В 13:00 по Киеву и Москве во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины начнёт внеочередное заседание. По его окончании проведут ещё одно. На этих заседаниях парламент рассмотрит документы, связанные с государственной безопасностью. Некоторые из них косвенно касаются обострения в Донбассе

О внеочередном заседании парламента ещё 27 марта сообщил его спикер — Дмитрий Разумков.

«Первое внеочередное заседание начнётся в 13:00 в связи с обращением президента Украины», — написал Разумков в Facebook.

Он также рассказал, что среди прочих вопросов на заседании рассмотрят проект закона о предоставлении помощи застрахованным лицам в период ограничительных противоэпидемических мероприятий в отношении COVID-19.

«Сразу после его (заседания. — Ред.) окончания по инициативе 156 народных депутатов будет проведено следующее внеочередное заседание. Всего будет рассматриваться 19 законодательных инициатив», — отметил Разумков.

Некоторые из этих инициатив не порадуют рядовых украинцев.

«Призывнику приготовиться!»

Первым же документом, который рассмотрят на первом внеочередном заседании, является законопроект № 3553. Его инициатором является президент Украины Владимир Зеленский. Докладывать по законопроекту будет замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Сам проект закона Зеленский внёс в Верховную Раду ещё 28 мая 2020 года. Тогда этот документ был определён президентом как неотложный. В тот же день законопроект передали руководству украинского парламента, а также направили на рассмотрение профильного комитета. Но представление комитета о рассмотрении появилось лишь 7 сентября, а спустя неделю и один день — 15 сентября — законопроект был принят в первом чтении. И с тех пор «подвис» в парламенте.

Теперь он стоит первым в повестке дня. И этот документ вряд ли обрадует и обычных украинцев, и «владельцев заводов, газет, пароходов».

Во-первых, он предусматривает существенное — в шесть-семь раз — увеличение штрафов за нарушение военного учёта. Теперь они будут начинаться от 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, или от 34 050 грн. (почти 92 тыс. руб. — Ред.), за первую неявку по повестке и несвоевременную постановку на учёт и т.п. до 794 500 грн. (около 2,142 млн руб. — Ред.), или 700 необлагаемых минимумов, за уклонение военнообязанного или резервиста от учебных (специальных) сборов.

Примечательно, что высокие штрафы налагаются за утрату военного билета и приписного листа (от 34 050 грн. до 56 750 грн., или от 92 тыс. руб. до 153 тыс. руб.). При этом без этих документов запрещается брать на работу.

Ещё важно, что отдельно в законопроекте прописаны резервисты. Президенту новый законопроект предоставляет право призывать резервистов на полгода в «особый период». Этот период действует на Украине с 2014 года. Поэтому Зеленский может призвать резервистов в тот же день, когда новый закон вступит в силу.

Особо стоит подчеркнуть, что резервисты первой очереди могут быть мобилизованы без объявления мобилизации. А это ударит уже по карману работодателей: государство получит право не компенсировать им отсутствие работников.

Кроме того, документ существенно упрощает доставку в военкоматы (теперь они на Украине называются «территориальные центры» юношей призывного возраста). Полиция получит право доставлять юношей прямо в терцентр (по требованию военкома).

Отдельно стоит отметить, что остаётся уголовная ответственность для уклонистов. При этом из Уголовного кодекса убирается норма об административном аресте сроком до полугода.

То, что этот документ стоит первым в повестке дня первого внеочередного заседания Верховной Рады в период обострения в Донбассе, — весьма красноречиво. Это должно насторожить родителей украинских юношей.

Примечательно, что ещё одним законопроектом в повестке дня первого внеочередного заседания является законопроект, который касается Единого государственного демографического реестра и документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или её специальный статус.

Подсластить пилюлю

В то же время в повестке дня есть законопроекты, призванные хоть как-то смягчить удар по незащищённым или недостаточно защищённым слоям украинского населения. В первую очередь речь о законопроекте, который анонсировал Разумков: о помощи застрахованным лицам в период пандемии COVID-19.

Инициатором законопроекта является тоже Зеленский. 24 марта он определил этот документ как неотложный. В тот же день его получила Верховная Рада и направила на рассмотрение профильного комитета.

«Законопроектом предлагается обеспечить за счёт средств государственного и местных бюджетов выплату помощи застрахованным лицам, которые утрачивают часть заработной платы или дохода в случае внедрения дополнительных ограничительных противоэпидемических мер. При этом такая помощь застрахованным лицам будет предоставляться в случае нахождения страховщика соответствующего застрахованного лица на учёте как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории административно-территориальной единицы, на которой внедрены дополнительные ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

В то же время ряд других законопроектов в повестке дня первого внеочередного заседания Верховной Рады свидетельствует: руководство государства намерено изыскать средства на такие выплаты путём более пристального надзора за налогоплательщиками. Кроме того, вносятся изменения и в закон о «Приватизации государственного и коммунального имущества», которые касаются приватизации объектов большой приватизации.

Одним внеочередным заседанием повестка дня Верховной Рады на 30 марта не исчерпывается.

Послушать друга детства Зеленского и решить вопрос с Харьковом

Второе внеочередное заседание Верховной Рады, которое должно состояться по окончании первого, можно разделить на три блока. Первый будет касаться событий под Офисом президента 20 марта, когда националисты расписали фасад президентской резиденции и устроили беспорядки.

Перед депутатами выступят: глава Службы безопасности Украины, друг детства президента Зеленского Иван Баканов, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачёв.

Кроме того, предлагается включить в повестку дня и проголосовать за постановление Верховной Рады с осуждением событий 20 марта.

Второй блок вопросов процедурный, он касается досрочных полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и народного депутата Александра Скичко. Последний — член «Слуги народа». Скичко назначили председателем Черкасской областной государственной администрации.

Что касается Колыхаева, то этот депутат из депутатской группы «За будущее» на местных выборах 2020 года в Херсоне одержал победу и стал мэром города. Примечательно, что накануне голосования в Раде этот ещё депутат и мэр попал в скандал. 29 марта херсонские СМИ сообщили, что Колыхаев, а также губернатор Херсонской области Сергей Козырь посетили закрытую вечеринку с танцовщицами, организованную депутатом Херсонского областного совета и директором местного театра Александром Книгой.

О визите политиков стало известно благодаря соцсетям, куда выложили видео участницы мероприятия. Они пояснили, что это была вечеринка в честь Дня театра. Требования социальной дистанции и карантина при этом никто не соблюдал.

Третий блок вопросов второго внеочередного заседания Верховной Рады посвящён внеочередным выборам, которые хотят назначить на 31 октября. Это выборы главы села Шегини Яворовского района Львовской области и, что самое главное, выборы мэра Харькова.

Харьков — один из важнейших городов Украины, и результат выборов мэра этого города крайне важен для украинской власти.

В общем, на голосование 30 марта вынесены важные для страны документы. Многие из них неотложны. Поэтому неудивительно, что заседание решили провести, невзирая на непростую ситуацию с COVID-19 на Украине.