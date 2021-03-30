Всё благодаря поддержке президента Владимира Путина, который выделил Крыму 50 миллиардов рублей.
Без вас разберемся
В конце марта Леонид Кравчук, первый президент Украины, заявил: Украина рассмотрит вопрос подачи воды на полуостров, если в Крыму случится гуманитарная катастрофа. Если перевести язык политика на простой, получается следующее: как начнут наши обожаемые крымчане, страдающие от гнёта России, умирать без воды, так мы начнем думать, как бы эту воду дать.
На заявление экс-президента отреагировал депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что такие условия звучат цинично, а Украина давно упустила свой шанс дать воду полуострову.
Немного фактов. В 2014 году Крым лишился днепровской воды, которая обеспечивала до 85% потребностей полуострова. Перекрыв Северо-Крымский канал, соседняя страна лишила якобы своих невинно оккупированных граждан воды.
А вот те, кого Украина называет «оккупантами», на самом деле беспокоятся за крымчан и семь лет преображают полуостров. Россия намерена за несколько лет решить водную проблему полуострова. На эти цели выделено 50 млрд рублей. Для сравнения: собственные доходы бюджета Крыма в 2020 году составили 60 млрд. рублей.
«Проблема нехватки воды будет очень актуальной до лета 2021 года, такие засушливые периоды случаются на полуострове раз в 7-10 лет, — поясняет Виктор Тарасенко, глава Крымской академии наук. — Северо-Крымский канал давал нужный объем воды, но в 2014 году его перекрыли. Сейчас принимаются стратегические решения, которые помогут грамотно управлять водными ресурсами. Средства, выделенные правительством нашей страны, дадут результат».
Воды хватит
Правительство Российской Федерации подготовило список мероприятий, на которые будут потрачены 50 млрд рублей. Эти деньги позволят получат 310 тысяч кубометров воды в сутки. Сегодня суточная нехватка Симферополя — около 100 тысяч кубометров воды в сутки. То есть благодаря федеральным деньгам столица Крыма и ряд других городов будут обеспечены водой даже без водохранилищ.
Деньги будут направлены на мероприятия по снижению потерь в сетях водоснабжения. Ученые изучат и разведают водозаборы для увеличения использования подземных вод. Будут построены две опреснительные установки — в Ялте и в Сакском районе. Каждая сможет давать около 20 тысяч кубометров воды в сутки. Будет создана система очистки сточных вод для повторного использования. Появятся 10 новых буровых установок для работы с подземными источниками. Планируется создание 30 новых скважин, будет вестись разработка месторождений подземных вод. И два основных мероприятия уже реализованы.
Речь идет о строительстве двух водозаборов: на реке Бельбек для Севастополя и Бештерек-Зуйского для Симферополя. Первый обеспечит почти половину нужд города-героя в воде, второй даст четверть от необходимого объема воды. И на это было потрачено около 12% выделенных средств.
«Безусловно, водозаборы необходимы, чтобы решить водную проблему, но этого недостаточно, — заявляет Геннадий Самохин, преподаватель Крымского федерального университета, спелеолог. — Нужно заниматься очисткой сточных вод, контролировать паводковые воды из рек Крыма, грамотно относиться к подземным источникам, чтобы забор воды не привел к засолению почвы. Только если все работы будут выполняться комплексно, ситуация изменится в лучшую сторону».
Северо-Крымский канал пустует уже семь лет. В Красноперекопском и Джанкойском районах он давно зарос кустами и деревьями. Поэтому строятся водозаборы, планируется очистка сточных вод, появятся новые источники воды. И пока жители Украины продолжают слушать разглагольствования о воде, в Крыму пьют артезианскую воду и уверенно смотрят в будущее.