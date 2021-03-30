Во вторник, 30 марта, отмечается День святителя Патрикия - просветителя Ирландии, во всём мире более известного как святой Патрик. Этот день в православном месяцеслове появился четыре года назад - в 2017 году. И хотя День святителя Патрикия выпадает на Великий пост, любители кельтской культуры могут отметить его по-особенному

Популярная группа из Канады The Irish Rovers в своей песне Raise a glass to St.Patrick, посвящённой святому покровителю Ирландии, поёт:

He's known by all around the world both near and far away,

For everyone turns Irish now on St. Patrick's Day:

Его знают по всему миру: как близко, так и далеко,

И каждый становится ирландцем теперь в День святого Патрика.

С этим утверждением сложно поспорить: на улицах городов на разных концах земного шара 17 марта, в День святого Патрика, становится больше людей в зелёной одежде — это цвет, который ассоциируется с Ирландией ещё с XI века.

Да что там люди, в США целая река — Чикаго — меняет свой цвет на ярко-зелёный. А в 2009 году первая леди США Мишель Обама настояла, чтобы зелёным забили фонтаны в парке перед Белым домом.

Среди прочего это была и своеобразная «дань» малой родине жены президента: Обама родилась в городе Чикаго.

В США проживает большая ирландская диаспора. Ирландцем был и 35-й президент США Джон Фицджеральд Кеннеди. Кстати, до 2021 года он оставался единственным в истории католиком на посту президента США.

Нынешний глава американского государства Джо Байден тоже имеет ирландские корни. Род его матери — Кэтрин Юджинии Финнеган — происходит из Ирландии (правда, биографы спорят, из какого именно графства — Лаут или Дерри). Байден — второй католик в истории США, возглавляющий это государство.

Радостно в этот день в России и на Украине. При этом популяризировали этот праздник не столько экспаты из Западной Европы и США, сколько толкинисты, ролевики и любители кельтской культуры. Благо, их хватало ещё в те времена, когда никакой независимой Украины и Российской Федерации не было: первые «Хоббитские игрища», например, прошли в 1990 году.

Первый парад на День святого Патрика в Москве прошёл в 1993 году на Новом Арбате. Со временем он менялся, росло и количество мероприятий, посвящённых Дню святого Патрика. В последние годы в Москве да и в других городах России проходит приуроченный ко Дню святого Патрика фестиваль Irish Week, в рамках которого проводится показ ирландских фильмов, спектаклей по ирландской драматургии, фестивали ирландских танцев и многое другое.

В то же время нужно упомянуть, что дата проведения парада подчас «плавала»: несмотря на то что День святого Патрика во всём мире отмечается 17 марта, не всегда этот день выпадает на выходные.

При этом Русская православная церковь поначалу относилась к празднику сдержанно и даже чуть отрицательно: он частенько выпадал на первую неделю Великого поста, когда православным, по понятным причинам, не до увеселений. Да и в православном месяцеслове имени святого Патрика не было.

Но отдельные энтузиасты пытались исправить это положение дел. В 2004 году в храме Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена прошла первая служба, на котором читалось Евангелие на гэльском языке — языке, похожем на тот, на котором проповедовал святой Патрик.

В Санкт-Петербурге написали и икону святого в новгородском стиле.

«Я принимал участие в сообществе "Трилистник". Мне была по душе атмосфера, которую создали в этом клубе. Она привлекала тех, кто участвовал в молодёжных неформальных движениях. Как раз таким и был я. Икону мне предложил написать Сергей Смирнов (создатель местного православного клуба "Трилистник". — Ред.).

Я как раз в то время вернулся из поездки на Святую гору Афон и учился в иконописной школе при Санкт-Петербургской духовной академии. Плюс к этому мне уже довелось около трёх лет поработать смотрителем Спасо-Преображенского собора и участвовать в реставрации настенных росписей.

Материалы для иконы святого Патрика мы купили на пожертвования, собранные в храме. Святые, которые изображены на ней (Брендан Мореплаватель и Колумбан. — Ред.), считаются покровителями музыкантов и путешественников. Мне это близко. Я люблю путешествовать, а в те времена ещё и играл на больших крыловидных гуслях. По звучанию они близки к кельтской арфе», — рассказывал журналисту Василию Малашенкову художник Дионисий Макаров — член православного клуба «Трилистник».

Но дальше этого дело не продвинулось. Такая ситуация сохранялась до 2017 года.

Радостные вести

В четверг, 9 марта 2017 года, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил всем православным любителям кельтской культуры радостную весть.

«Важным вопросом, рассмотренным в рамках сегодняшнего заседания Священного Синода, стало включение в месяцеслов имен древних святых, подвизавшихся в странах Центральной и Западной Европы до 1054 года. В общей сложности в месяцеслов были включены имена более полутора десятков святых, подвизавшихся в западных странах, среди которых — святитель Патрикий, просветитель Ирландии, более известный среди верующих нашей страны как святой Патрик», — заявил он в комментарии корреспонденту агентства «Интерфакс».

Он рассказал, что формирование перечня святых шло на основании сведений об их почитании православными в западноевропейских епархиях Русской православной церкви, а также на основании традиции их почитания в других поместных православных церквах.

«При этом учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом», — указал Легойда.

