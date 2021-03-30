Ситуация на Донбассе в ближайшее время может перейти в горячую фазу - к полномасштабной войне. На это указывают и обстрелы на линии соприкосновения, и заявления украинских политиков

Энрике Менендес: ситуация в Донбассе висит на волоске — видео Леонид Кравчук заявил, что в регионе может развернуться широкомасштабный конфликт. А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

Опрошенные изданием Украина.ру эксперты проанализировали сценарии развития событий и дали свои оценки ситуации.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко:

— Вероятность перехода Вооружённых сил Украины в режим проведения операции по зачистке Донбасса — вполне вероятный сценарий. Поэтому в любой момент Украина может осуществить операцию «Вторжение», и дополнительным фактором, который может позволить ей решиться на эту авантюру, является очень серьёзное ухудшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки.

Нельзя исключить, что соответствующая отмашка со стороны определённых западных политиков для Киева может быть получена в силу целого ряда причин, опять же воспользовавшись данной ситуацией для того, чтобы постараться в противостоянии с Россией порешать свои вопросы.

Я всё-таки полагаю, что качественно ситуация сегодня отличается от предшествующих годов тем, что очень многие граждане ДНР и ЛНР получили российские паспорта, и если Украина будет проводить операцию «Вторжение», то это означает уличные бои, гибель мирного населения. Россия, полагаю, не сможет ограничиться лишь выражением озабоченности либо какими-либо другими политическими демаршами.

Я лично считаю, что в этой ситуации остаётся только единственная возможность — проведение российскими вооружёнными силами полномасштабной операции по принуждению Украины к миру.

Святослав Вышинский: кто он © Facebook, Філософ Вишинський

— У Украины нет шансов победить в прямом конфликте с Россией — у стран совершенно несравнимые военные потенциалы. Поэтому все показательные военные приготовления на Востоке являются лишь демонстрацией силы, но вряд ли Киев решится применить её в одиночку.

Если бы Украина действительно стремилась восстановить контроль над утерянными территориями, то уже давно бы начала войсковую операцию и, конечно, сделала бы это внезапно. Нерешительность же Киева вызвана тем, что там так и не дождались «звонка Байдена».

Американцы же, в свою очередь, тоже понимают, что любые телодвижения в Донбассе могут обернуться для Украины катастрофой и потерей новых территорий. Да, это позволило бы ужесточить санкции и, возможно, «похоронить» «Северный поток — 2», но такие действия лишь укрепили бы российско-китайский военно-экономический союз, вплоть до возможного вступления КНР в ОДКБ.

Иными словами, для Вашингтона эта игра не стоит свеч. Как и для Кремля, которому необходимо извлечь максимальную выгоду, играя одновременно на двух фронтах.

Донбасс: игра на нервах или подготовка к войне? © Facebook, Операція об'єднаних сил Военный корреспондент Дмитрий Стешин:

— Есть мнение, что на самом деле, если Украина возьмется наступать, она начнет это там, где мы этого совсем не ожидаем. Единственное место — короткий отрезок побережья от границы до Широкино, по Азову, и, собственно, продемонстрированы нам были лодки, восемьдесят, типа «Зодиак», десантное плавсредство, которое во всех армиях активно используется, скоростное, и не видит радар. На восьмидесяти этих лодках можно много кого перевезти и высадить на побережье. Посмотрим.

Пока все это напоминает такую пробивку, попытки раскачать ситуацию, посмотреть, как на это реагируют республики, как будет вести себя Россия. Ничего хорошего Украину не ждет в случае попытки решить эти проблемы военным путем. Это однозначно, и никаких иных вариантов развития событий быть не может.

То, что происходило в девяностых, называлось у бандитов «пробивкой». То есть проверяют службы безопасности фирмы и генерального директора на стрессоустойчивость: испугается — не испугается? Не испугались.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров:

— При президенте Зеленском, сколько он будет исполнять свои полномочия, никакого мира не будет. Это уже совершенно ясно. Потому что у него был уже вполне достаточный срок, большие возможности, он пришёл на волне большого доверия к нему.

Он подобрал вокруг себя такую команду, которая, во-первых, с одной стороны, профессионально не способна, а с другой — выполняет чётко команды западных партнёров. Не партнёров, вернее, а кураторов, хозяев. То есть американцев. А для американцев Украина не представляет никакого интереса, кроме одного — это быть тараном против России.

И всё, что сейчас делается и делалось, — это подготовка, чтобы столкнуть Украину в горячий конфликт с Российской Федерацией. Несмотря на карантин, Рада может собраться из-за ситуации в Донбассе © rada.gov.ua

Военный эксперт Владислав Шурыгин:

— Пока соблюдаются «Минские соглашения», как бы от них кто-то ни устал и как бы мы даже сами ни устали от ситуации этой дикой неопределенности. А я, например, отлично понимаю, насколько тяжело живется жителям Донбасса в условиях, когда «ни мира, ни войны» длится уже семь лет. Это изматывает. И даже в этом случае, пока Украина не нарушила «Минск», приходится, что называется, терпеть, стиснув зубы.

Но у меня есть ощущение, что Украина в ближайшее время все-таки бросится вперед, так или иначе ее спровоцируют. Как я уже сказал, такая лакомая история, чтобы окончательно сделать Россию ответственной за эту войну, принять против нее все основные решения, взять под себя обратно в узду Европу и превратить ситуацию в противостояние НАТО и России.

Это ситуация лакомая, я не исключаю, что американцы после долгого подсчета попытаются найти какой-то вариант, при котором они сохранят как минимум часть Украины и решат этот вопрос.