Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ясно дал понять «партнерам» из соседней Украины - полуострову водные подачки не нужны. В ближайшее время засуха перестанет быть проблемой, а республика сможет забыть о нехватке воды

Всё благодаря поддержке президента Владимира Путина, который выделил Крыму 50 миллиардов рублей.

Без вас разберемся

Новое русское чудо: Что представляет собой водозабор на реке Бельбек © Пресс-служба правительства Севастополя Леонид Кравчук, первый президент Украины, заявил: Украина рассмотрит вопрос подачи воды на полуостров, если в Крыму случится гуманитарная катастрофа. Если перевести язык политика на простой, получается следующее: как начнут наши обожаемые крымчане, страдающие от гнёта России, умирать без воды, так мы начнем думать, как бы эту воду дать.

На заявление экс-президента отреагировал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что такие условия звучат цинично, а Украина давно упустила свой шанс дать воду полуострову.

Немного фактов. В 2014 году Крым лишился днепровской воды, которая обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Перекрыв Северо-Крымский канал, соседняя страна лишила якобы своих невинно оккупированных граждан воды.

А вот те, кого Украина называет «оккупантами», на самом деле беспокоятся за крымчан и семь лет преображают полуостров. Россия намерена за несколько лет решить водную проблему полуострова. На эти цели выделено 50 млрд рублей. Для сравнения: собственные доходы бюджета Крыма в 2020 году составили 60 млрд. рублей.

«Проблема нехватки воды будет очень актуальной до лета 2021 года, такие засушливые периоды случаются на полуострове раз в 7-10 лет, — поясняет Виктор Тарасенко, глава Крымской академии наук. — Северо-Крымский канал давал нужный объем воды, но в 2014 году его перекрыли. Сейчас принимаются стратегические решения, которые помогут грамотно управлять водными ресурсами. Средства, выделенные правительством нашей страны, дадут результат».

Воды хватит

Путин едет в Севастополь спасать город от засухи © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Деньги будут направлены на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения. Ученые изучат и разведают водозаборы для увеличения использования подземных вод. Будут построены две опреснительные установки — в Ялте и в Сакском районе. Каждая сможет давать около 20 тысяч кубометров воды в сутки. Будет создана система очистки сточных вод для повторного использования. Появятся 10 новых буровых установок для работы с подземными источниками. Планируется создание 30 новых скважин, будет вестись разработка месторождений подземных вод. И два основных мероприятия уже реализованы.

Снег и засуха: Что происходит с водой в пересохшем Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

«Безусловно, водозаборы необходимы, чтобы решить водную проблему, но этого недостаточно, — заявляет Геннадий Самохин, преподаватель Крымского федерального университета, спелеолог. — Нужно заниматься очисткой сточных вод, контролировать паводковые воды из рек Крыма, грамотно относиться к подземным источникам, чтобы забор воды не привел к засолению почвы. Только если все работы будут выполняться комплексно, ситуация изменится в лучшую сторону».

Северо-Крымский канал пустует уже семь лет. В Красноперекопском и Джанкойском районах он давно зарос кустами и деревьями. Поэтому строятся водозаборы, планируется очистка сточных вод, появятся новые источники воды. И пока жители Украины продолжают слушать разглагольствования о воде, в Крыму пьют артезианскую воду и уверенно смотрят в будущее.