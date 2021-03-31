Во вторник, 30 марта, в Украине произошел «разбор полетов» касательно погрома здания Офиса президента, устроенного сторонниками осужденного националиста Стерненко. После бурной дискуссии, длившейся несколько часов, парламент осудил беспорядки на Банковой 20 марта и принял к сведению, что это было просто хулиганство, а не публичная акция нацистов

Выступление глав МВД и СБУ. Виноват Путин

Голосованию нардепов предшествовали выступления руководителей силовых ведомств — главы СБУ Ивана Баканова и Национальной полиции Игоря Клименко. В СБУ, по заверениям Баканова, знали о том, что события могли принять радикальный характер, и потому направили в полицию сигнал об этом за три дня до акции.

«Сразу после события 20 марта мы предоставили дополнительную информацию в отношении организаторов и активных участников акции протеста, в том числе фото- и видеоматериалы, которые, я уверен, легли в основу уголовного дела, которое сегодня расследуется Нацполом», — сказал Баканов. «Пусть попробуют»: сторонник Стерненко пригрозил властям, обвинившим его в хулиганстве © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Главный эсбэушник и по совместительству друг детства президента Зеленского не упустил возможности поспекулировать на излюбленной для властей теме — российской угрозе, подчеркнув, что Кремль использует подобные акции в своих интересах, а их участники могут стать орудием дестабилизации страны, даже не подозревая об этом. Интересно, что Россию Баканов также обвинил в организации «тарифных майданов» — акций протеста, прокатившихся зимой текущего года по стране, против грабительских тарифов на услуги ЖКХ. Здесь важно, что официально зафиксирована точка зрения СБУ: те, кто недоволен тарифным грабежом, определенно являются продажными наймитами российских спецслужб.

Руководитель Нацполиции Игорь Клименко сопроводил свой доклад видеорядом того, как митингующие жгли фаерами надпись «Администрация президента Украины», на которой расположен герб Украины, а также разрисовывали граффити здания. Впрочем, тональность его выступления была примирительной, хотя он обвинил организаторов акции в нарушении достигнутых договоренностей с правоохранителями. По словам чиновника, большинство собравшихся стремились к мирному протесту, а в хулиганских выходках из 1500 человек участвовали лишь 5%. Но самое главное, полиция предотвратила план провокаторов, стремившихся показать насилие стражей порядка над активистами.

Сенсационной подробностью обросла история про свастику — оказывается, ее нанесли на фасад Офиса президента уже после завершения протеста. Получается, что сторонники Стерненко как бы ни при чем и снова можно все списать на провокации России. Хотя фотографии со свастикой появились в СМИ и социальных сетях практически сразу. Очевидно, что власть не хочет подводить митингующих под статью о пропаганде тоталитарных режимов, за которую полагается до 10 лет лишения свободы, и потому придумана версия о том, что свастика нарисована была позже, то есть к митингующим как бы отношения не имеет. Сторонники Стерненко призвали «отбивать своих» у суда в Киеве © Facebook, Рух Опору Капітуляції

Пока что подозрения выписаны 10 митингующим по ч. 4 ст. 296 УК Украины — хулиганство с применением оружия, предусматривающей наказание от 3 до 7 лет тюрьмы. Впрочем, дело уже де-факто стали спускать на тормозах, поскольку всех подозреваемых выпустили под домашний арест.

Парламентские слушания, лишенные содержания

Уточняющие вопросы, заданные руководству силовиков народными депутатами, были на редкость неинтересными и ничего не дали для улучшения понимания картины произошедшего 20 марта.

Затем уже выступали сами парламентарии, но останавливаться на их речах подробно не имеет никакого смысла. Представители «Слуг народа», естественно, называли инцидент вандализмом, не имеющим ничего общего с мирной акцией. При этом утверждалось, что все виновные должны понести ответственность, независимо от их прошлых заслуг и степени патриотизма. Тезис, в общем-то, верный, но непохоже, что Зе-команда действительно собирается покончить с практиками избирательного правосудия, укоренившимся при ее предшественниках.

В свою очередь, националистическая оппозиция в лице «Европейской солидарности» и «Голоса» пыталась сместить акценты на якобы проявленную несправедливость в отношении различных ветеранов и активистов, а также выставить разрисовывание граффити Офиса президента своеобразной невинной шалостью. Апофеозом всего этого стало выступление «майданной» активистки Виктории Сюмар, с трибуны Рады произнесшей матерные выражения в адрес президента России (по версии адептов Порошенко, агентами Кремля являются «Слуги»). Под конец обсуждения экс-президент сцепился в выяснении отношений с депутатами монобольшинства, что едва не спровоцировало драку.

По итогам резолюцию поддержали 237 депутатов: 219 «Слуг» и союзная им депутатская группа «Доверие». В ее тексте, помимо осуждения акции протеста 20 марта как насильственной и подрывающей основы демократии, содержался призыв к правоохранительным органам обеспечить полное, объективное и непредвзятое расследование инцидента, установить его организаторов и заказчиков, среди которых могут быть представители политических партий. Организаторы акции в поддержку Стерненко в Киеве анонсировали новую «академию уличного протеста» © REUTERS, Viacheslav Ratynskyi

Версии и выводы

Отметим, что касательно организации погрома Банковой существует три версии:

1. Причастность бывшего президента Петра Порошенко — ее уже тиражировали лояльные ОП СМИ, телеграм-каналы и блогеры. Порошенко, конечно, мечтает о возвращении во власть и работает на «подогревание» ситуации со Стерненко. Здесь позиция «порохоботов» совпадает с «соросятами», близкими к экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун, которой осужденный убийца небезразличен ввиду личных предпочтений.

2. За хулиганскими выходками мог стоять министр МВД Арсен Аваков, контролирующий часть радикальной националистической улицы. Ходят слухи, что он имеет премьерские амбиции и с помощью данной ситуации стремится укрепить свои аппаратные позиции в правительстве, в частности влияние на Зеленского.

3. К провокации причастен кто-то непосредственно из Офиса президента, чтобы посредством такого шоу отвлечь граждан от катастрофических провалов во внутренней политике и замедлить падение рейтингов Зеленского.

Парламентские слушания по «Стерненко-майдану» тоже скорее напоминали некое представление, чем обсуждение серьезного вопроса. Ответ на самый важный вопрос — кто же в действительности стоит за «перформансом» 20 марта, так и не прозвучал. Хотя и времени, и ресурсов для того, чтобы ответить на него, у Украины более чем достаточно. Была бы политическая воля…

Те, кто наблюдал все происходящее в Раде со стороны, не могли не заметить важную деталь обсуждения: все было специально организовано таким образом, чтобы просто заболтать проблему с помощью мастеров политического эпатажа, не приблизившись к разгадке тайны. Ибо, как бы ни пытались повесить и это безобразие на Кремль, поверить в такую версию могут исключительно люди с чересчур больным воображением.