Русская православная церковь стала отмечать День святителя Патрикия 17 марта. Но по старому стилю. По новому стилю это 30 марта. Так в России появилось сразу два Дня святого Патрика — один «светский» и один церковный. Или, если точнее, один католический и протестантский, а другой — православный.

В том же году 30 марта в домовом храме Российского православного университета прозвучал молебен в честь святого Патрика. Во время молебна на аналое находилась икона с изображением лика святителя.

Но и День святого Патрика, и День святителя Патрикия выпадают на Великий пост. Как же быть тем, кто хочет и пост соблюсти, и как-то по-особенному отметить этот день?

Пост — не голодовка

Православные священники накануне Великого и других постов не устают напоминать: пост — не голодовка.

«Имейте в виду, пост — это ни в коем случае не вегетарианство, не голодовка. Не утруждай своё тело постом, если ты не умеешь прощать и если ты до сих пор не расстался со злом. Проку от того, что мы от пищи воздерживаемся, а друг друга "съедаем"? Главная заповедь поста — не делать зла, совершенствоваться духовно», — ещё в 2008 году пояснял священник Александр Игнатов.

Сегодня он — настоятель храма Рождества Христова в Краснодаре.

А патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в 2019 году призвал духовенство взвешенно относиться к вопросу о постах для прихожан. Он напомнил, что формально действующий на сегодняшний день устав постов содержится в Типиконе.

Соответствующие главы этой книги восходят к ближневосточной монастырской практике. Она предусматривает не только воздержание от скоромных продуктов, но и многие дни сухоядения — запрета на приготовленную пищу — и даже некоторые дни полного воздержания от еды.

«Современный человек, особенно если он не приучен к посту, и тем более в условиях мегаполиса, не способен соблюдать пост в полной мере согласно упомянутым предписаниям. Ситуация усугубляется тем, что популярные газеты и светские сайты, желающие как-то осветить тему поста, размещают перед Великим постом "постные календари" именно в изложении упомянутой ближневосточной практики. В итоге обыватель смотрит на постные предписания как на некую невыполнимую экзотику», — отмечал патриарх.

Он призвал духовенство к вдумчивой пастырской работе с прихожанами, индивидуальному подходу, «чтобы каждый из них участвовал в посте, особенно в Великом посте, — участвовал по мере своих сил, но участвовал непременно».

Так как же быть тем, кто любит и ценит ирландскую культуру и в то же время хочет соблюсти пост — пускай и не по монастырскому уставу? Ведь если католикам и прихожанам некоторых протестантским церквей на День святого Патрика делается послабление, то православным в День святителя Патрикия никаких послаблений нет.

Что есть и что пить?

В православном календаре 30 марта по монастырскому уставу предписано сухоядение. Но, помня слова патриарха Кирилла, тем, кто решился соблюсти Великий пост, можно порекомендовать такое ирландское блюдо, как боксти.

Делается оно из картошки. Ниже — рецепт из популярного дублинского ресторана Gallagher's Boxty House — «Дом боксти Галлахера», расположенного неподалёку от такой достопримечательности, как Мост Полпенни.

Шеф-повар ресторана Патрик Галлахер в 2010 году записал на видео процесс приготовления этого традиционного ирландского блюда. Для боксти понадобится: 200 г тёртого картофеля, 200 г пюре, 240 г муки, щепотка соли и перца и пол-литра воды. В своём рецепте Галлахер использует молоко, но для поста оно не подходит. Разве что можно взять какое-либо растительное молоко.

Впрочем, важно помнить, что блюда в пост всё же должны быть и скоромными, и скромными.

Кстати, картофель, который ирландцы так любят, сыграл в истории этого народа роковую роль — эпидемия фитофтороза, а также экономическая политика правительства вигов вызвала An Gorta Mór — Великий голод 1845-1849 годов. Он привёл к бегству многих людей с Зелёного острова.

Одними из бежавших были предки 35-го президента США — Кеннеди.

Ну а вместо тёмного ирландского пива Guinness (или любого другого ирландского пива), которое принято пить в этот день, можно выпить столь же тёмный, но безалкогольный напиток — кофе «Ирландский крем». Важно подчеркнуть: речь не о коктейле, а именно об ароматизированном кофе, который можно купить, и по вполне демократичной цене.

Но в любом случае важно помнить о духовной стороне поста. Ведь еда здесь не главное.

И если уж 17 и 30 марта кому-то в память о былой молодости или любимой кельтской культуре хочется чего-то ирландского, то можно порекомендовать почитать «Исповедь» святителя и его «Послание воинам короля Коротика». Они были написаны в V веке.

«Я — Патрик, последний грешник и последний неуч, чего не скрываю», — начинал эти труды человек, который сегодня считается покровителем Ирландии и Нигерии.

Он прогнал из Ирландии змей, проповедовал в краю с сильным влиянием друидов и самобытной дохристианской культурой (и как проповедовал: количество христиан в Ирландии, по данным 2016 года, — около 84%) и считается отцом ирландской литературы (кстати, один из выдающихся представителей последней — Джонатан Свифт — был настоятелем Собора святого Патрика в Дублине). Жизнь этого почитаемого и католиками, и православными, и протестантами святого может многому научить современных людей.