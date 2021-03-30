Одноногий дьявол Курт Фон Готтберг и его белорусский рейх

На всенародную партизанскую войну в Белоруссии европейские нацисты могли ответить только террором, который не дал ровно ничего. И тогда глава СС Белоруссии придумал поистине дьявольский план

Древний короткий меч германцев «сакс» образует земную ось с севера, обозначенного символом свастики эзотерического общества «Туле», на юг, где расположена прародина человечества — «адамова голова». Разящий клинок пронзает гидру, змеиные головы которой бессильно ломают ядовитые зубы о германскую сталь, водворяющую прочный мир. Вокруг символа — венок из дубовых листьев.

Один из первых нагрудных знаков «За борьбу с партизанами» в январе 1944 года получил обергруппенфюрер СС Курт фон Готтберг.

Фюрер Белоруссии

Жизнь на чаше весов: Первый белорусский «бацька» и русский партизан Пётр Машеров © РИА Новости, Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк Вильгельма Кубе. Наместник был взорван во сне в собственной постели магнитной миной английской конструкции, прикрепленной к пружинам кровати.

«В результате гнусного покушения подлых еврейско-большевистских убийц пал жертвой гауляйтер Кубе. Мы, национал-социалисты, скорбим о верном последователе фюрера и честном боевом товарище».

«Беларусская газэта» в оккупированном Минске имела скудный тираж, населением употреблялась в основном на упаковку, раскурку и в отхожих местах. Но делалась газета профессионально. В Киеве главные редакторы похожей газеты «Українське слово» были расстреляны за непрофессионализм. Так что немногочисленные читатели «Беларусскай газэты» обратили внимание, что некролог был опубликован аж на четвертый день после гибели гауляйтера.

Но вопросов о профессионализме никто не задавал, потому что автором был новый наместник в Белоруссии, чье имя внушало населению ужас.

Загадка убийства Кубе

Советская пресса рассказала о смерти Кубе куда раньше. «Красная звезда» вышла с передовицей певца мести фашистским оккупантам Ильи Эренбурга.

Увидеть Минск и умереть: Жизнь и смерть генерал-комиссара Белоруссии Вильгельма Кубе © commons.wikimedia.org, Bundesarchiv, B 145 Bild-F051633-0017

Неизвестного мстителя в Москве проверял лично министр госбезопасности СССР генерал Меркулов. Результатов ждал не только Эренбург, но и преемник Кубе, чтобы удостовериться, как именно теракт будет подан противником. Убедившись, публично признал, что вражеские агенты хозяйничают в глубоком тылу, в самом Минске. Фон Готтберг расписался в том, что в резиденции имперского наместника, охранявшейся двенадцатью телохранителями, полицией, СС и полевой жандармерией, работала горничной жена сотрудника НКВД, которая до войны служила в центральном аппарате ВКП(б) БССР.

Подобное признание было скандальным и могло снизить боевой дух фронта и тыла. Зачем же Готтберг сеял пораженческие настроения? В Национальном архиве Белоруссии хранится отчет Альберта Гоффмана, оперпуполномоченного канцелярии НСДАП, который по указанию рейхсляйтера Бормана приезжал в Минск расследовать деятельность Кубе.

Подпольный миллионер

Гоффман стучит, что Кубе во время расстрела заложников в гетто публично сочувствовал обитателям и раздавал детям конфеты. Что у него столуются артистки минского театра, которым Кубе делает подарки. Что он открыто ворует, занимается мародерством и даже организовал в Минске настоящий черный рынок, где казенное имущество и дефициты распространялись подпольно и по заниженным ценам. Гоффман раскрыл, что Кубе приказал оформлять конфискованный антиквариат как б/у, драгоценные металлы и камни как лом, установил золотой курс в три марки за грамм золота.

Свой среди своих: Как советские партизаны ждали боя курантов © РИА Новости, Леонид Коробов | Перейти в фотобанк

Отдельно жаловался на начальника полиции Белоруссии, Курта фон Готтберга, который занимался черной работой непосредственно в лесах. В общем, СС не случайно допустила работать горничной у Кубе того самого «неизвестного мстителя» — Елену Мазаник, ставшую за ликвидацию Кубе Героем Советского Союза.

Черный кардинал

Подвиг храброй советской диверсантки отнюдь не умаляет то, что о ней знал Курт фон Готтберг. Подобное бездействие спецслужбы всего мира допускают повсеместно, если речь идет о том, чтобы руками врага убрать «своего».

Готтберг был человеком Гиммлера, а рейхсфюрер прямо на пышных похоронах Кубе заметил о его гибели: «Это просто счастье для фатерлянда!» Фюрер же прощаться с гауляйтером вообще не пришел.

Фон Готтберг знал, что большевистский агент готовит убийство наместника, был заинтересован в ликвидации Кубе. Он убежденно и хладнокровно вот таким способом чистил ряды НСДАП, в дело которой верил.

С момента своего перевода в аппарат СС в тылу восточного фронта опытный партаппаратчик обложил своего соперника сетью осведомителей-«фауманов». И выписал из Вены целую команду высочайшего уровня «сыскарей», мастеров агентурной работы.

