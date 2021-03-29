На минувшей неделе Украина поставила сразу несколько антирекордов. Во вторник, 23 марта, Министерство здравоохранения сообщило о 333 смертельных случаях от COVID-19, на следующий день их было уже 342, а в четверг, 25 марта, — 362. И в этот же день на Украине зафиксировали ещё один антирекорд — по количеству заболевших: 18 132 человека

Для сравнения: в России за те же сутки выявили 9 221 случай болезни — вдвое меньше при значительно большем количестве населения!

В интервью одному из иноСМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, демонстрирующий в последнее время небывалую медиаактивность, заявил: «Если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта (на карантин. — Прим.) вся страна. Ведь здоровье и жизнь человека должны быть на первом месте». Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Он также предположил, что в ближайшее время Совет нацбезопасности и обороны может провести отдельное заседание на тему COVID. Однако никаких дат Данилов не назвал, что нисколько не удивляет, потому как, судя по тематике всех предыдущих заседаний СНБО, на первом месте для власти сейчас вопросы совсем иного характера. Люди «охотой на ведьм» заняты, санкции не устают объявлять — где уж там о жизнях и здоровье народа думать…

«Весь шум, что исходит от СНБО, привёл лишь к его дискредитации. Те, кто принимает такие решения, должны на самом деле принимать лекарства», — так деятельность Совета нацбезопасности и обороны, развернувшуюся в последнее время, комментирует старший партнёр адвокатского объединения «Кравец и Партнёры» Ростислав Кравец.

А тем временем украинские врачи бьют тревогу: задыхающихся пациентов к ним поступает всё больше, а кислорода в реанимационных отделениях катастрофически не хватает.

«В нашей больнице реанимация на 7 человек. Все, кто туда поступают, крайне тяжёлые. Сейчас регулярно каждый день на час-два пропадает кислород. Вчера из-за этих перебоев у нас "похоронили" очередных двоих человек. Сидеть там и слышать, как больные умоляют дать им кислород, держать их за руку и смотреть на муки, смотреть, как они умирают, но при этом быть бессильными, просто невмоготу», — говорит корреспонденту газеты «Вести» врач коронавирусного отделения 5-й городской больницы Одессы. «Реанимация в эти моменты похожа на газовую камеру. Предайте эту ситуацию огласке, помогите спасти людей!» — умоляет доктор. И такая ситуация по всей Украине. Больницы переполнены, пациенты лежат в коридорах, в подсобных помещениях. «Уже была бы своя вакцина»: политэксперт поставила Медведчука в пример Зеленскому © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Что самое ужасное, за год, минувший с начала пандемии, украинские чиновники от медицины и высшее руководство страны не сделали абсолютно никаких выводов и ничего не предприняли для снижения масштабов распространения болезни. Зато сделали всё для того, чтобы не допустить на украинский рынок российскую вакцину «Спутник V», применение которой одобрили уже в 53 странах мира.

«COVID-19 ничего не знает о геополитике», — сказал премьер-министр Словакии Игорь Матович, комментируя закупку 2 миллионов доз российской вакцины. А Украина этого не понимает. Или не хочет понимать. Здесь готовы принести в жертву геополитическим интересам и жизни, и здоровье собственных граждан. Причём в жертву интересам даже не своим, поскольку первым о том, что «Спутник V» на Украине использоваться не будет, заявило посольство Соединённых Штатов.

А что же взамен? Вакцинацию Украина начала последней в Европе и только в конце февраля. Министр здравоохранения Максим Степанов жалуется, что темпы прививочной кампании почти вдвое ниже тех, что были запланированы. «Там — не успели, а там — "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там ещё не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться, 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система — мы не смогли отгрузить вакцину"», — эти причины в минувшую субботу озвучил медицинский чиновник в одном из своих интервью. Ну и уже традиционно среди главных виновников столь вялого процесса вакцинации были названы ведущие украинские политики, подрывающие доверие к завезённым на Украину препаратам.

Ну а президент Владимир Зеленский пошёл ещё дальше и пригрозил всем, кто дискредитирует тему вакцинации от коронавируса, очередной внесудебной расправой и карой Божьей: «Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому что за каждое из этих слов непременно придётся отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом».

Ну, а украинцы, не доверяя завезённым в страну вакцинам (на данном этапе это индийская CoviShield и китайская CoronaVac), эффективность которых значительно ниже российского «Спутника», по-прежнему не спешат выстраиваться в очередь за прививкой. По данным Минздрава, в прошлое воскресенье, 21 марта, в Киеве, а также во Львовской, Кировоградской и Хмельницкой областях не было сделано ни одной инъекции. «Флакон, в котором содержится 10 доз, после открытия можно хранить не более 6 часов. Из 6 открытых в больнице флаконов один мы выбросили, использовав меньше половины», — говорят в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. «Аж стыдно»: Степанов рассказал, почему темпы вакцинации на Украине вдвое ниже запланированных © Facebook, Максим Степанов

Что характерно: вакцинироваться отказываются не только пациенты, но и сами медики. Впрочем, министр Степанов называет сообщения о массовом нежелании врачей прививаться фейками (хотя ещё 2 недели назад он же сам сетовал на то, что 60% медицинских работников по Украине от вакцинации отказались). Ну а во фракции «Слуга народа» вообще предложили решать эту проблему кардинально: депутат от СН Дмитрий Гурин заявил, что медиков, которые отказываются от вакцинации индийским препаратом CoviShield, нужно уволить, а их зарплату отдать тем, кто прививаться согласен. Мол, люди, не считающие нужным вакцинироваться, «не могут считаться врачами». И поэтому, если их уволят, у нас останутся лишь «настоящие врачи».

Очень смелое заявление, надо сказать — учитывая тот факт, что только в минувшем году из страны выехало 66 тысяч медицинских работников (данные ежегодного отчёта Центра Разумкова «Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы»). Правда, в партии «Слуга народа» быстро спохватились и заявили, что это личное мнение депутата, а не позиция политической силы. Тем не менее идея сделать вакцинацию принудительной в воздухе уже витает.

Ну и понятно, что после двух смертельных случаев, произошедших на Украине на этой неделе (в Одесской области на третий день после вакцинации умерла 43-летняя женщина, а в Черновцах через 9 дней после прививки скончался 60-летний мужчина), желающих вакцинироваться не прибавится. Кстати, подруга умершей после прививки Инны Нарожной, служившая в соседней с ней воинской части, предполагает, что, вероятнее всего, женщину заставили прививаться: «Зачем ставить на нас эксперименты? Особенно если ты обязан подчиняться приказу. Я не думаю, что она сама решила вакцинироваться, её лишили всякого выбора».

Впрочем, в Министерстве здравоохранения обе эти смерти с процессом вакцинации прогнозируемо не связывают. А всех, кто попытается проводить подобные параллели, не менее прогнозируемо объявят «информационными террористами» и «агентами Кремля».