% само по себе победы не гарантирует. В случае значительного антирейтинга кандидат может «зависнуть» на этом показателе. У Зеленского, правда, особого антирейтинга не было.

Положение Порошенко

У Петра Алексеевича было две проблемы.

Во-первых, он действительно очень надоел избирателям. Притом что он действительно выдающийся политик, он же стал воплощением тех черт украинских политиков, которые стали ненавистны гражданам, — необязательность, непоследовательность, обман избирателей и политических партнёров, покрывание коррупции… Вряд ли он как-то особенно выделялся во всех этих номинациях, но… избирателям надоело.

Во-вторых, были сигналы относительно того, что он сам не особенно верит в свою победу. «Керченский инцидент» и попытка сорвать выборы путём введения военного положения очень сильно ударила по уверенности даже его сторонников в том, что он и правда сумеет победить. А ещё более негативно отразилось на его имидже то, что он не довёл дело до конца. Ну, объявил военное положение, надо было закончить… Между тем, даже жители областей, охваченных военным положением, особых отличий не заметили. «Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!» (с).

Правда, даже после этого Порошенко вышел во второй тур с почти 16% голосов, но обеспечить более чем двукратный рост рейтинга президента, стабилизировав при этом рейтинг его основного конкурента, было задачей, мягко говоря, нетривиальной.

Катастрофа Юлии Тимошенко

Ну, не то чтобы катастрофа… Хотя нет. Именно катастрофа.

Украинские избиратели ревнивы и не прощают поражений. Тем более поражений во втором туре. А именно такая беда случилась с Юлией Владимировной на выборах 2010 года. Для Петра Симоненко, например, поражение на выборах 1999 года имело последствия трагические — в качестве серьёзного кандидата на пост президента он уже не рассматривался.

То, что Тимошенко пошла по пути лидера коммунистов, вроде бы подтвердили выборы 2014 года, которые, как известно, вообще окончились в один тур, не дав ей ни единого шанса.

Однако избирательная кампания 2019 года изначально проходила в атмосфере возрождения Тимошенко. Да, у избирателей были к ней претензии, но:

во-первых, к Порошенко претензий было не в пример больше, и они были более актуальными;

во-вторых, Тимошенко задолго до начала кампании оседлала крайне болезненную для людей тему коммунальных тарифов.

Всё шло к тому, что Тимошенко при поддержке Игоря Коломойского легко выйдет во второй тур и там уже выпотрошит Петра Алексеевича, как каплуна. Но вмешался фактор Зеленского, и Юлия Владимировна с такой реальной перспективой президентства опять вынуждена была распрощаться. Уже навсегда.

Оппозиция

Если бы оппозиция, представляющая Юго-Восток Украины, вышла на выборы единым фонтом, то у её кандидата был бы шанс выйти во второй тур.

Даже после того, как лидером стал Зеленский, также опирающийся на голоса Юго-Востока, Юрий Бойко и Александр Вилкул в сумме получили 15,8%. Единый кандидат мог потеснить Порошенко. В случае поражения кандидата от оппозиции у неё сохранялись возможности продолжить борьбу на парламентских выборах и получить «блокирующий пакет» в новом составе Рады. Но ничего не вышло.

Раскол оппозиции на «Оппозиционный блок» и ОПЗЖ был обусловлен желанием Рината Ахметова подыграть Порошенко, с которым он нашёл общий язык. Порошенко, видимо, боялся Бойко даже больше, чем Тимошенко. И неудивительно, что Виктор Медведчук считал «Оппоблок» и партию «Наши» Евгения Мураева (он, кстати, так и не стал кандидатом) предателями.

Четвёртое место Бойко и мобилизация электората Юго-Востока в поддержку Зеленского после первого тура сильно ослабила возможности ОПЗЖ, за что партия расплачивается по сей день. Ахметов, кстати, тоже ничего не выиграл. Продолжение известно. Спустя три недели президентом стал Зеленский. И теперь даже известно то, что редкие эксперты прогнозировали в те дни 2019 года — Зеленский стал худшим отражением Порошенко. Но в те дни казалось, что в Украине наступает утро.