Проворонить Елену Мазаник было для них делом невозможным.

QUI PRODEST?

Готтберг знал о планах советской диверсантки, позволил ей осуществить задуманное, дал ей уйти к своим, убедился, что враг не упомянул его имя и только тогда опубликовал в «Беларусская газэте» «новость» о смерти Кубе. Убил трех зайцев: убрал конкурента, занял его место и вычистил ряды партии от перерожденца. Это был поистине «черный» кардинал черного ордена СС.

На официальной фотографии, сделанной в Минске в 1943 году перед величественным зданием гестапо (Дом правительства БССР), Готтберг принимает военный парад с начальником полиции и СС России-Белоруссии, обергруппенфюрером Эрихом фон дем Бахом — командующим всеми антипартизанскими силами от генерал-губернаторства до восточного фронта. Через год, в 1944-м, Бах руками власовцев РОНА раздавит восставшую Варшаву. В знак благодарности за службу расстреляет их командира, ваффен-бригаденфюрера Бронислава Каминского за мародерство, а прессе объявит, что он был убит польскими партизанами. Оккупированный Киев: неразгаданные тайны советского подполья © deus1.com

Таким был аппарат СС. Фон дем Бах, главный «силовик» рейха в славянских колониях, был такой же мародер, как и Кубе, только масштабом побольше.

«Mistvieh, Verräterisches Schwein!» («Грязная скотина, предательская свинья!») — орал на весь Нюрнберг в 1946 году на него подсудимый международного трибунала Герман Геринг. Ярость рейхсмаршала понятна: фон дем Бах согласился тайно сотрудничать с трибуналом и показывать, как скажут. Он и показал, что антипартизанские операции, сопровождавшиеся геноцидом мирного населения, совершались силами… Вермахта. За помощь союзникам в проведении Нюрнбергского процесса эсесовский убийца пошел свидетелем обвинения.

Черная работа черного генерала.

Курт фон Готтберг на фотографии, сделанной в 1943 году в Минске, стоит за спиной фон дем Баха. В этом месте пора сообщить еще одну важную деталь образа главного врага белорусских партизан: он инвалид. Всю войну он прошел без ноги, на протезе. Это был сильный враг, из прусских помещиков, с детства приученный своими руками забивать домашний скот.

Обучение науке убивать фон Готтберг завершил на западном фронте в 1916 году в Верденской мясорубке.

На окончание той войны фон Готтберг смотрел, как и Гитлер, как на «ноябрьское предательство». Он вступает во фрайкор, чтобы давить «красных», а десять лет спустя — в СА и НСДАП. Уже тогда он ставит на фаворита аппаратной игры — СС и Генриха Гиммлера, ставшего его покровителем.

В автокатастрофе в 1936-м теряет левую ногу, продолжая маршировать наверх на протезе. Он не только фанатик бредовых расовых идей, но и расчетливый помещик.

Заняв место Кубе, Готтберг ведет себя как римский легат: конструирует невиданную белорусско-арийскую расу с государством БНР, правительством БЦР, штурмовиками БНКО и готтбергюгендом СБН. Он признал белорусов «арийцами», а сам себя сделал фюрером этой невиданной «нации».

Явное самоуправство и самодеятельность, которые расхитителю национал-социалистической собственности Вильгельму Кубе даже в голову не пришли бы, Готтбергу позволили исключительно безнадежная обстановка на фронте и покровительство Гиммлера. Этот «рейх» просуществовал совсем недолго, меньше месяца. Красная армия при поддержке партизан смела этот черный театр за две недели.

Игры в Наполеона были для фон Готтберга отдушиной от ежедневной, кровавой работы. Одноногий дьявол был самым опасным врагом. Он лично планировал и проводил операции по зачистке партизанских краев, приказывал расстреливать и сжигать белорусов деревнями.

Фильм Элема Климова «Иди и смотри» совсем не сгущает краски. Именно такими и были методы расчетливого, несомненно храброго, но очень жестокого уроженца Пруссии, в котором воплотился прусский дух.

Целые области он назначал «бандитскими», местных жителей убивал и депортировал, а их дома сжигал. «Убито врагов: 799 бандитов, свыше 300 подозреваемых и более чем 1800 евреев. Наши потери: 2 погибших и 10 раненых. Нам повезло!» — написано в его командирской книжке.

Последняя кровь

Потеряв свой личный рейх, фон Готтберг продолжал пользоваться покровительством рейхсфюрера. Он получил звание обергруппенфюрер, большой крест железного креста и 12-й корпус СС.

Его назначили возглавить антипартизанскую борьбу во Франции, но в ноябре 1944-го пал Париж. Все заканчивалось, пути разошлись. 12-й корпус отправился на запад, за Рейн, а экс-командующий — на север, в Шлезвиг. Готовить эвакуацию рейхсфюрера через Данию.

В приморском городе Фленсбург он закончит войну в британском плену и 31 мая 1945 года сделает свой последний выстрел. Пустит пулю в собственную голову, ибо истинное величие убийцы состоит в способности убить самого себя.