Главные статьи Основного закона нарушаются властями в ежедневном режиме. Одним из примеров этого стали недавние кадровые решения украинского президента

Президент Владимир Зеленский уволил задним числом неугодных судей Конституционного суда Украины, которые были назначены еще при Викторе Януковиче. Эти волюнтаристские действия вызвали шок у экспертов в области права — особенно в сочетании с санкциями против украинских граждан, которые вводятся на заседаниях СНБО. Ведь украинская власть демонстрирует обществу воинствующий правовой нигилизм, а ее инициативы полностью противоречат положениям Конституции Украины, что грозит стране новыми тяжелыми потрясениями.

Впрочем, эта ситуация навряд ли удивила большинство украинских граждан, ведь основные статьи Конституции практически никогда не соблюдались на практике, превращая ее в набор мертвых фраз. Несмотря на сравнительную прогрессивность конституционных статей, которые принимались при участии искренних сторонников демократии, среди которых можно упомянуть имя Владимира Чемериса.

Украинцы и прежде знали, что Конституция страны не работает. Ее статьи действовали только на бумаге, а их благозвучные формулировки не соответствовали суровой прозе реальности. Однако ситуация серьезно изменилась в худшую сторону. Несмотря на то что Конституция Украины имеет высшую юридическую силу, ее основные тезисы принципиально противоречат политике украинской власти, подчеркивая системное беззаконие в государстве.

Все добрые пожелания, изложенные в Основном законе страны, звучат как издевательство над положением бесправных и бедных людей. Ведь этот документ разрабатывался для нужд только что сформировавшейся социальной элиты, чтобы узаконить масштабный приватизационный захват собственности, присвоенной альянсом бывших партийных функционеров и криминальных цеховиков.

Уже первая статья Конституции — «Украина является суверенным и независимым, демократическим, социальным, правовым государством» — никогда не выдерживала критической проверки реальностью. Пафосные слова «человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью» воспринимались обществом с плохо скрытой иронией. А сентенция о том, что обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью украинского государства, и вовсе выглядела в глазах народа циничной шуткой.

15-я статья Конституции гласит: «Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Никакая идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена. Государство гарантирует свободу политической деятельности, не запрещенной Конституцией и законами Украины». Эти слова звучат сейчас прямым вызовом украинскому правительству, которое преследует оппозицию, подавляет медиа и стремится унифицировать общество в русле националистического мейнстрима.

24-я статья заверяет нас в том, что граждане Украины имеют равные конституционные права, свободы и одинаково равны перед законом. «Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам», — обещает украинцам их Конституция. Хотя общеизвестно, что мы живем в стране всеобщего социального и политического неравенства, от которого страдают миллионы людей — от жителей Юго-Востока страны, беженцев с Донбасса и активистов запрещенных левых организаций до ромов и других лиц с «нетитульной» внешностью, на которых систематически нападают расисты.

«Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом — по своему выбору», — заверяет нас 34-статья Конституции. Но в тюрьмах страны сидят политзаключенные, страдающие именно из-за своих убеждений, за статьи в оппозиционных СМИ или даже за крамольные посты в запрещенных «Одноклассниках» и «Вконтакте». Почему Украина – не Латинская Америка © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Основной закон гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины. Однако на практике мы встречаемся с открытой дискриминацией негосударственных языков, которые старательно вытесняются из образовательной системы, общественной жизни и информационного поля.

Согласно Конституции, Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан. Но участники националистических добробатов хохочут над конституционными нормами, запрещающими создание и функционирование негосударственных парамилитарных групп, заполонивших сейчас страну.

Как утверждает Конституция, всякий украинский гражданин имеет право на уважение своего достоинства, и никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, нечеловеческому или унижающему его обращению. 29-я статья гласит: «каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом».

Однако все это входит в чудовищное противоречие с отчетами международных организаций, которые скрупулёзно фиксируют пытки, издевательства, незаконные задержания украинцев, причем этим занимаются и защищающие Конституцию правоохранители, и представители многочисленных полувоенных банд, которые ощущают полную безнаказанность и плюют на нормы любых законов.

Конституция гарантирует тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и иной корреспонденции, запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о каждом гражданине и не разрешает допуск в его жилище, если на это нет соответствующего решения суда. На практике в стране широко распространены незаконные обыски, во время которых вам всегда могут подкинуть георгиевскую ленточку, пару гранат и благодарственную грамоту из Кремля. А сайт «Миротворец» незаконно выкладывает в сети данные на сотни тысяч соотечественников, хотя против этого уже не один год протестуют международные организации разных стран.

В соответствии с Конституцией гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству. Но на самом деле государство обменивает своих граждан, не спрашивая их собственного согласия.

С точки зрения авторов Основного закона, украинцы имеют право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Церковь и религиозные организации отделены в Украине от государства, а школа законодательно ограждена от влияния церкви. Но мы видим, как власти бесцеремонно вмешиваются в церковные дела, используя их в своих политических целях. А клерикализация образования и националистическая пропаганда в школьной среде давно стали обыденностью, и находят полную поддержку на государственном уровне.

Остальные статьи Конституции также звучат сейчас прямым вызовом антисоциальной политике государства. По факту украинцы лишены права на труд, социальную защиту, бесплатное здравоохранение и образование, а все попытки бороться за реализацию этих гарантированных гражданам прав автоматически приравниваются к проискам внешнего и внутреннего врага.

Положение женщин только ухудшилось в результате обнищания и войны, а запрещенный Конституцией детский труд повсеместно практикуется во всех областях Украины. И даже закрепленное в Основном законе право на жизнь, которое казалось раньше пустой и красивой фразой, каждый день попирается на востоке страны, где продолжают гибнуть всё новые и новые люди. Травля и бедность. Украинские женщины после Евромайдана © РИА Новости, Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

Парадоксально, но Конституция выглядит сегодня самым радикальным и подрывным документом, который только можно придумать в нынешней Украине. Сборник формальных положений, прописанных когда-то группой кабинетных юристов, выглядит сейчас как манифест сопротивления и призыв к массовому протесту. Власть явно видит это противоречие и пытается выправить ситуацию, постоянно штампуя новые реакционные законы, полностью выдержанные в собственных интересах. Хотя все эти акты, включая декоммунизационный закон Вятровича, полностью незаконны с точки зрения действующих конституционных норм. Ведь конституционные права и свободы не могут быть упразднены, а при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Для того чтобы изменить положение дел в Украине, достаточно привести жизнь страны в соответствии с ее действующей Конституцией. В ней присутствуют все демократические нормы, которые были де-факто отменены после победы Евромайдана. Но будьте готовы, что защита Конституции может быть расценена как преступление перед государством, которое давно стало главным нарушителем Основного закона.